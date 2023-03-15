Доступ активіста Олега Шураєва до Сейму обмежили через нецензурні вислови на адресу депутатів з "незрозумілою" позицією по Криму

У середу канцлер Сейму оголосив, що можливість потрапити до литовського парламенту для громадського діяча, коміка Олега Шураєва обмежена на невизначений термін.

Відомий як один з ініціаторів збору коштів для України "RADAROM!" громадський активіст Олег Шураєв відвідав Сейм у вівторок для спілкування з парламентарями і міністром економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

Після зустрічі активіст почав знімати групу критикованих ним парламентарів, ставив їм запитання та супроводжував їх своїми коментарями, які вийшли за межі цензурної лексики.

У середу під час обговорення цього інциденту на засіданні колегії Сейму канцлер парламенту Модест Гельбуда заявив, що поведінку Олега Шураєва оцінила комісія з перевірки порушень порядку Сейму.

«Комісія зібрала достатньо даних і рекомендувала обмежити доступ Олега Шураєва до Сейму на необмежений термін, - повідомив канцлер. – Це означає, що йому не будуть видані дозволи, і я, як канцлер Сейму, вже затвердив і підписав розпорядження, яке підтверджує рекомендацію комісії».

Служба безпеки управління заявила на засіданні, що зафіксувала кілька інцидентів, пов'язаних з Олегом Шураєвим, коли він перехилявся через балкон, потім нецензурно висловлювався і конфліктував з парламентарями. Проте вона повідомила, що жодних скарг під час його візиту не отримувала, вони надійшли лише після того, як Олег Шураєв вже пішов.

Член Сейму Литовської Республіки Вітаутас Міталас зауважив, що хоча поведінка Шураєва «виходить за межі етики», парламентарі, мабуть, не повинні думати, що вони можуть сховатися в Сеймі, якщо їм важко відповісти на питання, кому належить Крим.

Представник правлячої партії, консерватор Паулюс Саударгас, зі свого боку, також нагадав, що раніше отримував запитання про те, чому він «обманює людей» або «здається Америці», зазначивши, що це не вперше, коли люди відвідують Сейм, які ставлять провокаційні запитання та поводяться принизливо.

«Я ніколи не тікаю від запитань, ніколи не переходжу на будь-яку нецензурну лексику, я б, мабуть, також побажав своїм колегам простоти – і це можна зупинити, відповідаючи на прості запитання», – сказав віце-спікер Сейму.

На цьому також наголосив міністр закордонних справ, лідер правлячих консерваторів Габріеліус Ландсбергіс:

«Я не думаю, що такі слова є прийнятними в Сеймі, і я б закликав вас утриматися від них».

Проте Габріеліус Ландсбергіс нагадав, що Олег Шураєв «є відомим і знайомим борцем за певні принципи».

«Методи, які він обрав, можуть бути неприйнятними, і я вже зазначав про це, але його боротьба зрозуміла. Він поставив просте питання колезі по Сейму про те, кому належить Крим. Що ж, коли він не отримав відповіді, він дозволив собі розширити тему до тих сфер, з якими ми не всі погоджуємося. Але чому колега вирішив не відповідати на запитання – тут теж є цікавий аспект», – сказав він.

З огляду на особливий внесок громадського активіста у підтримку України і "кримський контекст" самого інциденту, українська редакція порталу LRT.lt попросила самого Олега Шураєва прокоментувати суть конфлікту, який трапився між ним і парламентарями у Сеймі Литви:

"У Сеймі є такі проросійські муніпулятори, але є нюанс. Це всі люди, хто відкрито не підтримує Україну, це по-перше. Але казати, що вони підтримують Росію... Це не є правда. Проте, коли почалася війна, перші два-три тижні ці хлопці нічого не коментували. Проте, було дуже багато публічних маніпуляцій про якихось глобалістів, великий план і теорії змови". Мовляв, не все так однозначно. Я запитав цих хлопців, хто винен у війни в Україні. Запитав дуже багато разів... Це ватники, і це моя особлива особиста думка. От 100 відсотків, моя особиста думка, що це ватники", - розповідає Олег Шураєв.

Активіст додає, що у Литві "відкрито бути ватником" - це небезпечно.

"Але розумієте, ці люди маніпулюють. Немає якісь складних речей під час війни. У мене зараз чорне та біле. Це чоловік, я у нього запитав, і не було артикульовано чіткої відповіді, - уточнив Олег Шураєв. - "Так, Крим не мій, сто відсотків не мій", - відповів мені про Крим Дайнюс Кяпяніс".

"Для мене в пріоритеті було підвести всіх ватників до відповіді. На моє переконання я це зробив. Це 100% є неетично, але на мою думку найважливішою зараз я правда", - резюмував активіст причини своєї поведінки у Сеймі.

Нагадаємо, православний єпископ РПЦ у Литві також ухилився від відповіді на запитання про Крим. "Вибачте, я погано вчив географію", - заявив єпископ Тракайський Амвросій у жовтні минулого, 2022-го року.