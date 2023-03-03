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2023.03.03 17:30

Вчителька з Утени брала участь в акції біля російського танка у Вільнюсі: школа вживає заходів

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.03 17:30
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вчительку гімназії у місті Утена сфотографували під час акції на підтримку воєнних злочинців на Кафедральній площі Вільнюса. Адміністрація школи опублікувала відкритий лист, в якому йдеться, що інформацію передали до Комісії з етики для термінового розгляду, і що остаточні рішення будуть ухвалені лише після отримання її висновку.

LRT.lt нагадує, що цього тижня поліція щодня отримувала виклики на Кафедральну площу Вільнюса, де знаходиться підбитий танк російської армії. У вихідні туди під'їхала машина з групою прихильників Росії з червоними гвоздиками, які поклали квіти та поставили свічки.

Адміністрація гімназії імені Адольфаса Шапоки у місті Утена у своєму зверненні до громадськості написала, що школа отримала неофіційну інформацію про те, що вчитель гімназії брав участь в акції підтримки воєнних злочинів, організованої кількома людьми на Кафедральній площі.

Після отримання такої інформації Комітету з педагогічної етики гімназії було доручено терміново вивчити інформацію та подати свої висновки, а до вчителя застосовано рекомендаційний алгоритм відповідно до листа Міністерства освіти, науки та спорту "Про правові заходи щодо вчителів, які підтримують агресію Росії проти України шляхом поширення дезінформації та брехні".

Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Гімназія не отримувала офіційної інформації від державних служб про адміністративний або інший вид порушення, вчиненого вчителем, і тому на даний момент не має законних підстав для вжиття правових заходів. Гімназія також не отримувала інформації від громадськості гімназії (вчителів, учнів або їхніх батьків) про те, що вчитель під час навчального процесу, на роботі чи у робочій обстановці поширював якусь інформацію, яка могла б стати підставою для притягнення вчителя до юридичної відповідальності за підтримку агресії Росії проти України", - заявила адміністрація гімназії.

У листі додається, що гімназія засуджує окупаційну війну Росії проти України і тому займає позицію, що виправдання війни та агресії, ініційованої Росією, несумісне з обов'язками вчителя як вихователя громадянського суспільства.

Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Гімназія згодна з тим, що публічне схвалення, заперечення або грубе замовчування міжнародних військових злочинів може вважатися злочином, а публічне виправдання війни та агресії створює величезну психологічну напругу в шкільному колективі, тому демонстрація подібних поглядів вчителем, як етичним авторитетом, навіть не на робочому місці, нехай навіть у неробочий час, невиправдана та етично неприйнятна", - заявило керівництво гімназії.

Згідно з листом, нині додаткова увага приділяється організації вчителем навчального процесу, щоб її особисті погляди не заважали морально-етичному вихованню учнів.

Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
Трофейний танк російської армії, виставлений на Кафедральній площі
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