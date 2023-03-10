До дня народження Кобзаря в «Українському центрі» Вільнюса відбувся гала-концерт «Творчі сили України»

До дня народження Великого Кобзаря в «Українському центрі» відбувся гала-концерт «Творчі сили України», який зібрав українські таланти з усіх куточків Литви, повідомляє Посольство України в Литві.

Унікальний захід об’єднав не тільки різні литовські міста, але й творчих представників різних сфер мистецтва – арфа, акордеон, фольклорні та авторські українські пісні, сучасні та народні танці, і це далеко не весь перелік талантів, що були представлені на концерті.

Всі учасники гала-концерту, отримали цінні подарунки від меценатів та партнерів «Українського центру» за яскраву репрезентацію української культури.

Під час заходу також відбулось нагородження переможця літературного конкурсу підліткової прози та поезії «Запеклі». На конкурс «Українського центру», оголошеного понад місяць тому, подали свої роботи понад 60 українців.

Гала-концерт «Творчі сили України» до дня народження Великого Кобзаря в «Українському центрі» Вільнюса / фото: facebook.com/ukr.embassy.Lithuania

Лауреатом конкурсу став львів’янин Богдан Яковенко, учень 9 класу Ліцей імені Героїв Крут у Львові, історія якого символізує стійкість, мужність та рішучість всього українського народу боротися за свою країну та свободу. Батько Богдана Яковенка жив у Литві, але коли почалася війна, він повернувся захищати Україну і загинув на полі бою. Його син Богдан вирішив піти слідами батька й продовжити боротьбу, то ж зараз навчається у спеціалізованому ліцеї.

Гала-концерт «Творчі сили України» до дня народження Великого Кобзаря в «Українському центрі» Вільнюса / фото: facebook.com/ukr.embassy.Lithuania

Переможця під час заходу особисто привітала Перша леді Литви Діана Наусєдєнє. За словами пані Діани Наусєдєнє: «Це одна з багатьох історій, які ми знаємо, які знає весь світ, які показують, що українці є справжніми героями. Люди, які зроблять все, щоб зупинити жорстокого агресора, який загрожує Україні та всьому демократичному світу. Богдан Яковенко сьогодні не може бути з нами, тому, будь ласка, передайте йому нагороду разом з привітаннями та найкращими побажаннями від усього литовського народу. Передайте йому, що ми є і будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно - до Перемоги».

Гала-концерт «Творчі сили України» до дня народження Великого Кобзаря в «Українському центрі» Вільнюса / фото: facebook.com/ukr.embassy.Lithuania

Перша леді Литви під час заходу оголосила про продовження у Литви проєкту «Книжки без кордонів», який реалізує Український інститут книги під патронатом Першої леді України Олени Зеленської. В рамках проєкту вже вдруге до Литви прибуло понад 1000 книг, тож після заходу всі діти отримали цінний подарунок – українську книгу.

Гала-концерт «Творчі сили України» до дня народження Великого Кобзаря в «Українському центрі» Вільнюса / фото: facebook.com/ukr.embassy.Lithuania

Захід відвідав Посол України у Литві Petro Beshta з дружиною Anna Beshta. Виступи конкурсантів гала-концерту оцінювало журі, до складу якого увійшли не тільки професійні культурні діячі з України, але й відомі литовські гості – представниця Литви на Євробаченні Моніка Лінкітє, співак Відас Барейкіс, продюсер Лаурас Лучюнас.

Гала-концерт «Творчі сили України» до дня народження Великого Кобзаря в «Українському центрі» Вільнюса / фото: facebook.com/ukr.embassy.Lithuania

Організатори щиро дякують керівнику Українського центру Альгірдасу Кумжі, його працівникам та волонтерам центру, членам журі та конкурсантам, а також меценатам та партнерам за створення цієї фантастичної події! Особливо вдячні священнику Альгірдасу Тольятісу та Послу Литви в Україні Вальдемарасу Сарапінасу за підтримку проєкту Першої леді України «Книжки без кордонів».