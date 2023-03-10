Naujienų srautas

Ельжбета Вітек
Новини 41 хв. тому

Війна Росії мобілізувала Польщу та Литву на допомогу Україні, – маршалок польського Сейму

Прикордонники та організація «Blue/Yellow» підписали угоду про співпрацю
Новини 1 год. тому

Литовські прикордонники та організація «Blue/Yellow» підписали угоду про співпрацю: підтримуватимуть українських прикордонників

Радіоприймач
Новини 6 год. тому

Український Мінкульт активно "контролює і обговорює" відновлення середньохвильового радіомовлення на окуповані території

Російське ТБ
Новини 9 год. тому

LRTK: IP-адреси, які мають доступ до пропагандистських телеканалів Кремля, будуть заблоковані

Штаб-квартира "ПВК Вагнера" у Санкт-Петербурзі. Ілюстративне фото
Новини 10 год. тому

Литовці, які їдуть в Україну, ризикують стати мішенями російської розвідки

Рейд Російського добровольчого корпусу у Брянську область
Новини 1 д. тому

РФ називає удари по Україні помстою за рейд Російського добровольчого корпусу у Брянську область

Російська армія. Ілюстративне фото
Новини 1 д. тому

Росія готова продовжувати війну в Україні ще два роки, - голова військової розвідки Литви

Фільм «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій»
Новини 1 д. тому

«Буча: розстріл на Києво-Мироцькій». Прем’єра розслідування про вбивство волонтерів російськими військовими

Арвідас Анушаускас
Новини 1 д. тому

Фінансування ЄС на оборону України все ще недостатнє, - міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Війна РФ проти України. Пуск ракети "Калибр". Ілюстративне фото
Новини 1 д. тому

Росія завдала ракетного удару по Україні, щонайменше 6 загиблих

Українсько-литовський поетичний проєкт Лесі Мудрак «Нескорені й ніжні»
Новини 2 д. тому

Українські воїни в поетичному українсько-литовському проєкті Лесі Мудрак «Нескорені й ніжні»: Під кулями пишуться інші тексти, а війна може забрати слово

Перша леді Литви в Українському центрі
Новини 2 д. тому

Майстер-класи, допомога психолога та суботня школа – що у Вільнюсі може запропонувати Український центр

Літературний музей ім. О.С. Пушкіна у Вільнюсі
Новини 2 д. тому

Музей Пушкіна у Вільнюсі перейменований на Музей-садибу Маркучяй, каплицю комплексу надали священикам Константинопольського патріархату

Протести, які спалахнули в Грузії після ухвалення закону про іноагентів
Новини 2 д. тому

«Рубікон повороту у бік Росії»: кореспондент ЛРТ в Грузії про cхвалений парламентом закон про іноземних агентів

Обмін полоненими. Ілюстративне фото
Новини 2 д. тому

130 українських військових повернулися додому з російського полону

Литовські військові на навчаннях
Новини 3 д. тому

Литва відправить до Німеччини 40 інструкторів для навчання українських військових

Новини

2023.03.10 19:10

Війна Росії мобілізувала Польщу та Литву на допомогу Україні, – маршалок польського Сейму

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.03.10 19:10
Ельжбета Вітек
Ельжбета Вітек / E. Blaževič / LRT nuotr.

Війна Росії проти України зосередила зусилля Польщі та Литви на підтримці України усіма силами, вважає маршалок польського Сейму у Вільнюсі Ельжбета Вітек.

«Під час війни драматична ситуація в Україні мобілізує нас повністю зосередитися на тому, щоб відповісти на ці події спільними діями Польщі та Литви. Польща і Литва дотримуються позиції, що Україні потрібно допомагати, її потрібно підтримувати, і потрібно докласти всіх зусиль, щоб Україна протистояла російській агресії», – сказав Ельжбета Вітек у п’ятницю в Сеймі на початку весняної сесії.

Маршалок польського Сейму у своїй промові зазначила, що Польща, як і Литва, займає позицію, згідно з якою російські військові злочини мають бути покарані.

«Ми дотримуємося однієї думки щодо загроз з боку Росії, ми в один голос говоримо про те, як ми повинні підтримувати Україну у військовій та гуманітарній сфері», - сказав Ельжбета Вітек.

Вона назвала Литву стратегічним партнером, звернула увагу на активізацію зустрічей лідерів і міністрів країни в останні роки, а також закликала прийняти закон про національні меншини. Він підготовлений, але ще не прийнятий Сеймом.

У п'ятницю Ельжбета Вітек також зустрілася з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте та спікером Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен.

«Поляки і литовці, ми розуміємо і співчуваємо українцям в їх нинішньому складному становищі, і ми дотримуємося такої ж позиції, що Україні необхідно надати всіляку підтримку – як військову, економічну, так і гуманітарну», – прокоментувала Ельжбета Вітек результати зустрічі з головою парламенту для преси.

Спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен зауважила, що погляд Польщі та Литви на майбутнє європейської безпеки збігається, він залежатиме від того, «як і коли Україні вдасться перемогти».

«Наші країни налаштовані продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні настільки, наскільки це буде необхідно», - зазначила спікерка Сейму.

# Країни Балтії# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme
Прикордонники та організація «Blue/Yellow» підписали угоду про співпрацю
1 год. тому

Литовські прикордонники та організація «Blue/Yellow» підписали угоду про співпрацю: підтримуватимуть українських прикордонників

Радіоприймач
6 год. тому

Український Мінкульт активно "контролює і обговорює" відновлення середньохвильового радіомовлення на окуповані території

Радіомовлення
Російське ТБ
6
9 год. тому

LRTK: IP-адреси, які мають доступ до пропагандистських телеканалів Кремля, будуть заблоковані

6
Штаб-квартира "ПВК Вагнера" у Санкт-Петербурзі. Ілюстративне фото
10 год. тому

Литовці, які їдуть в Україну, ризикують стати мішенями російської розвідки

Рейд Російського добровольчого корпусу у Брянську область
1 д. тому

РФ називає удари по Україні помстою за рейд Російського добровольчого корпусу у Брянську область

Російська армія. Ілюстративне фото
1 д. тому

Росія готова продовжувати війну в Україні ще два роки, - голова військової розвідки Литви

Фільм «Буча: розстріл на Києво-Мироцькій»
1 д. тому

«Буча: розстріл на Києво-Мироцькій». Прем’єра розслідування про вбивство волонтерів російськими військовими

Арвідас Анушаускас
1 д. тому

Фінансування ЄС на оборону України все ще недостатнє, - міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас

Війна РФ проти України. Пуск ракети "Калибр". Ілюстративне фото
1 д. тому

Росія завдала ракетного удару по Україні, щонайменше 6 загиблих

Українсько-литовський поетичний проєкт Лесі Мудрак «Нескорені й ніжні»
37
2 д. тому

Українські воїни в поетичному українсько-литовському проєкті Лесі Мудрак «Нескорені й ніжні»: Під кулями пишуться інші тексти, а війна може забрати слово

37
Російське ТБ
6
2023.03.10 10:44

LRTK: IP-адреси, які мають доступ до пропагандистських телеканалів Кремля, будуть заблоковані

6
Радіоприймач
2023.03.10 13:43

Український Мінкульт активно "контролює і обговорює" відновлення середньохвильового радіомовлення на окуповані території

Радіомовлення
Прикордонники та організація «Blue/Yellow» підписали угоду про співпрацю
2023.03.10 18:08

Литовські прикордонники та організація «Blue/Yellow» підписали угоду про співпрацю: підтримуватимуть українських прикордонників

Штаб-квартира "ПВК Вагнера" у Санкт-Петербурзі. Ілюстративне фото
2023.03.10 09:32

Литовці, які їдуть в Україну, ризикують стати мішенями російської розвідки