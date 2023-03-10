Війна Росії мобілізувала Польщу та Литву на допомогу Україні, – маршалок польського Сейму

Війна Росії проти України зосередила зусилля Польщі та Литви на підтримці України усіма силами, вважає маршалок польського Сейму у Вільнюсі Ельжбета Вітек.

«Під час війни драматична ситуація в Україні мобілізує нас повністю зосередитися на тому, щоб відповісти на ці події спільними діями Польщі та Литви. Польща і Литва дотримуються позиції, що Україні потрібно допомагати, її потрібно підтримувати, і потрібно докласти всіх зусиль, щоб Україна протистояла російській агресії», – сказав Ельжбета Вітек у п’ятницю в Сеймі на початку весняної сесії.

Маршалок польського Сейму у своїй промові зазначила, що Польща, як і Литва, займає позицію, згідно з якою російські військові злочини мають бути покарані.

«Ми дотримуємося однієї думки щодо загроз з боку Росії, ми в один голос говоримо про те, як ми повинні підтримувати Україну у військовій та гуманітарній сфері», - сказав Ельжбета Вітек.

Вона назвала Литву стратегічним партнером, звернула увагу на активізацію зустрічей лідерів і міністрів країни в останні роки, а також закликала прийняти закон про національні меншини. Він підготовлений, але ще не прийнятий Сеймом.

У п'ятницю Ельжбета Вітек також зустрілася з прем'єр-міністром Інгрідою Шимоніте та спікером Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен.

«Поляки і литовці, ми розуміємо і співчуваємо українцям в їх нинішньому складному становищі, і ми дотримуємося такої ж позиції, що Україні необхідно надати всіляку підтримку – як військову, економічну, так і гуманітарну», – прокоментувала Ельжбета Вітек результати зустрічі з головою парламенту для преси.

Спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен зауважила, що погляд Польщі та Литви на майбутнє європейської безпеки збігається, він залежатиме від того, «як і коли Україні вдасться перемогти».

«Наші країни налаштовані продовжувати надавати політичну, економічну, військову та гуманітарну підтримку Україні настільки, наскільки це буде необхідно», - зазначила спікерка Сейму.