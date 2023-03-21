«Європа нас не розуміє»: Інтерв’ю із загиблим у Бахмуті українським полководцем Да Вінчі

Україна оплакує загибель Дмитра Коцюбайла, нагородженого солдата та наймолодшого полководця країни, більш відомого як Да Вінчі. Його вбили під Бахмутом на Донбасі 7-го березня. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії LRT вдалося поговорити з ним на базі поблизу лінії фронту. Інтерв'ю раніше не публікували.

«Коли почалася війна, мені було 18, а зараз мені 26. І всі ці роки я на фронті майже без ротацій, – розповідав тоді Коцюбайло. - Ми вже вісім років живемо у стані війни, і тому більшість європейських країн нас не розуміють, бо вони з цим не стикаються».

"І ми стоїмо перед тим, що завтра Росія може напасти на нас", - додав він.

Вранці 24 лютого Да Вінчі та його люди покинули базу, яка стала українським бастіоном в Авдіївці, на сході України, разом із зібраженням Степана Бандери - іконою українського націоналізму та "лякачкою" для Росії, а також домашнім улюбленцем - вовком. Підрозділ був відомий як "Вовки да Вінчі".

Да Вінчі в Авдіївці, лютий 2022. / B. Gerdžiūnas/LRT

Коцюбайло був наймолодшим полководцем у країні, з 21 року він вже водив бійців у бій. Прізвисько Да Вінчі він обрав через мрію вивчати мистецтво, яке він покинув, коли почався Майдан. 2014-го року приєднався до добровольців «Правого сектору», які протистояли хвилі російського сепаратизму, яка прокотилася Східною Україною.

Пізніше вони стали Добровольчим Українським Корпусом (ДУК), який так і не став частиною Збройних Сил України, а функціонував як воєнізоване формування під егідою Міністерства оборони. Їм також не вистачало важкого озброєння чи фінансування, вони використовували допомогу волонтерів і захоплені трофеї росіян, щоб підсилити своє оснащення.

У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії вони продовжували працювати, як і всю війну на Донбасі – виходили на контакт з місцевою українською бригадою, пропонували свою допомогу та вступали в бій на окремій ділянці фронту.

Лише пізніше навесні їх включили до лав офіційних формувань, завершивши шлях з'єднання як незалежної групи, що існувала паралельно під своїм політичним крилом.

Прапор Правого сектора в Авдіївці, лютий 2022. / B. Gerdžiūnas/LRT

Як і полк «Азов», «Правий сектор» був у центрі дискусій про ультраправий націоналізм в Україні. Група була звичайною мішенню для російської пропаганди, яка називала їх «ультранаціоналістами». Тег прижився навіть у західних ЗМІ.

Зважаючи на цей контекст, ми сіли, щоб поговорити на їхній базі в Авдіївці, всього за кілька днів до російського вторгнення. Теми, які домінували в нашій розмові, були зосереджені не на трагедії, що насувається, а на націоналізмі, на майбутньому України та власному місці і ролі в ньому Да Вінчі.

Інтерв’ю раніше ніколи не публікували, сподіваючись, що ми матимемо можливість знову зустрітися, розгорнути тему українського націоналізму. Але новий шанс так і не з'явився.

Тисячі людей відвідали його похорон у Києві 10 березня. Серед тих, хто віддав шану, були президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач армії Валерій Залужний і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка приїхала з візитом.

Похорон Да Вінчі у Києві / AP

- Яким було ваше життя за останні сім-вісім років?

- Все почалося з Майдану, коли формувався Правий сектор. А «Правий сектор» — це були хлопці, які були готові діяти, і це мені сподобалося. Добровольчий український корпус був створений тому, що ми були розділені на кілька категорій, таких як політична партія «Правий сектор», «Молодіжне крило» і Добровольчий український корпус.

Усі ці роки нам доводилося бути присутніми чи не в усіх гарячих точках передової та допомагати, співпрацювати з військовими. У Пісках я отримав тяжке поранення. Але після поранення я повернувся на схід. Я навіть місяця не пролежав у лікарні. Я став командиром взводу, ми брали участь майже в усіх гарячих точках фронту.

- Ви отримали звання Герой України у 2021 році. Що це означало для вас?

- Для мене це означало не менше, ніж для інших, тому що це означало, що волонтерів нарешті визнали на державному рівні, тому що багато людей робили все, щоб нас не було тут.

У дуже-дуже важких боях було багато складних позицій. У нас були втрати, багато людей було вбито під час різних операцій.

Ми активно взаємодіяли практично по усій лінії фронту, допомагали військовим, утримували позиції. Це сотні, а може й тисячі виконаних місій, які ми виконали на сході нашої країни.

Похорон Да Вінчі у Києві / AP

- Що мають розуміти литовці про Правий сектор?

- Перш за все, ми волонтери, ми захищаємо Україну, ми патріоти своєї країни, ми не якісь ультранаціоналісти. У моєму підрозділі багато різних національностей, у тому числі мусульмани, різні віросповідання. Але у всіх нас єдина мета – захистити свою країну.

Ми маємо приклад в історії, зокрема Українську Повстанську Армію (УПА), яка боролася проти нацистських військ і комуністичного режиму, що окупував нашу країну в той час. Отже, ми намагаємося пам’ятати подвиг наших предків.

Ми звичайні громадяни. Хтось архітектор, хтось вчитель, хтось агроном, а хтось далекобійник, люди різні. Вони не випадкові люди, яких просто звалили разом. Усі вони ідейні люди, які прийшли захищати свою країну з різних професій.

- Ви сказали, що коли [журналісти] називають вас «ультраправими націоналістами», вони не розуміють українського націоналізму. Що таке український націоналізм?

Чи є у вас націоналісти, патріоти? Так само у нас є свої традиції, звичаї, герої, які в різні роки воювали за Батьківщину. Чому, наприклад, коли в Ізраїлі хтось каже «Слава Ізраїлю», то він патріот, а коли ти кричиш «Слава Україні» — ти нацист?

Ми любимо свою країну. Ми хочемо, щоб країна вступила в НАТО, тому що це колективна безпека. Ми хочемо, щоб Україна була в Євросоюзі, щоб Україна розвивалася. У нас є ворог, який вбиває нас десятиліттями, сотнями років, знищуючи нашу ідентичність і національність.

- Може, люди бояться слова «націоналіст»?

- Російська пропаганда настільки потужна, що люди більше нічого не чують. Наприклад, я їхав в поїзді. До мене підходить бойовий побратим і каже, що з ним є журналісти, які хочуть взяти у мене інтерв’ю.

Пізніше він надсилає мені інтерв’ю, і я бачу, що в заголовку написано «ультраправі націоналісти». Питаю, звідки ви це взяли, ми про це не говорили під час розмови.

Він [журналіст] каже: «Я прочитав це в Інтернеті». Ну, якщо брати інформацію з Росії, з російських джерел, то ми всі фашисти і вбивці.

Російська пропаганда настільки масштабна, що поширюється не лише в Україні та Росії, а й у всьому світі, включно з Європою.

Похорон Да Вінчі у Києві / AP

- Чому, на вашу думку, російська пропаганда робить з вас такого монстра?

- Що ж, ми з тих людей, які завжди захищатимуться. Це якщо б сусід прийшов і вдарив твою жінку, забрав її, забрав половину твоєї хати, а потім каже: «давайте домовлятися». Я не знаю, що б ти робив у такому випадку.

Є така цитата: «Треба прожити своє життя так, щоб після твоєї смерті вони все ще боялися тебе». Це Степан Бандера. Він був лідером українських націоналістів, які поширювали слово про українську ідентичність, і він був загрозою для комуністичної диктатури та влади. І вони досі його бояться.

Росія мріє про відновлення Радянського Союзу. Але ми будемо боротися до останньої краплі крові. Ми їх уб'ємо без жалю.

Ми не прийшли до них, це вони збирали війська навколо нашої країни, а не ми. Ви тут були – свастику бачили чи щось подібне? Тут таких речей немає.

Ви повинні пояснити матерям [у Росії], чому вони просто відправили своїх синів на смерть. Бо бандерівці – міфічні, фашисти – міфічні. Поясніть матерям, чому їхні сини мали загинути в Україні.

Ми можемо померти будь-коли під час виконання наших завдань. Ми волонтери, волонтерський загін, який базується виключно на ідеї, на патріотизмі.

Нам вже вісім років. Так, дійсно важко мотивувати себе і людей протягом восьми років, які здаються цілою вічністю. Але Росія перекинула свої війська до нашого кордону, і загроза все ще є, диявол сидить у Росії під прізвиськом Путін, і ми повинні бути завжди напоготові.

- Я чув, що ви створили музей.

- На другій базі ми створили музей, де тренуємо наших бійців. З різних куточків Донецької та Луганської областей приїжджають місцеві, щоб поспілкуватися з нами, відвідати нас, почути історію нашого підрозділу, про загиблих бійців.

Похорон Да Вінчі у Києві / AP

- Місцевим жителям цікаві історії від вас, а не те, що вони бачать по телевізору?

- Багато хто хоче знати, і ми завжди відкриті до діалогу. Коли з нами розмовляють, то розуміють, що ми насправді звичайні люди, а не якісь радикали.

Захищати Батьківщину – злочин? Це якийсь радикалізм? Ні, це просто захист своєї країни, це обов’язок кожного громадянина. Треба проявляти свою громадянську позицію.

Я готовий померти за свою країну, і всі мої солдати готові померти за Україну. У такий важкий для України час не можна сидіти вдома.

Це дуже страшно, коли країна вісім років воює. Вона не може розвиватися економічно. А хто буде інвестувати в нашу країну, коли ти знаєш, що завтра цей ресурс заберуть?

Нічого будувати не можна, бо прийде російський солдат, уб’є вас і забере ваше майно. Це дуже важко пояснити людям. Можливо, навіть ми, українці, це не дуже розуміємо. І я вже не кажу про наших іноземних партнерів, хоча вони почали надавати Україні зброю.

Литва відкрито і чітко показала свою позицію щодо України. Воно розуміє, що таке Росія, який ідіот Лукашенко. Тому що коли ви дивитесь на те, що зараз робить Німеччина, це шокує. Вони за тисячі кілометрів, але Росія тут і вбиває нас.

- Як ви думаєте, що зараз буде?

- Путін завжди намагається торгуватися. У нього є варіанти – можливо, це буде повномасштабне вторгнення. Не виключаємо, але це малоймовірно.

Я думаю, що буде якась ескалація. Він спробує торгуватися кров'ю. Коли люди в розпачі, він отримує дивіденди. Вісім років Україна перебуває у стані війни з Російською Федерацією, але зараз вона стає більш вираженою. Тому нам потрібно бути готовими.

Якщо Європа нас не підтримає, наступною буде вона. Україна потрібна Росії для її імперії, але на Україні вона не зупиниться.

Просто – на Україні це не зупиниться.