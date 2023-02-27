Як Вільнюс сяяв українськими кольорами: Прапори на проспекті, мітинг на площі і концерт біля Сейму

З нагоди річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні Вільнюс засвітився синьо-жовтими кольорами. У столиці Литви відбулася велелюдна хода за Перемогу. Її організували активісти Українського Дому, а приєдналися до акції тисячі жителів Вільнюса.

Разом від пам'ятника Тарасу Шевченку вони пронесли на руках центральними вулицями столиці 50-метрові український та литовський прапори. Також на акції можна було помітити державні та історичні прапори Білорусі, Грузії, Естонії Євросоюзу.

Заходи у Вільнюсі з нагоди річниці початку широкомасштабної війни РФ проти України / Nail Garejev / facebook.com/NAG3LT

Учасники ходи тримали антивоєнні плакати. Просто неба звучали пісні у виконанні українського фольклорного гурту Namystо.

Того ж дня на Кафедральний площі Вільнюса відбувся традиційний, 45-й за рахунком "понеділковий" мітинг, організований громадським активістом Аркадієм Вінокурасом.

Заходи у Вільнюсі з нагоди річниці початку широкомасштабної війни РФ проти України / Nail Garejev / facebook.com/NAG3LT

Мітинг відвідали посли країн НАТО та України, глави держав та громадські діячі. Також на Кафедральній площі відбувся флешмоб послів НАТО «Слава Україні!».

Заходи у Вільнюсі з нагоди річниці початку широкомасштабної війни РФ проти України / Nail Garejev / facebook.com/NAG3LT

Згодом хода продовжилася від Кафедральної площі до Майдану Незалежності біля Сейму, де розпочалася акція-концерт солідарності з Україною «Свобода сяє: RADAROM!» за участі найвідоміші литовські артисти, які висловили свою підтримку українцям.

Заходи у Вільнюсі з нагоди річниці початку широкомасштабної війни РФ проти України / Nail Garejev / facebook.com/NAG3LT

Заходи у Вільнюсі з нагоди річниці початку широкомасштабної війни РФ проти України / Nail Garejev / facebook.com/NAG3LT

Пізніше відбувся ще один безкоштовний концерт підтримки «Слава Україні. Єднаймося знову!», під час якого учасників заохочували пожертвувати до фондів підтримки України.

Заходи у Вільнюсі з нагоди річниці початку широкомасштабної війни РФ проти України / Nail Garejev / facebook.com/NAG3LT

Одночасно на знак солідарності з мужнім українським народом вільнюські мости та Гора Трьох Хрестів були підсвічені синьо-жовтими кольорами.