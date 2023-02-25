Литовсько-Український центр незламності розташувався у київському готелі "Національний"

25 лютого у Києві відбулося відкриття Литовсько-Українського центру незламності, який розташувався у київському готелі "Національний".

Участь у церемонії відкриття взяв Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

Вітаючи учасників заходу, пан Сарапінас щиро порадів "відкриттю ще одного литовського острівця у Києві, де кияни зможуть скористатися Інтернетом, попити гарячого чаю та поспілкуватися".

Відкриття Литовсько-Українського центру незламності у київському готелі "Національний" / Фото: Посольство Литви в Україні і Клубу с. Лука (Київська область)

Від литовської діаспори та посла Литовської Республіки в Україні Вальдемараса Сарапінаса прозвучали слова "За нашу і вашу свободу".

Відкриття Литовсько-Українського центру незламності у київському готелі "Національний" / Фото: Посольство Литви в Україні і Клубу с. Лука (Київська область)

Участь у відкриті Литовсько-Українського центру незламності в готелі "Національний" взяв творчий колектив клубу села Лука та Народний фольклорний колектив "Червона калина".

Відкриття Литовсько-Українського центру незламності у київському готелі "Національний" / Фото: Посольство Литви в Україні і Клубу с. Лука (Київська область)

На другому році широкомасшабної війни РФ проти України кожному українцю надзвичайно важливо чути слова на підтримку України. Тому присутні подякували кожному литовцю, які своєю підтримкою наближають нашу спільну перемогу.

Ініціаторами відкриття центру виступили громадські установи "Український Дім" (Вільнюс) та "Дія в Україні".