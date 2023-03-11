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2023.03.11 14:29

Кілька тисяч людей зібралися у Вільнюсі на святкування Відновлення Незалежності Литви

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.03.11 14:29
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Кілька тисяч людей зібралися в суботу у Вільнюсі на площі Незалежності біля Сейму, щоб відсвяткувати 33-ту річницю відновлення Незалежності Литви.

Опівдні в Сеймі відбулася традиційна церемонія підняття прапорів трьох країн Балтії - під час виконання гімнів Литви, Естонії та Латвії над Майданом Незалежності біля Сейму замайоріли прапори цих країн.

Спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен під час церемонії зазначила, що з моменту відновлення Незалежності у 1990-х роках кожне підняття прапора на Майдані Незалежності зберігає символічний зв’язок з триколором 11 березня, з Актом про відновлення Незалежної держави Литва.

«Кожного разу, коли ми піднімаємо прапор, ми заявляємо, що ми твердо «за» тоді і зараз». За свободу і незалежність, за безперервність державного звичаю, за права людини, громадянина та національних спільнот, за загальновизнані принципи міжнародного права, за непорушність кордонів, а сьогодні – і за Україну», – наголосила Голова Сейму.

Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

На церемонії зібралися люди з національною атрибутикою: в кольорах українського прапора і литовського триколора.

Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

«Ми намагаємося ніколи не пропускати це свято, ми приїжджаємо, тому що для нас дуже важлива Литва, дуже важлива ця дата, коли ми відновили свою незалежність. Ми дуже сподіваємося, що нам більше ніколи не доведеться її виборювати, що ми завжди будемо такими, вільними», – сказав Даріус Галвонас, якому вже близько 40 років, і який працює у сфері транспорту, який прийшов на свято з дітьми.

Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

54-річна Лайма Імбрасієне, лікарка з Каунаса, яка брала участь у святкуванні, розповіла, що намагається не пропускати події 16-го лютого чи 11-го березня, але зазвичай відвідує їх у Каунасі.

Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

«Ми з Каунаса, і цього року у нас була можливість бути у Вільнюсі. Ми залишилися подивитися, як святкують жителі столиці. Ці дати означають для нас дуже багато. Це Свобода, Незалежність, у ці дні дуже святковий настрій», – сказала Лайма Імбрасєне.

Після церемонії підняття прапора кількатисячний натовп із величезними литовськими та українськими прапорами рушив від Сейму до Кафедральної площі.

Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
Cвяткування річниці Відновлення Незалежності у Вільнюсі
# Країни Балтії# Україна
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