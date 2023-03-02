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2023.03.02 16:59

Депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може стати членом ЄС у 2029 році

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.02 16:59
Андрюс Кубілюс
Андрюс Кубілюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році. Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

"Звісно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може, і Грузії", - сказав Кубілюс.

Він нагадав, що у резолюціях Європарламенту вказано, що переговори з Україною щодо її вступу до ЄС мають розпочатися 2023 року.

"І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки – це країна велика, співмірна з Україною", - сказав євродепутат.

З огляду на цей досвід, за його словами, в Європарламенті оцінюють, що переговори з Україною можуть добігти кінця до 2027 року, коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Ще рік-два потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах ЄС.

"Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - додав Кубілюс.

Нагадаємо, Кубілюс запропонував створити новий формат, який працюватиме над інтеграцію до ЄС України та інших країн на кшталт формату "Рамштайн".

Для тих, хто віддає перевагу формату відео, інтерв'ю з Андрюсом Кубілюсом "Україна в НАТО і жорстка поразка РФ у війні зруйнують путінську Росію" доступне на відеохостінгу YouTube.

Як повідомлялося раніше, lепутат Європарламенту Андрюс Кубілюс відвідав Чернігів, де обговорив відбудову України і слідування демократичним цінностям.

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