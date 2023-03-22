Литва планує збільшити штрафи за ввезення гривневої готівки з Росії та Білорусі

На тлі зростання спроб вивезення готівки, пов’язаної зі злочинною діяльністю та війною в Україні та розбитої на невеликі суми, з Росії та Білорусі до Литви, уряд пропонує запровадити суворіше покарання для тих, хто допомагає провезти гроші та дозволити владі конфіскувати їх.

Кабмін ухвалив у середу поправки до законодавства щодо збільшення штрафів за надання недостовірної інформації про походження, власність і призначення грошей.

Парламенту буде запропоновано прийняти законодавство, яке, як очікується, допоможе зупинити потік такої готівки до Литви, за прискореною процедурою.

"У багатьох випадках, щоб уникнути обов'язку декларувати готівку, особи, які перетинають кордон групами, ділять суми готівки, які вони мають при собі, на менші суми, еквівалентні менш ніж 10 тисяч євро", - кажуть у Мінфіні.

Запропоновані поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону про адміністрування податків передбачають штраф від 390 євро до 1200 євро за недостовірну інформацію про готівку, яка перевозиться через кордон, і від 1040 до 3900 євро за повторне порушення.

Наразі за недостовірну інформацію про готівку людину можуть оштрафувати на суму від 200 до 1200 євро, що не є ефективною санкцією, вважають розробники поправок.

За даними Мінфіну, у грудні та січні литовські митники зафіксували 84 випадки спроб громадян Росії, Білорусі, Польщі та Литви ввезти в країну понад 41 мільйонів українських гривень (близько 1,05 мільйона євро).

"Згідно з даними, отриманими литовською митницею у співпраці з європейськими правоохоронними органами, гроші можуть бути пов'язані зі злочинною діяльністю та бойовими діями в Україні", - зазначають розробники поправок.

Кажуть, подібна ситуація спостерігається і в сусідніх країнах.