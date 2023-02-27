Українські воїни візьмуть участь в українсько-литовському поетичному проєкті Лесі Мудрак «Нескорені й ніжні»

3 березня о 18:00 у Вільнюському Літературному домі відбудуться читання віршів українських поетів, які нині воюють на фронті, в рамках поетичного проєкту «Нескорені й ніжні».

Дистанційно у читаннях візьмуть участь народні артисти України Євген Нищук та Анатолій Гнатюк, які читатимуть тексти поетів Сергія Жадана, Гліба Бабіча, Любові Голоти.

Поети, які зараз воюють на фронті - Олекса Бик, Олена Максименко, Артем Полєжака, Сергій Пантюк, Дмитро Савченко, Світлана Дідух-Романенко, лікарка та волонтерка Наталі Лелюх та інші, вже підготували відео з персональним виконанням своїх творів.

Українсько-литовський проєкт Лесі Мудрак «Нескорені й ніжні». Поетичні читання українських воїнів / афіша організаторів

"Я уклінно вдячна Раді культури Литви, Літературному містові ЮНЕСКО у Вільнюсі за підтримку вкрай важливого для суспільства літературного україно-литовського проєкту "Нескорені й ніжні" (поезія з "гарячих" точок). Насправді пишаюся тим, що чимало українських Митців нині захищають рідну землю. Ще трохи більше року, як кожен із них мав літературні читання, їздив на фестивалі, форуми, мав власний фан-клуб, видані книги і визнання, а тепер вони (так само рішуче) взяли до рук зброю...Вольові, нескорені, незламні, але водночас- крихкі, вразливі, ніжні... Хтось пробував порахувати, скільки письменників на фронті? Нині - півсотні... Під щоденною загрозою життю, обстрілами, ракетами (дехто вже поранений і контужений), але продовжує боротися з рашиськими потворами", - каже письменниця, громадський діяч і авторка проєкту Леся Мудрак про тих достойників, хто тимчасово змінив перо і слово на автомат.

Коли ревуть гармати, Музи не мовчать. Але вони заговорять до нас 3-го березня своїми віршами, які читали з окопів, криївок і шпиталів.

Леся Мудрак і її творчі "діти" / LRT

"Ці поети - служать у ЗСУ, ТРО, Нацгвардії. Є й дівчата - військові кореспонденти, парамедики, волонтерки. Саме поети "мають у серці те, що не вмирає", і безстрашно боронять нашу рідну землю. Тому щиро запрошуємо на захід!", - додає Леся Мудрак.

Переклади читатимуть: Аліна Борзенкайте, Антанас А. Йонінас, Антон Попов.

Кураторка та авторка проекту – українська письменниця та громадська діячка Леся Мудрак.

Проект підтримує Рада культури Литви.