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2023.03.17 08:59

Литва поповнить запаси 155-мм снарядів України

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.03.17 08:59
Виробництво 155 мм снарядів у США. Березень 2023. Ілюстративне фото
Виробництво 155 мм снарядів у США. Березень 2023. Ілюстративне фото / Фото: Michael S. Williamson/The Washington Post

Литва в новому пакеті військової підтримки України передасть боєприпаси калібру 155 мм. Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас. Новий пакет військової підтримки також включає транспортні засоби та військові пайки.

«Загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром досягне 450 мільйонів євро», – розповів Арвідас Анушаускас.

Про це він повідомив у своєму аккаунті в twitter:

Боєприпаси до 155-мм артилерії – одна з найгостріших потреб Сил оборони.

Зараз Європейський Союз планує збільшити виробництво боєприпасів для постачання Україні.

Про це повідомила комісарка ЄС з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Майрід МакГіннесс.

«Комісія готова мобілізувати свій регулятивний вплив і наявні ресурси, якщо це необхідно, щоб підтримати оборонну промисловість у нарощуванні виробництва», – наголосила комісарка.

Також блок закликали пришвидшити передачу Україні амуніції з наявних запасів. МакГіннес додала, що за потреби ЄС мобілізує бюджет для допомоги України.

На початку березня більшість країн Європейського Союзу погодили розроблений план швидкого забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

Цей план має три частини:

  • перша частина обумовлює негайне збільшення поставок в Україну боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів;
  • друга частина передбачає спільну закупівлю Європейським оборонним агентством EDA боєприпасів калібру 155-мм, щоб заповнити дефіцит запасів країн ЄС і забезпечити постачання Україні в довгостроковій перспективі;
  • третя частина призначена для забезпечення довгострокового збільшення потужностей виробництва боєприпасів у Європі з урахуванням зміни ситуації з безпекою.

Екстрена допомога за першою частиною плану має надходити за вже сформованою схемою: країни Євросоюзу постачатимуть боєприпаси в Україну, а натомість отримуватимуть грошову компенсацію від Європейського фонду миру (EPF). Євросоюз також допомагатиме виробникам озброєнь збільшувати виробничі потужності. Це відбуватиметься, зокрема, і за рахунок інвестицій у нові заводи.

Литва почала підтримувати Україну зброєю ще до повномасштабного вторгнення Росії, а також навчає українських військових на своїй території та бере участь в інших навчальних ініціативах за кордоном.

# Україна# Країни Балтії
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