Метастази "Русского міра": Стівен Сігал допомагає створювати міжнародний проросійський рух

14 березня у Москві з ініціативи керівника Болгарського національного руху русофілів Миколи Малінова, який об'єднується з американським актором Стівеном Сігалом, буде створений міжнародний рух русофілів.

МЗС Росії підтримує ініціативу, і міністр Сергій Лавров візьме участь у заході. Сігал, який роками проживає в Росії і є спеціальним представником її МЗС з гуманітарних відносин із США та Японією, також візьме участь в заході.

Лавров візьме участь в установчому з'їзді Міжнародного руху русофілів, підтвердила 9 березня прес-секретар міністерства Марія Захарова. У ньому візьмуть участь російські державні, політичні та громадські діячі, представники науки, культури та іноземні делегати з кількох десятків країн.

Наразі Малінова звинувачують у шпигунстві в Болгарії, а уряд США нещодавно наклав на нього санкції згідно з Міжнародним законом Магнітського за нібито підкуп судді, який дозволив йому виїхати за кордон і отримати російську нагороду особисто від президента Володимира Путіна. Суддю також покарали, але не за законом Магнітського.

Костянтин Малофєєв (праворуч) / Wikimedia / Wikimedia

Костянтин Малофєєв, голова ради директорів медіагрупи «Царьград» — групи, яка просуває московську версію "православ’я" і підтримує Путіна — також відвідає захід 14 березня.

Малінов стверджує, що Путін вже підтримав його ідею щодо Міжнародного руху русофілів на зустрічі з президентом Росії 4-го листопада 2019 року.

15 лютого Малінов заявив, що зустрінеться з Лавровим у Москві, щоб поговорити «з друзями». Чи повернувся він після цього до Болгарії, залишається невідомим, оскільки 27 лютого він виступив на головному російському телеканалі "Первый канал", а 6 березня опублікував у своєму Telegram-каналі фотографію, на якій він обіймається з Малофєєвим.

Мета Міжнародного русофілського руху - об'єднати «справжніх патріотів» з різних країн, об'єднаних любов'ю до Росії та її культури, які прагнуть до багатополярного світу, заснованого "на традиціях народів", йдеться в одній з публікацій Малофєєва.

Де в цьому світі місце тим автохтонним народам, перетворених на "росіян" шляхом геноциду і інформаційних злочинів, наразі не повідомляється.

Організація також має на меті створити Європейську громадянську ініціативу для скасування санкцій ЄС проти Росії та проведення заходів, пов'язаних з історією та "антифашистською боротьбою", сказав Малінов в ефірі російського телебачення.

Малінов — «найбільш російський з болгар», — із захопленням написав Царград.

27-го лютого Малінов взяв участь у програмі «Велика гра» на «Первом каналє», в якій заявив, що ті, хто оголошує Росію агресором, є «варварами, русофобами і сучасними фашистами».

Під час виступу Малінова на величезних екранах транслювали кадри з Болгарії з однодумцями на тлі прапора Євросоюзу, які позували у футболках «Путін – наш президент».