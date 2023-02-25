На Клайпедському фестивалі світла сяють і кольори українського прапора

Восьмий Фестиваль вогнів запрошує до Клайпеди цими вихідними. У Старому місті інсталяції також засяяли кольорами українського прапора.

Ковчег, пам’ятник об’єднаній Литві, перетворений на «тунель століття», — лише один з об’єктів Клайпедського фестивалю вогнів. Лазери, звуки музики, світлові інсталяції по всьому старому місту.

«Ми запрошуємо вас відвідати близько 15 найбільших об’єктів фестивалю і, можливо, близько 10 ще менших, інтерактивних інсталяцій, майстерень, виставок», – сказала Телеканалу LRT Живіле Путнієне, керівник відділу комунікацій «Klaipėdos šventiči».

Проект словацьких художників простягається на 125 метрів на території Клайпедського замку. Хоча інсталяція була створена кілька років тому, кажуть митці, вона набула набагато більшого значення останнім часом, коли РФ розпочала війну в Україні.

«Ця інсталяція – Running for peace – складається з 50 бігунів, які біжать естафету за мир, свободу, мистецтво», – розповів керівник проекту Даніель Франко.

Майже половину проектів Фестивалю вогнів цього разу створили іноземні художники. Тривимірну проекцію на фасаді Клайпедського драматичного театру створили латиші.

«На Театральній площі ми назвали його «Великі біля моря» і створили проект спільно з Tipoart, творцями колоритних, дуже дотепних персонажів. Якщо ви прийдете, ви побачите історію LDK і персонажів, народжених з тих часів», – поділився Живіле Путнієне.

Фестиваль вогнів у Клайпеді / D. Rimeikos nuotr.

А ось величезне сонце – яке рідко радувало Литву в січні та лютому – висіло на перехресті вулиць Тургаус і Тільту. Освітлює площу Відродження інсталяція «Монолітас» із 50 сонячних колекторів, яка виробляє електроенергію для фестивалю.

На подвір’ї Клайпедського етнокультурного центру діє виставка рукоділля української художниці. Іванову гірку прикрашає проект «Острівне життя».

Фестиваль вогнів відбувається у старому місті Клайпеди з 18:00 до 23:00.