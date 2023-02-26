Католицькі єпископи Литви запрошують у неділю пожертвувати для України

Католицькі єпископи запрошують мешканців Литви пожертвувати на користь України у неділю, відзначаючи першу неділю Великого посту.

«Це збігається з тим, що коли починається Великий піст, ми згадуємо початок широкомасштабного вторгнення в Україну, тож єпископи запрошують нас згадати про бідних і стражденних людей у ​​цій країні», — каже голова Єпископської конференції Литви архієпископ Гінтарас Грушас, цитує священика Lietuvos Caritas.

Пожертви приймаються на спеціальний рахунок Caritas, доступний на сайті організації.

За словами архієпископа, торік через «Карітас» було зібрано 600 тисяч євро, ця підтримка була передана Гінтарасом Грушасом українському «Карітасу». За його словами, зібрані цієї неділі пожертви також будуть передані Україні.

«Ми бачили щедрість наших людей протягом минулого року і закликаємо вас не опускати руки, постійно повертатися до основної практики та риси християнина – ділитися з бідною, потребуючою людиною, а це, перш за все, зараз наші ближні - наші брати і сестри у зруйнованій війною Україні», – каже Глава Католицької Церкви Литви.

За його словами, згідно з традиціями віри, під час Великого посту наголошується на стриманості та пості не заради самого посту, а для того, щоб віддати іншим те, що ми накопичуємо.

«Цього року дуже чіткий акцент — поділитися з народом України», — зазначив Гінтарас Грушас.

Литовський «Карітас» також повідомляє, що наступного дня після збору пожертв для України в церквах, з понеділка по середу, по всій Литві збиратимуть підтримку для України у вигляді речей, їжі та коштів.

Священики просять передавати продукти харчування довгого зберігання, теплі ковдри, теплі шкарпетки для дітей і дорослих, тепле дитяче взуття, різні засоби гігієни, підгузки для дітей і дорослих, а також автономні електроприлади для освітлення і павербанки.

Зібрані речі та продукти харчування будуть доставлені в Україну на початку березня.