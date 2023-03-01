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2023.03.01 14:28

Українці вітають у соцмережах колишнього президента Литви Далю Грібаускайте в її День народження

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.01 14:28
Даля Грібаускайте
Даля Грібаускайте / E. Blaževič/LRT nuotr.

Сьогодні, 1 березня, українці гаряче вітають у соцмережах литовського політика, великого друга України, президента Литви у 2009-2019 роках Далю Грібаускайте, яка святкує свій День народження.

«Європа прокинеться і жахнеться тоді, коли Росія почне влаштовувати на її території теракти. Ось тоді не лийте сльози, а згадайте, як ви закликали Україну до мирних переговорів», – казала президент Литви Даля Грибаускайте задовго до початку широкомасштабної агресії Росії проти України.

Серед причин війни, яка триває зараз в Україні, відомий політик назвала некомпетентність країн НАТО вже цьогоріч, після початку широкої війни РФ проти України.

«Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів. Значною мірою ми всі винні в тому, що це відбувається зараз і що ми, країни НАТО, так повільно і так недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні», - сказала Даля Грібаускайте журналістам у січні цього року в Сеймі Литви.

Напевне, через таку сильну адвокацію України в ЄС Даля Грібаускайте знаходить відгук у мільйонах сердець громадян України і залишиться в історії двох держав як велика постать, що несе прапор нашої спільної боротьби.

"На другий тиждень повномасштабної війни росії в Україні Даля Грібаускайте закликала НАТО вступити у війну. Вона критикувала занадто повільну реакцію Заходу на російську агресію. Даля Грібаускайте вважає некомпетентність країн НАТО однією з причин, що призвели до повномасштабної війни росії проти України. Коли ще була на посаді Президентки, вона двічі на тиждень приїздила до шпиталю, де проходили реабілітацію наші АТОвці", - пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук науковець Ніжинського державного університету Олександр Турчин.

"За послідовне і непохитне відстоювання інтересів України на найвищому міжнародному рівні, демонстрацію рішучої позиції підтримки України, Вища академічна рада України проголосила Президента Литви Далю Грібаускайте у 2015 р. "людиною року", - нагадує Олександр Турчин.

"Народ України воює за нас, а діти України захищають нас від путінського божевілля. Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та за мир в Європі. Слава Україні! Слава її героям, а поки тільки її героям, бо інших на горизонті немає", - цитує Далю Грібаускайте, відзначаючи її вольові риси характеру, науковець з міста Ніжина.

Нагадаємо, Даля Грібаускайте стала першою переобраною на другий термін поспіль особою на найвищу державну посаду Литви. Вона також обіймала посади Комісарки Єврокомісії з бюджету і фінансового планування (2004—2009), міністерки фінансів Литви (2001—2004), віцеміністерки закордонних справ (2000—2001) і віцеміністерки фінансів (1999—2000).

# Країни Балтії
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