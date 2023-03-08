Майстер-класи, допомога психолога та суботня школа – що у Вільнюсі може запропонувати Український центр

Навчатися, дізнаватися нове та спілкуватися рідною мовою. Саме це і є метою Українського центру у Вільнюсі, який щодня привітно вітає українців та пропонує їм різноманітні заняття, майстер-класи та пізнавальні лекції як для дітей, так і для дорослих. LRT.lt поспілкувався з представниками центру та дізнався, як відбуваються заняття.

Український центр у Вільнюсі – це перший у Європі Український центр та спільна ініціатива двох перших леді: Олени Зеленської та Діани Науседене. Саме під їхнім патронажем та за участю посольства України в Литовській Республіці був створений український простір, як називають його самі працівники, «острівець української культури». А університет Вітаутаса Великого надав одне зі своїх приміщень у Вільнюсі, де зараз розташований центр.

Кожен знайде заняття для себе

Як каже координатор центру Олеся Холодова, кожен охочий знайде тут заняття до душі.

«У нас дуже багато різноманітних занять. Це і живопис, і танці, і хор для дітей та дорослих. А також багато танцювальних гуртків. Є уроки англійської та литовської мови, а також суботня школа та заняття з психологами», - розповідає координатор і додає, що окрім загального розкладу щотижня, у центрі також проходять різні одноденні майстер-класи.

Олеся Холодова / Стоп-кадр програма "Ми з України"

«У нас часто відбуваються майстер-класи чи якісь корисні зустрічі. Так, наприклад, були майстер-класи зі створення «витинанок» (різьблені візерунки з паперу – ред.), створення іграшок. Були також зустрічі для підлітків із саморозвитку. Іноді у нас відбуваються заняття від Червоного Хреста з надання першої медичної допомоги. Також є дуже цікаві курси творчого листа або заняття з різних видів терапії, клуби читачів», - пояснює Олеся.

Сам центр працює абсолютно на волонтерських засадах, це означає, що будь-хто може звернутися до центру зі своєю ідеєю, і центр надасть простір для проведення занять чи майстер-класів, а також розрекламує подію.

«Будь-хто, хто відчуває, що йому є що показати і чому навчити дітей чи дорослих, може написати нам у центр, і ми з радістю обговоримо всі можливості. Ми також пропонуємо свій простір для проведення концертів чи творчих вечорів, якщо це якийсь цікавий проект. І ми раді також допомогти з організацією зі свого боку», – розповідає координатор центру Олеся.

Українська суботня школа та заняття з українознавства

Одним із постійних занять в Українському центрі є заняття в Українській суботній школі. Це неформальні уроки, де українські діти можуть вивчати рідну мову, культуру, географію та історію. Як каже автор та викладач школи Наталія Васильєва, мета школи - не забувати своє коріння та мову, адже багато українських дітей зараз навчаються в литовських чи російських школах.

Наталія на уроці / Стоп-кадр програми "Ми з України"

«Наші заняття спрямовані на пізнання своєї держави – України. Гурток так і називається – українознавство. Він акредитований вільнюським самоврядуванням, і тому зараз ми ведемо новий набір діток. Наші уроки спрямовані на вивчення традицій, культури, мови, історії, географії, всього того, чого їм тут не вистачає в ході їхньої освіти в литовських школах. Ми плануємо додати їм більше знань з тих предметів, яких буде мало або взагалі не буде тут у Литві», - розповідає Наталія.

Одним з найважливіших завдань цієї школи є навчити дітей розмовляти українською мовою. Тому що одні з них приїхали з російськомовних регіонів, інші навчаються у російських школах у Литві, тож українську чують не так часто.

Така сама ситуація була і в сім'ї Наталії. Вони приїхали разом із сім'єю до Литви після 2014 року, коли їхній рідний Донецьк постійно обстрілювали російські війська.

«Коли ми виїхали до Литви, моя старша дочка не говорила і не розуміла литовської мови, але вона була вже в дев'ятому класі, тому йти до литовської школи було надто важко, і ми відправили її до російськомовного середовища. І тоді в ту ж школу пішла молодша дочка. І я сама бачила, що мої діти починають більше спілкуватися російською мовою, а українська у них залишається лише вдома. Я розуміла, що така ситуація не поодинока, вона не лише у моїй сім'ї, і я вирішила з однодумцями, що нам треба щось робити. Так і прийшла ідея створення такої школи», – згадує викладач Наталія.

У таку школу приймаються діти віком від 4 років.

«На даний момент у мене близько 30 заяв на прийом до нашої школи. Скільки їх буде загалом – не знаю. Буде більше - прийматимемо більше, у нас є педагоги для уроків, це не тільки я, в такому разі ми зможемо з педагогами організувати поділ на групи з різних предметів. У мене буде українознавство, у когось буде фольклор, у когось історія, і таке інше», - пояснює Наталія.

Наталія / Стоп-кадр програми "Ми з України"

Також в Українському центрі працює кабінет психолога як для дітей, так і для дорослих. Психолог Оксана, яка там працює, каже, що проводить як групові, так і індивідуальні заняття, і бажаючих завжди вистачає.

«Війна внесла корективи у життя кожного українця. У нас багато занять як для дітей, так і для дорослих. Вони спрямовані на підтримку та адаптацію у новій країні. Але також є індивідуальні консультації. Багато людей приходять поговорити, обговорити проблему та розібратися у собі. Це дуже важливо - не тримати в собі», - пояснює психолог і додає, що для деяких з її клієнтів важливо саме те, що психолог говорить їхньою рідною мовою.

«Не всі ходять до психологів у принципі, а коли ти перебуваєш у незнайомій країні, то це ще складніше. Іти до психолога, який не говорить рідною мовою особливо складно. Коли ти можеш поділитися всім, що думаєш українською — це більше відкриває людину та налаштовує на розмову», - каже Оксана.

Можливість виступати на різних заходах у Литві

За словами координатора центру Олесі, не лише українці, а й жителі Литви також приходять зі своїми ідеями до центру та пропонують допомогу.

Перша леді Литви в Українському центрі / Фейсбук-сторінка українського центру

«Український центр у Литві – це більше про те, щоб створити можливість для дітей та дорослих бути ближчими до своєї країни, культури та чути рідну мову. Ми хочемо, щоб була можливість співати українських пісень, вивчати вірші, дізнаватися більше про свої традиції. Але при цьому ми відкриті литовській культурі, і нам дуже приємно, коли литовські волонтери нас знайомлять зі своєю культурою та приходять до нас, проводять свої майстер-класи, дарують свій час українцям», - каже координатор.

Так, наприклад, однією із постійних учасниць центру є литовка Грета. Вона викладає українським дітям уроки орігамі. Волонтерка каже, що хотіла хоч якось долучитися до навчання українських дітей, тож згадала своє захоплення зі шкільних років та вирішила, що може навчити цьому інших, хоча педагогіка не є її спеціальністю.

«Це заняття вимагає великого терпіння і результат видно не одразу на першому уроці. Щоб досягти результату, потрібно кілька уроків. Іноді це може бути трохи нудно, але я намагаюся включати вивчення мови, адже мої заняття відбуваються англійською. Ми практикуємо англійську з дуже простими словами, я включаю також литовські слова, щоб діти повторювали та пояснювали, що це означає», - ділиться викладач з орігамі.

Грета не володіє ні українською, ні російською, тому спілкування з дітьми було для неї справжнім випробуванням. Однак зараз вона каже, що стає дедалі більше учасників, яким подобається не лише робити вироби з паперу, а й вивчати мови.

Дитячий колектив на Дні Незалежності України / Фейсбук-сторінка Українського центру

«Діти приходять трохи налякані, бо вони, мабуть, знають, що я не говорю російською, а урок відбувається англійською, тому спочатку вони такі боязкі, але потім наприкінці уроку починають зі мною розмовляти самі. Звичайно, іноді ми не розуміємо одне одного. Тоді допомагають жести, руки, рухи», - розповідає про свої заняття Грета.

Серед українців також дуже популярні заняття зі співу та танців. Нині в Українському центрі є аматорський хор, у якому задіяні дорослі, а також гуртки співу та хор для дітей. Керують такими гуртками українські співачки та професійні викладачі вокалу. Через війну в Україні їм довелося залишити власний будинок, але зараз вони безкоштовно навчають усіх бажаючих музиці.

Грета / Стоп-кадр програми "Ми з України"

«Ми навчаємо нотній грамоті, як правило, це діти, які вже навчалися у музичних школах в Україні, але перервали своє навчання через війну. Також у нас є уроки сольфеджіо, співу та фортепіано», - розповідає вчителька музики Ольга.

Українські діти, які навчаються співати в Українському центрі у Вільнюсі, приходять як на індивідуальні заняття, так і на групові. Співають вони не лише для себе, а й готуються до виступів. Усі свята, що відбуваються в Українському центрі, не обходяться без участі маленьких артистів. Так, наприклад, дитячий хор виступав перед президентом Литви з нагоди Дня Незалежності України та вже готується до виступу на головній ялинці Литви у Вільнюсі. Як каже викладач, вони постійно шукають нові таланти.

Репетиція хору / Стоп-кадр програми "Ми з України"

«Дуже багато талановитих дітей. Для когось це перший досвід, хтось вже часто виступав у рідному місті. Це для них також неймовірна можливість не лише займатися своїм хобі, а й брати участь у концертах та бачити результат своєї роботи», - каже викладач з вокалу.

Не забувають про свої хобі і дорослі. Так, наприклад, в Українському центрі створено дорослий аматорський хор під керівництвом української співачки Надії Адамчук.

«Це різні українці – як і професійні співаки, які цьому навчалися, так і просто ті, хто любить співати. У мене виникла така ідея, щоб об'єднати цих людей у ​​хор. Ми співаємо українських пісень і часто виступаємо на різних заходах», - каже керівник хору Надія.

Майстер-клас у центрі / Фейсбук-сторінка українського центру

Усі заняття та майстер-класи для українців в Українському центрі – абсолютно безкоштовні, але головне – це заздалегідь зареєструватися. Координатор центру пояснює, що без реєстрації не допускається до участі у заняттях.

«У нас усі заняття безкоштовні як для дітей, так і для дорослих. Розклад занять чи майбутні майстер-класи ми публікуємо на нашій сторінці у фейсбуці, де вся необхідна інформація. Але ми завжди просимо реєструватися. Іноді кількість місць обмежена, іноді ми готуємо відповідну кількість матеріалів та простір для учасників. Тому, якщо хтось не може прийти, важливо про це також попереджати. Хороша комунікація та повага до роботи один одного – це запорука успіху», - пояснили представники центру.