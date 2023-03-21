"Довіряй, але перевіряй": Пропаганда почала готувати населення Росії до виведення військ з території України?

Росіян почали готувати до того, що одного разу Росія має вивести свої війська з України. З'явилася серія роликів, у яких роз'яснюють, чому такий крок є вигідним для держави. Наприклад, росіян переконують, що вони всіх переграють, якщо виведуть свої війська і повернутися до кордонів, які були до 24 лютого 2022 року, тобто до початку війни. Пропагандисти хочуть переконати своїх глядачів, що Росія за рік повномасштабної війни нібито показала Україні та Заходу всю свою міць, тому ці країни більше не є загрозою, а сама Росія тим часом зможе відновити боєздатність та зберегти свої ресурси, зокрема й людей. За словами політолога та історика Олександра Фрідмана, те, що такі ролики почали з'являтися, говорить про те, що в суспільстві відбуваються зрушення.

- Що може означати такий соціальний ролик на пропагандистських каналах? Чи правда, що це реальна підготовка населення до масового відступу?

– Природа цього джерела не зовсім зрозуміла. Чи справді цей ролик зробили самі пропагандисти, чи це вкид з українського боку, зроблений для того, щоб вплинути на настрій людей у ​​Росії. Зміст цього ролика дуже оригінальний, тому що в ньому висловлюються ідеї, які не користуються популярністю ні в Україні, ні в Росії. Повернення до статусу-кво на 24 лютого – це, скоріше, ідея, яка більш популярна в західних країнах. На Заході часто кажуть, що це могло б стати виходом з ситуації для обох сторін. З одного боку, для України це була б фактично перемога, з іншого боку, Росія змогла б певною мірою навіть зберегти обличчя, хоча все одно це було б для неї поразкою. Те, що такі ролики поширюються в Росії, говорить про те, що багато людей все-таки незадоволені війною. і якісь скептичні настрої у країні є. Моя думка, що ті аргументи, які там присутні, не здатні певною мірою серйозно переконати людей, які перебувають на стороні Путіна. У ролику йдеться про те, що Росія поставила Україну на місце, і вона вже не є загрозою для Росії.

Війна в Україні / Фото АР

Але постає питання, хто відновлюватиме зруйновані міста в Україні, хто це оплачуватиме, і чому західні країни мають зняти санкції, якщо Росія просто відведе свої війська до кордонів 24 лютого? Україна ніколи з цим не погодиться. Деякі окремі політики люблять говорити: "Давайте просто перевернімо сторінку", але це не працює. Тому сценарій, який там описаний, дуже малоймовірний. Те, що це вже обговорюється, свідчить, що якісь зрушення є.

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- Чому саме тепер з'являються подібні ролики, якщо знову виникли розмови про мобілізацію 500 тисяч людей?

- Справа в тому, що якщо взяти статки російського суспільства, то мені здається, що значення цієї війни в житті пересічного обивателя перебільшене.

Цілком можливо, що більшості російських обивателів абсолютно байдуже, чи є Херсон частиною Росії, чи ні.

Цілком можливо, що багато людей хочуть, щоб ця війна просто закінчилася і все якось нормалізувалося.

Відповідаючи на запитання, чому саме зараз з'явився цей ролик, я думаю, це тому, що війна для Росії розгортається дуже несприятливо; хоч би як російська пропаганда не видавала бажане за дійсне, хоч би як вони свої успіхи не підкреслювали, успіхів фактично немає. Якщо взяття Соледара є головним успіхом Росії за останні 5 місяців війни, це дуже плачевно виглядає.

Що стосується решти, мобілізація російському населенню, звичайно, не подобається. Говорячи про тих, хто виступає за війну, то одна справа робити це, сидячи на дивані або постукуючи клавішами в Інтернеті, а інша справа, коли тобі самому треба йти воювати.

Тому я думаю, що якщо цей ролик справді зроблений у Росії, то він віддзеркалює сумніви росіян у необхідності подальшого ведення війни. Але знову ж таки, там виходять з невірних посилів. Там виходять з посилів, що можна взяти, і, як каже Лукашенко, просто перевернути сторінку. Але так зробити не вийде з тієї простої причини, що попри те, що люди втомилися від війни, завдано величезної травми українському суспільству.

Війна в Україні / Фото AP

Не можна змиритися з тим, що така війна сталася в Європі, що одна країна може напасти на іншу, що може знищувати інфраструктуру, вбивати громадянське населення, ґвалтувати жінок, вивозити дітей з країни. Якщо деякі політики думають, що так можна зробити, і за це нічого не буде, а потім ще й сказати, що ми досягли своєї мети, то це так не працює, так не вийде.

- Насправді російська пропаганда вже неодноразово змінювала свою риторику, і не лише пропаганда, а й наближені Путіна. Цілі «спецоперації» змінювалися вже багато разів. Тому нічого не заважає зараз підготувати людей до того, що війська виведуть, а потім почати пояснювати, чому санкції залишились. Наскільки можна змінювати інформацію про те, як ідуть справи, коли люди нарешті зрозуміють, що їм щоразу говорять нову інформацію, яка суперечить попередній?

- Ви торкнулися дуже цікавої теми, це питання про сприйняття пропаганди.

В авторитарному, диктаторському суспільстві пропаганда дуже поширена і пропаганда працює за таким принципом, що людей, які споживають цю пропаганду, вона сприймає як пасивних суб'єктів.

Наприклад, сидить людина перед телевізором, і їй з екрану пояснюють, що людина Х - хороша і добра, а завтра пропаганда змінить свою точку зору, і людина Х буде поганою і жахливою.

У такому суспільстві те, як люди сприймають пропаганду, багато в чому залежить від їхнього особистого досвіду та світогляду. Коли люди дивляться на якусь програму, і там говорять абсолютно неправдоподібні речі, які суперечать їхньому особистому досвіду, тоді пропаганда не спрацює, тому й у Росії суспільство по-різному реагує на пропаганду.

Є люди, які змінюють свою точку зору разом із пропагандою, а є люди, які отримують інформацію з різних джерел та зіставляють її. Російська пропаганда орієнтована тих людей, хто змінює свої погляди разом із генеральної лінією.

Я думаю, що коли російська пропаганда дедалі більше відрізнятиметься від реального досвіду людей, від того, що вони отримують з інших джерел, люди почнуть замислюватися. Коли в їхніх сім'ях, в їхньому оточенні будуть загиблі та поранені на війні, то це діятиме протверезно на російську аудиторію.

Хорошим прикладом є війна в Афганістані, яка була набагато менш кривавою і з меншими втратами, ніж зараз в Україні. Коли втрати серед радянських солдатів були незначними, то про війну мало хто знав, інтерес до Афганістану був мінімальний. Але коли кількість втрат почала збільшуватися, люди почали замислюватися про те, що взагалі радянська армія робить у Афганістані.

Все це призвело до того, що кількість людей, які відкидали цю війну і не вважали її за потрібну для Радянського Союзу, постійно збільшувалася, тому, можливо, подібні тенденції поступово спостерігатимуться і в сьогоднішній Росії у зв'язку з війною в Україні.