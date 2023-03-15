Йонас Оман вважає, що Захід має почати посилати в Україну своїх людей: ми повинні бути ближчими до війни

14 українських військових, які цього тижня прибули до Литви, почали вчитися користуватися радарами ізраїльського виробництва в Каунасі. Навчання триватиме 4 дні. На кошти акції «RADAROM!» буде придбано не 14, як планувалося раніше, а 16 радарів.

Про навчання українців та ситуацію на фронті в «Темі дня» розповіли засновник організації «Blue/Yellow» Йонас Оман та посол України в Литві Петро Бешта.

– Пане посол, ви самі сьогодні повернулися з Каунаса, розмовляли з солдатами, які почали вчитися користуватися новими радарами. Наскільки можна зрозуміти, військові, які прибули до Литви, не новачки у сфері ППО. Які солдати прибули на навчання?

Петро Бешта: Це солдати, які представляють різні підрозділи України, вони є професіоналами і проходять підготовку в цій галузі протиповітряної оборони. Вони прибули, щоб навчитися керувати цими специфічними тактичними радарами.

Петро Бешта / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

– Пане Йонасе, як сьогодні виявилося, всього буде 16 радарів. 12, як ви назвали, будуть звичайними і 4 - радари спеціального призначення. Що означає спеціальне призначення?

Йонас Оман: Про спецпризначення багато говорити не можна, просто вони будуть призначені для певних підрозділів, які виконуватимуть конкретні завдання, пов’язані з фронтом, безперечно, та іншими цілями. Зараз проводимо, назвемо це так, експерименти. Якщо вони виявляться успішними, можливо, буде закуплено більше таких подібних радарів.

— Хто їх купить?

Йонас Оман: Самі українці.

– Пане Посол, це, мабуть, найсучасніші радари, які використовуються у світі. Один радар може захистити територію розміром приблизно з Алітус. Плануєте придбати більше? Якщо так, то скільки?

Петро Бешта: Звичайно, ми подивимося, як вони працюють, і, мабуть, нам їх знадобиться більше. 16 радарів не вистачить, щоб охопити все, що нам потрібно. Нам потрібно більше протиповітряної оборони, стратегічної зброї далекої та ближньої дії, тобто тактичної зброї, яка буде прикривати конкретні регіони. Тому, звичайно, нам знадобиться більше.

Українські військові вчаться користуватися радарами, придбаними під час акції «RADAROM!» / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

– Пане посол, яка ситуація зі зброєю в Україні загалом? Ви нещодавно сказали, що вся війна залежить від поставок танків. Чи вчасно прибуде обіцяна зброя до України? Наприклад, скільки в України зараз танків і чи вчасно поставляється зброя?

Петро Бешта: Звичайно, головна мета цього року – це наша наступальна операція, і цього року ми повинні досягти перемоги. Для цього нам потрібні три речі: сильна рішучість українців, яка у нас є, потужна підтримка наших партнерів і, звичайно, багато зброї, яка надходить вчасно. Зараз це найважливіша складова.

Нам ще не вистачає зброї. Йдеться не лише про танки, а й про інше озброєння. Ми маємо припинити розмови про червоні лінії, тому що вони все ще існують через зброю, яку наші партнери можуть постачати в Україну. Нам потрібно більше озброєння.

– Пане Йонасе, ваша підтримка фронту зростає. Нещодавно ви перевезли кілька великих військових генераторів.

Йонас Оман: Ми постійно перевозимо, працюємо над питаннями деокупації. Працюємо, звичайно, і з солдатами. В принципі, ми працюємо по всьому фронту по-різному, з різними підрозділами. Ми здійснюємо підтримку приблизно на 200 тисяч євро щонайменше на тиждень. Ми з'ясовуємо, які потреби, що ще потрібно зробити.

Українські військові вчаться користуватися радарами, придбаними під час акції «RADAROM!» / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Хочу зазначити ще одну важливу річ: потрібно більше працювати над підготовкою людей, тому що в Україні відбувається мобілізація, приходить багато людей, які раніше не мали стосунку до війни, і з ними потрібно працювати. Ми там створюємо свою окрему систему навчання. Ми також працюємо з іноземцями в Україні та фінансуємо навчальні програми.

- Який це масштаб?

Йонас Оман: До батальйону.

– Тепер ви можете самі стільки людей тренувати?

Йонас Оман: Так.

Війна РФ проти України / AP nuotr.

– Ще хочу запитати про техніку, яка зараз використовується в Україні, на фронті. Ви перевозите багато новітньої техніки, скажімо дрони литовських виробників, тепловізори тощо. Що є у окупантів? Чи бачите ви ознаки того, що їхня техніка покращується? Зараз з'явилася інформація, що у них є радари далекої дії, які встановлені на антени і бачать дуже далеко.

Йонас Оман: Звичайно, щось відбувається і в Росії. Я б сказав, що ми просунулися в плані західної допомоги та того, що ми можемо зробити. Іноді, особливо коли йдеться про електроніку, Росія має деякі переваги і тут, і там. Але давайте будемо злими, але справедливими. У Росії дуже багато людей. Навколо Бахмута вони поховали десятки тисяч своїх. Як бачимо, їм байдуже. Це просто маса. Ми повинні зрозуміти, ми повинні боротися за допомогою нашого інтелекту, наших технологій і, поза сумнівом, за допомогою сучасної західної зброї. Леопард - це наступний рівень проти всієї тієї російської совєцької техніки. Ми маємо це усвідомити. Але навколо «Леопарда» потрібні і люди, і бронетехніка тощо. Треба мислити концептуально. Звичайно, потрібна і авіація.

Війна РФ проти України / AP nuotr.

– Коли в Україні з'явиться авіація, пане посол?

Петро Бешта: Зараз ми обговорюємо з кількома партнерами останню червону лінію, якою є авіація (F-16 та інші сучасні, передові літаки). Сподіваємось незабаром отримати винищувачі МіГ з Польщі та Словаччини, але цього недостатньо. Нам дійсно потрібна технічна перевага над Росією, як щойно зауважив Йонас. Що стосується кількості людей, то тут ситуація асиметрична. Їм байдуже до своїх людей, тому ми можемо перемогти лише через технічною перевагою: винищувачі МіГ, F-16. Це найважливіша частина.

– Пане Йонасе, чи стане постачання Україні винищувачів тим вирішальним чинником, який допоможе організувати контратаку, на яку всі чекають і на яку так сподіваються?

Йонас Оман: Частково так. Я знову повторюю аргумент, який я наводив протягом усієї війни, що ми, Захід, також повинні почати відправляти своїх людей в Україну, щоб вони були більш тісно залучені до всіх видів процесів, в тому числі щодо підготовки, щодо матеріально-технічного забезпечення. З точки зору моніторингу, з точки зору якнайшвидшого, кращого, більш точного надання підтримки. Ми повинні бути ближче до війни. Небезпечно [думати], що ми дамо зброю і все буде добре. Ні. Звичайно, це важливо, це потрібно, але не будьмо наївними, давайте відкидати ілюзії. Це дуже концептуально і вимагає набагато більше зусиль.

Війна РФ проти України / AP nuotr.

– Пане посол, пан Йонас говорить про це вже не вперше, інші коментатори та політики також починають говорити, що Україні потрібна не лише зброя, а й солдати.

Петро Бешта: Звичайно, нам потрібні досвідчені солдати, але це інша лінія. Ми співпрацюємо з Литвою в цьому питанні. Минулого року Литва допомогла навчити багатьох українських військових, цей рік також буде для них дуже важливим. Нам потрібно не тільки більше навчених солдатів, тому що багато досвідчених солдатів було вбито або поранено в перший рік війни. Нам потрібно навчити більше людей, нам потрібно навчити їх користуватися розумною зброєю, тому у проблеми є дві сторони медалі.

– Пане Йонасе, ви впроваджуєте такі ініціативи. Ви згадали, що можете підготувати до батальйону солдатів?

Йонас Оман: Так.

Війна РФ проти України / AP nuotr.

– Ви сказали, що можете збільшити свою підтримку вдесятеро від того, що робите зараз.

Йонас Охман: Ми повинні збільшити.

- У вас є варіанти?

Йонас Оман: Ми намагаємося, ми зустрічаємося з партнерами в Литві. Підприємства, наприклад, можуть зробити більше, ніж зараз. Звичайно, вони круті, але ми маємо розуміти, що я говорю не тільки про нашу підтримку, я говорю про загальну підтримку Заходу в цілому. Я кажу про "в десять разів більше". Ми маємо поставити не сотню танків, а тисячу і більше. Наприклад, про Бредлі з Америки. Чудово, я знаю, хто їх отримав, там все добре, але ми повинні розуміти, що якщо ми хочемо закінчити це вчасно, особливо в недалекій перспективі, ми повинні зробити набагато більше. Давайте не будемо наївними.

– Пане посол, чи бачите ви ознаки того, що Путін якимось чином змінює свої цілі в Україні?

Петро Бешта: Ми не бачимо ознак того, що він змінює свої цілі в Україні. Однією з цілей він від початку називав «звільнення» Донбасу, а згодом окупував ще більше територій. Наразі він намагається знайти правильну позицію для початку переговорів. Він неодноразово натякав, що хоче почати переговори. Тому ми бачимо такий великий бій у Бахмуті, він хоче окупувати всю територію Донбасу.

Війна РФ проти України / AP nuotr.

З нашої точки зору, нам потрібно отримати достатньо зброї та підготовлених солдатів, щоб почати наш наступ і звільнити південь України. Тоді ми отримаємо кращу позицію.

– Пане Йонасе, ви зазвичай не надто оптимістично дивитеся на закінчення війни. Ви кажете, що це може бути довга і жорстока війна, але якщо поглянути на факти, то останнім часом жодна російська частина на передовій не змогла прорватися.

Йонас Оман: Я не думаю, що Росія завтра виграє або щось таке, але з десятирічним досвідом я бачу, що дві сторони стоять до кінця і жодна не може піти з різних причин. Обидві сторони достатньо сильні, вони можуть боротися, але не можуть перемогти. Я боюся, що ми побачимо такий великий сценарій на Донбасі, де Росія просто намагається захопити трохи більше території, а потім вести якісь переговори (ми знаємо, що таке вести переговори з Росією). Я боюся, що Захід знову потрапить у цю пастку. Тому я кажу, що ми повинні збільшити нашу підтримку, ми повинні витіснити Росію з України. Варіантів інших тут немає. Інакше ми матимемо цю проблему.

Війна РФ проти України / AP nuotr.

– Пане посол, чи може Україна піддатися тиску, наприклад, і сісти за стіл переговорів з Росією вже цього року?

Петро Бешта: Я думаю, що ми будемо готові до переговорів, коли займемо правильну позицію. Це означає, що зброя є для нас головним пріоритетом. Щоб звільнити землі, потрібно більше зброї, і тоді ми зможемо почати переговори.

— Дякую за розмову.