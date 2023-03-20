У церкві Лукішської в'язниці відбулася служба новоствореної громади Константинопольського патріархату

Останнім часом як для литовських православних, так і для православних українських біженців від війни одна за одною відбуваються кардинальні події – для них ця неділя теж стала особливою.

Священик Гінтарас Сунгайла, вже як священик Константинопольського патріархату, а не Московського, відправив у церкві недільну службу після приблизно річної перерви.

Проте Вільнюський Храм Святого Миколая Чудотворця не є звичайним храмом. Зараз це частина колишньої Лукішської в'язниці, яка нині пристосована для концертів.

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Хоча священнослужителі сподіваються з часом знайти більш підходящі місця для богослужінь, недільні ранки в цьому приміщенні в центрі Вільнюса будуть присвячені не музикантам, а віруючим.

«По-людськи набагато приємніше молитися у справжньому храмі, хоча тут і не так багато ікон і фресок, як це зазвичай буває в храмах», – сказав BNS священик Гінтарас Сунгайла.

«Тепер ми молитимемося тут щонеділі», — сказав священик.

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Цієї неділі вже втретє пан Сунгайла разом із чотирма православними священиками відправляє службу як священик Православної Церкви Константинопольського Патріархату.

Відслужена ними служба Божа також відбулася в каплиці, встановленій в Українського Дому та в залі Будинку національних громад, адже в основному всі православні храми країни належать Віленсько-Литовській єпархії РПЦ.

Минулого року вона позбавила згаданих священнослужителів сану через їхню позицію після початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

«З вуст у вуста»

На початку березня кілька десятків людей зібралися на перші богослужіння священиків Константинопольського патріархату. Цієї неділі на месі їх вже було набагато більше.

«У першу неділю ми мали лише один набір для богослужбових страв, потім отримали другий. Також є проблема з літургійним одягом – ми вже планували спалити старий, бо вважали, що він уже непридатний для використання», – сказав Гінтарас Сунгайла.

З цих причин, за словами священика, більше жодних оголошень про богослужіння не робиться.

«Ми передаємо слово з вуст в уста через вірних», – сказав священнослужитель.

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Та все ж сподівається, що в перспективі знайде не лише більше необхідних богослужбових речей, а й більш придатний для здійснення богослужінь храм. Священики Константинопольського патріархату сподіваються незабаром провести богослужіння у каплиці святої Варвари в садибі Маркучяй у Вільнюсі.

Громада, що розвивається, є вразливою не лише у питанні приміщення, а й коштів.

На її підтримку в неділю біля входу до приміщення Лукішської тюремної церкви поставили невеличку скриню із написом «для пожертв», хоча, на відміну від католицьких храмів, православні зазвичай не збирають пожертви під час служби.

Також священики фінансують свою діяльність через громадську установу «Центр православних християнських ініціатив», яка має статус бенефіціара, також громаду можна підтримати через платформу Contribee.

«Нам потрібна додаткова підтримка, бо ми не можемо на це існувати, - сказав пан Сунгайла. - Але нам вдається зводити кінці з кінцями».

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Деякі деталі свідчать про те, що месу, яка відбулася в тюремній церкві на Лукішках, відправили священики Константинополя, а не Московського патріархату.

Богослужіння велося білоруською, українською та литовською мовами.

Пан Сунгайла та його колеги також молилися за перемогу України, яка протистоїть російському вторгненню, і за Патріарха Варфоломія І, а не Патріарха Московського Кирила. Саме його позиція щодо війни в Україні стала причиною минулорічного конфлікту між православними священиками.

Гінтарас Сунгайла та четверо його соратників – Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас, Георгій Ананьєв і Володимир Селявко – були позбавлені сану Віленсько-Литовською єпархією РПЦ минулого року нібито за "канонічні злочини, пов’язані з неправдивими повідомленнями, непокорою правлячому єпископу, підготовкою змови" тощо.

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Однак Константинопольський Синод заявив, що причини покарання згаданих священнослужителів «випливають зовсім не з церковних критеріїв, а з виправданого протистояння цих священнослужителів війні в Україні», і повернув їм статус священиків.

РПЦ в Литві не визнає цього рішення і запевняє, що "Варфоломія І ввели в оману".

При цьому Гінтарас Сунгайла сподівається, що патріарх, який цього тижня приїде до Литви, створить умови для створення нової церковної структури в країні.

«Ми і вірні сподіваємося, що канонічна структура буде створена», – сказав священик.

«Синагога сатани»

47-річний Мантас Каузонас — один із віруючих, які прийшли в неділю на месу до тюремної церкви, сказав, що раніше вже відвідував богослужіння цих священиків.

«Православну церкву я вже відкривав раніше, але найбільшою перешкодою для мене було те, що вона належить Московському патріархату. Три роки, так би мовити, боровся, а потім зважився», – розповів вірянин.

Він був щасливий, що нарешті міг ходити на церковні служби «без компромісу з совістю».

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

«Це велике свято, що ми належимо тепер до Константинополя, а не до Московського патріархату. Тим більше, що московська церква вже стає схожою на синагогу сатани. Там важко», - сказав Мантас Каузонас.

Музикант зазначив, що Росія живе в "бульбашці, яку називають "русскім міром".

«Російська церква стала його дуже великою частиною. «Таке враження, що це не Божа церква, а кремлівська», – сказав він.

Анастасія, росіянка, яка на той час проживала в Литві, каже, що нова громада Константинопольського Патріархату є «місцем, яке ми шукали».

«Коли почалася війна в Україні, ми зрозуміли, що не можемо ходити до храмів Московського патріархату, тому що патріарх (Кирило - ред.) підтримує війну в Україні», – каже 53-річна жінка.

У неділю священики Константинопольського патріархату відправили службу / G. Skaraitienės / BNS nuotr.

Вона стверджує, що не розуміє позицію Віленсько-Литовської єпархії РПЦ, що називає повернення священнослужителів до сану "гріхом".

«Не вести війни в Україні, вбивати не гріх. Гріх бути за війну, за окупацію чужих територій», – сказала Анастасія.

Висловити свою солідарність з православними на службу прийшли й католики.

«Ми католики, наші брати православні, і ми щасливі, що вони нарешті можуть проводити богослужіння», — сказала Ієва Урбонайте, координатор комунікації Carito Lithuania.