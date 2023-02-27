Як Вільнюс сяяв українськими кольорами: Прапори на проспекті, мітинг на площі і концерт біля Сейму

З нагоди річниці початку повномасштабної війни Росії в Україні Вільнюс засвітився синьо-жовтими кольорами. У столиці Литви відбулася велелюдна хода за Перемогу. Її організували активісти Українського Дому, а приєдналися до акції тисячі жителів Вільнюса.
Разом від пам'ятника Тарасу Шевченку вони пронесли на руках центральними вулицями столиці 50-метрові український та литовський прапори. Також на акції можна було помітити державні та історичні прапори Білорусі, Грузії, Естонії Євросоюзу.
Учасники ходи тримали антивоєнні плакати. Просто неба звучали пісні у виконанні українського фольклорного гурту Namystо.
Того ж дня на Кафедральний площі Вільнюса відбувся традиційний, 45-й за рахунком "понеділковий" мітинг, організований громадським активістом Аркадієм Вінокурасом.
Мітинг відвідали посли країн НАТО та України, глави держав та громадські діячі. Також на Кафедральній площі відбувся флешмоб послів НАТО «Слава Україні!».
Згодом хода продовжилася від Кафедральної площі до Майдану Незалежності біля Сейму, де розпочалася акція-концерт солідарності з Україною «Свобода сяє: RADAROM!» за участі найвідоміші литовські артисти, які висловили свою підтримку українцям.
Пізніше відбувся ще один безкоштовний концерт підтримки «Слава Україні. Єднаймося знову!», під час якого учасників заохочували пожертвувати до фондів підтримки України.
Одночасно на знак солідарності з мужнім українським народом вільнюські мости та Гора Трьох Хрестів були підсвічені синьо-жовтими кольорами.