Російські війська завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, є загиблі

Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, одна з ракет потрапила до житлової багатоповерхівки по вулиці Запорізькій. Внаслідок влучення сталася пожежа, яка поширилася на один з поверхів сусіднього будинку. Повідомляється про одного загиблого та 25 постраждалих, у тому числі двох дітей, семи та дев'яти років.

Інформацію про російський ракетний удар підтвердив голова офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, російські ракети потрапили по житлових будинках та острові Хортиця.

Момент попадання ракети до житлової багатоповерхівки на вулиці Запорізькій опублікував президент України Володимир Зеленський.

"Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - прокоментував обстріл міста Зеленський.

Внаслідок ракетного удару постраждали 18 осіб, у тому числі двоє дітей, семи та дев'яти років, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. "11 дорослих госпіталізувані (з них четверо перебувають у тяжкому стані, четверо у середньому стані). Ще п'ятеро осіб отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей везуть до медичних закладів", – уточнив він.

Пізніше Куртєв уточнив, що один з поранених, які перебували у тяжкому стані, помер. За оновленою інформацією, до лікарень міста госпіталізовано 25 осіб, з них троє – у тяжкому стані, 19 – у середньому та ще троє, зокрема й двоє дітей, у легкому.

Агентство УНІАН повідомило, що ще одна ракета, що не розірвалася, застрягла в даху цього будинку.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, наразі на місці вибуху працюють рятувальні служби, місцевим жителям надається належна допомога.