Активіст, який привіз російський трофейний танк до Берліна: хтось приніс туди відра червоних квітів, стільки в магазині не купиш

Вже четверту добу в Литві та в Європі триває напруга та конфлікти між проросійськими діячами, які покладають квіти до утилізованих Збройними Силами України російських танків, і людьми, які виступають проти російської агресії. Не так давно у Німеччині відбулася демонстрація проти постачання зброї в Україну, організована ультралівою партією.

Знищені танки російських окупантів були привезені та розміщені у Берліні, Вільнюсі, Ризі та Таллінні, але незабаром на цю акцію альтернативно налаштовані громадяни відповіли зустрічною акцією – покладанням квітів "на честь загиблих" та закликом до урядів "йти дипломатичним шляхом".

Такі акції покладання квітів організовано відбулися в усіх чотирьох столицях, але відреагували на них по-різному. У Німеччині більшість активістів керується пацифістськими цінностями, які переплітаються з російською пропагандою, тоді як у країнах Балтії таку діяльність імітують відверто проросійські актори.

«Покладання квітів на військову техніку військових злочинців є абсолютно неприйнятним, і така поведінка лише демонструє цінності такої людини», — сказав LRT.lt експерт з дезінформації Неріюс Малюкявічюс.

Власник скандального автомобіля обіцяє звернутися до суду

Користувачі соцмереж у Литві недовго з’ясовували, хто ж прийшов до українського бойового трофею та віддав шану Росії, номерні знаки було добре видно. Були заклики викликати цих людей, заблокувати їхній бізнес, негативні коментарі.

LRT.lt зв’язалися з жінкою на ім’я Гражина, сторінка якої є в соціальних мережах. Жінка повідомила, що отримує багато дзвінків, і що вона звернулася до правоохоронних органів через тиск, який нібито чиниться на неї.

«Подали заяви в поліцію, спілкувалися з адвокатом. Також міг бути порушений захист персональних даних», – сказала вона.

Жінка зізналася, що є власницею авто з номерами «Мой мир» (напис латинкою асоціативно натякає на «русский мир» - LRT.lt). З цієї машини вийшла група людей, які поклали на бак танка червоні гвоздики.

«Люди асоціюють це з номерами мого автомобіля, це не має до цього відношення. Номери там стоять більше трьох років, тому що у мене є однойменна сторінка у Facebook, вона взагалі не пов’язана з Росією, вона просто російською мовою», – сказала Гражина.

Пасажири автомобіля, який під'їхав до російського танка, вийшли з гвоздиками та свічкою / Socialinių tinklų nuotr.

На запитання, чому вона сама вирішила взяти участь у такій скандальній акції, яка явно підтримує Росію, жінка пообіцяла надати детальнішу інформацію пізніше після консультації з юристом. Вона не розповіла, як була організована акція.

Гуморист Паулюс Амбразявічюс, який брав участь в одному з конфліктів на Соборній площі, розповів, що їздив на власні очі побачити танк, але вирішив, що якщо побачить тих, хто несе квіти для Росії, то зупинить їх.

«Ми кажемо, прибирайте сміття. Кажуть - це не сміття, ми прийшли вшанувати <...>. Це не була культурна дискусія», – розповів Паулюс Амбразявічюс про те, як стався конфлікт.

За його словами, розмова закінчилася тим, що він почув не один наратив російської пропаганди про війну. Люди, які приносили квіти, намагалися його переконати, що у війні теж винна Україна, а також НАТО, яке нібито "спровокував Росію напасти на Україну".

Знищений російський танк на Кафедральній площі / D. Umbraso/LRT nuotr.

У Берліні - тисячі кимось привезених троянд

Акція покладання квітів до танка в Литві пов'язана з проросійськими силами і має схожість з подією, яка сталася у Берліні.

LRT.lt зв’язався з активістом, автором книг і журналістом Віландом Гібелем. Саме йому було доручено розмістити український військовий трофей перед вікнами російського посольства в Берліні, а незабаром він перевезе його до Нідерландів.

Але на вихідних йому довелося вийняти з резервуара сотні червоних троянд. Віланд Гібель підозрює, що це справа рук посольства Росії чи іншої проросійської організації. Йому вдалося зняти, як організовано з відер на танк розкладали червоні троянди.

3/ Die Ukrainer werden als Nazis bezeichnet. So läuft ja auch die gesamte russische Propaganda. Die roten Rosen stehen für die Auslöschung der Ukraine. Am Samstag, dem 25. Februar 2023 wurde ein ganzer Trupp mit Eimern voller Rosen zum Panzer gebracht. Das waren deutlich mehr, pic.twitter.com/juKfdFeBqN — Wieland Giebel (@WielandGiebel) February 26, 2023

У нього викликали підозру червоні квіти, які раптово з'явилися біля танка і які перехожі клали на бойовий трофей. Про те, що це була чиясь організована акція, свідчать кадри, які він зняв: люди не приносили квіти самі, а діставали їх з підготовлених відер і набивали ними бойову машину.

«Їх було набагато більше, ніж можна купити в магазині, я думаю, може, тисячі дві, так казали інші люди <...> Хтось це дуже добре організував», - сказав Віланд Гібель.

За словами співрозмовника, він намагався поговорити з учасниками акції, які поклали квіти до танку, але не всі з них розмовляли німецькою. Найбільше людей їхало з боку Бранденбурзьких воріт, де відбувалася проросійська демонстрація. Він упевнений, що акцію з троянд проводили громадяни Росії.

«Не німецьке населення підтримувало Росію, а росіяни», – переконаний він. Деякі з тих, хто приїхав, живуть у Німеччині кілька десятків років.

Активісти вирішили не збирати квіти, а дочекатися ранку, щоб уникнути протистояння. Навіть просили вважати, що троянди є символом підтримки України, щоб зупинити проросійських діячів.

Протести в Берліні до річниці війни в Україні / AP nuotr.

За словами Віланда Гібеліса, йому невідомо, чи поліція почала розслідування, але проросійських активістів, які кілька разів знімали з танка український прапор і намагалися встановити російський, затримували і відводили для розмови. Інших дій поліція не вживала – для порівняння, литовська поліція порушила адміністративне провадження щодо покладання квітів, метою якого буде з’ясувати, чи була під час такої акції демонстрована символіка тоталітарних режимів.

«На мій погляд, потрібно дочекатися, поки з’ясується, що насправді сталося, хто організував акцію, якщо вона була організованою. Зрозуміло, що це росіяни придумали, але хто саме – наразі незрозуміло», – не наважився резюмувати інтерв’юер, що квіти купило і доставило посольство Росії у Берліні.

Віланд Гібель каже, що прихильників Росії в Німеччині небагато. Проте ті, хто підійшов до танку, говорили російськими пропагандистськими наративами і повторювали, що з «українським фашизмом» потрібно боротися.

«Мене це здивувало. Я думав, що якщо ти вже живеш у демократичній державі, працюєш тут, хочеш залишитися і є можливість поїхати до Росії, ти маєш доступ до більшої кількості інформації, ніж десь у російській глибинці, де єдине джерело інформації – російське телебачення. Начебто, ви повинні бачити тут більше, а вони бачать тільки російське ТБ», – здивувався активіст.

Інцидент з квітами біля танка широко висвітлювали медіа-канали російського уряду, зокрема новини англійською та німецькою мовами. Висвітлювали це як спонтанну акцію у Німеччині.

«Також російське телебачення було біля танка, брали інтерв’ю у людей. Я бачив, наприклад, російський канал RT Germany. Вони прийшли без логотипів, без розпізнавальних знаків того, що це телебачення. Інші журналісти представлялися, беручи інтерв’ю», – зазначив Віланд Гібель.

Він також бачив спроби повісити на танк російський прапор.

«Це незаконно, але до суду з такими звинуваченнями майже неможливо дійти. Поліція намагається знайти швидке та просте рішення та здійснити деескалацію конфлікту», – зазначив німецький активіст.

Протести в Берліні до річниці війни в Україні / AP nuotr.

З Берліна в Таллінн

У Берліні, де перед посольством Росії був припаркований знищений танк Т-72Б, активісти повідомили ЗМІ, що насправді розмістили близько 2000 троянд. Один з активістів стверджує, що вони не проти Росії і не проти України, а виступають за мир.

"Це дуже важливо. Маємо 2 тисячі троянд, щоб прикрасити танк, щоб наші уряди могли нарешті почати переговори один з одним. І з іншими. Не тільки надавати зброю, але й налагодити дипломатичні відносини, і не поспішати. Це найголовніше. Нам потрібно поговорити один з одним. Ми не вороги. Ми не проти українців чи росіян, ми друзі, ми будуємо ці стосунки 30 років», – сказав один з активістів.

Така активність 25 лютого супроводжувалася протестами проти постачання зброї в Україну. За даними The Guardian, близько 13 тисяч протестувальників зібралося біля Бранденбурзьких воріт, закликаючи німецьку владу до деескалації війни та дипломатичної кризи, та обрати шлях переговорів з Володимиром Путіним.

Демонстрації організувала німецька ліва партія (Die Linke), яка закликала до переговорного припинення військового конфлікту. Колега LRT RADIO М.Савіцкас у програмі «Lietuvos diena» сказав, що ця партія розділена в питанні підтримки України. За його словами, лідер партії в Берліні Клаус Ледерер висловлює жаль, що частина його партії не підтримує Україну, і запевняє, що його відомство не має наміру відмовлятися від своєї підтримки.

Олаф Шольц / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Акцію, ініційовану крайніми лівими, підтримали як ультраправі, так і тисячі жителів Німеччини. Однак, на думку експертів, це не матиме реального впливу на політику Німеччини щодо підтримки України.

Учасники акції несли плакати з написом: «Сьогодні каски, завтра танки, післязавтра — ваші сини». Протестувальники таким чином нагадали про прийняті урядом Німеччини рішення відправити в Україну 5 тисяч касок на початку війни, а згодом танки Leopard II, які нещодавно він обіцяв доставити в Україну, яка захищається від Росії.

Співробітник LRT RADIO у Німеччині М. Савіцкас зазначив, що так званий рух за мир у Німеччині є досить маргінальним, оскільки більшість громадськості виступає за продовження підтримки зруйнованої війною України.

Акція з покладання квітів також відбулася у Вільнюсі, Ризі та Таллінні, але тут вона не отримала такої великої підтримки.

За даними естонських ЗМІ, деякі люди почали приносити гвоздики, щоб прикрасити знищений російський танк. У Міністерстві оборони Естонії кажуть, що мешканцям пояснюють про неприпустимість покладання квітів до танку. Гвоздики збирає охоронна фірма.

У Ризі біля підбитого російського танка також знайшли гвоздики, але їх швидко прибрали. За даними латвійських ЗМІ, поліція країни почала розслідування.

Аналітики попереджають про російські інтереси

За словами викладача та експерта з дезінформації Неріюса Малюкявічюса, акції з покладання квітів лише створюють ілюзію спонтанності, але, на його думку, це добре спланована акція. Про це свідчать поширені у соцмережах запрошення, де пропонують покласти квіти до танка у Берліні, Ризі, Таллінні чи Вільнюсі.

«Ця акція була узгоджена з одночасним протестом у Берліні проти військової підтримки України Німеччиною, з проросійськими посилами тощо. У той же час це транслювалося на російських телеканалах і російських Telegram-каналах, і був створений такий альтернативний образ», – сказав Неріюс Малюкявічюс LRT.lt.

За словами співрозмовника, гвоздика зазвичай була квіткою, яку носили на могили совєцьких воїнів під час нібито "перемоги Росії" у Другій світовій війні.

Неріюс Малюкявічюс припускає, що більшість протестувальників, які брали участь у Німеччині проти постачання зброї в Україну, є акторами, які не розуміють, у якій політичній акції беруть участь. Він додає, що саме пацифісти, крайні ліві, мають більш позитивне ставлення до Росії та Радянського Союзу, але негативне до США та НАТО.

«І відповідно вони приєднуються до цього [протесту], навіть не замислюючись над простим фактом, що вони заявляють про свою підтримку воєнних злочинців». За військових злочинців, які вбивають мирне населення в Україні. Тим більше, що меседжі голубів миру виглядають настільки абсолютно відірваними від реальності, тому що будь-яка пауза чи призупинення військової підтримки лише дозволяє Путіну ефективніше вбивати українців, окуповувати територію України тощо», – поділився Неріюс Малюкявічюс своїм спостереженням.

Неріюс Малюкявічус / E. Blaževič/LRT nuotr.

Неріюс Малюкявічюс підкреслює, що крайні ліві і праві партії в Німеччині завжди були так званим «інтернаціоналом» Володимира Путіна. За його словами, на російському телебаченні часто транслюють слова партійних діячів, які підтримують кремлівський режим і підтримують агресивну зовнішню і внутрішню політику Росії. Кажуть, вони хочуть показати, що в Німеччині є політики, які виглядають так прихильно до росії.

Але це стосується Німеччини, каже він, і активісти в країнах Балтії відверто проросійські у своїх політичних поглядах, вони виступають і підтримують російську агресію проти України. За його словами, учасники акції з розкладання гвоздик також брали участь у заворушеннях біля Сейму та намагалися захистити пам'ятники совєцьким воїнам в Антакальнісі.

«В даному випадку, я думаю, вони прекрасно розуміють, що вони роблять, і яким чином посилають той політичний меседж», – каже експерт.

Неріюс Малюкявічюс каже, що нині соціальні мережі та інші віртуальні платформи сприяють поширенню дезінформації – Інтернет полегшує організацію дружніх до Росії акцій. За словами інтерв’юера, наразі вбачається, що активно використовується платформа «TikTok», де ідентифіковані актори поширюють дезінформацію та пропаганду, спрямовану проти України та підтримують кремлівський режим.

«Якщо ви, організатор такої акції, розумієте, що ту акцію можна продати, то ви можете робити все віртуально, дистанційно. <...> Мабуть, для нас суттєвий меседж [полягає в тому], що зрештою віртуалізована реальність все-таки перетворюється на реальну поведінку людей: вони їздять до того танку вночі, сперечаються, виникають конфлікти, створюється напруга, це також виклик громадському порядку», - каже Неріюс Малюкявічюс.

На Кафедральній площі виставлений трофейний танк російської армії / Pauliaus Peleckio / BNS nuotr.

Один проросійський Telegram-канал, присвячений "боротьбі з фашизмом" у країнах Балтії, опублікував пост із закликом до громадян Латвії не приносити квіти до залишків російського танка. Пишуть, що в Латвії такий жест занадто небезпечний, і люди, які несуть квіти, не повинні дозволяти себе видавати.

Коли Неріюса Малюкявічюса запитують, що це може означати, він відповідає, що це практична позиція. За його словами, те, що сталося у Вільнюсі та Ризі, коли користувачі мережі з’ясовували стосунки, це дозволило громадськості побачити, хто є фаворитом кремлівського режиму.

«Вони «прописалися» у своїй підтримці воєнних злочинців, Путіна і Кремля. Мабуть, такі повідомлення є <...> попередженням латвійським [проросійським акторам], щоб вони не виявляли себе тощо. Це позитивна новина – той, хто вирішив взяти участь у такій інспірованій Кремлем акції, публічно оголосив про себе і тепер відомо, що він готовий віднести квіти до російських танків», – сказав Неріюс Малюкявічюс.

На думку оглядача Маріуса Лаурінавічюса, суперечки, які виникли біля танка на Кафедральній площі, є провокаціями, а не випадковістю.

«Ми можемо чекати їх щодня. Сила того режиму, його відмінна риса — провокація. У мене немає доказів, але якщо запитати аналітично, я можу сказати, що ми бачимо очевидний ланцюжок , такі речі завжди координуються», - сказав він LRT TELEVISION і додав, що вважає, що такими діями Росія намагається компенсувати брак військової потужності.

Експерт зазначив, що біля танка на Кафедральній площі можна було трохи посилити охорону. За його словами, такі крайнощі, як позбавлення громадянства, не повинні розглядатися для такої діяльності, але мають бути нормативно-правові акти, які таку діяльність регулюють.

«Часто провокаторів достатньо просто притягнути до дисциплінарної відповідальності, бачачи підготовку правоохоронних органів, вони часто не наважуються на провокації», – сказав він.

За словами викладача Університету Вітаутаса Великого Ігнаса Калпокса, провокації не повинні були бути неочікуваними. Він попередив, що активісти, які несуть квіти, можуть навмисно нагнітати напругу та провокувати громадськість на конфлікти. Він зазначив, що частина литовського суспільства ідеологічно живе в російському інформаційному просторі.

"Те, що на тому танку не було охорони, відеоспостереження, моніторингу, цього не повинно було бути", - сказав він.