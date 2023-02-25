Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві

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2023.02.25 11:20

Коли ми говоримо про війну, ми говоримо передусім про силу духу і героїзм українського народу, - Вікторія Чміліте-Нільсен під час відкриття фотовиставки

ОГ ОГ LRT.lt
Олена Головатенко, Олег Головатенко, LRT.lt 2023.02.25 11:20
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві / Олена Головатенко / LRT

У Сеймі Литовської республіки з нагоди першої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну відкрилася виставка творчого подружжя українських фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно”.

На ній представлено кілька десятків робіт, які розкривають біль, драму і героїку міст і містечок України, що пережили тимчасову окупацію.

Через пронизливі художні образи та реалістичність побаченого автори передали всю жорстокість і цинізм ворога, який прийшов на мирну землю вбивати українців.

На світлинах переданий Всесвіт трагедії цілої України, яка попри смерті, втрати і руйнування стійко відстоює свою свободу.

Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві / Олена Головатенко / LRT

У відкритті виставки взяли участь перші особи Сейму Литви – спікерка парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен і віце-спікер Сейму Паулюс Саударгас, Перший заступник Надзвичайного і Повноважного Посла України у Литві Віктор Гамоцький.

Подивитися на фотороботи прийшли військові Литви і України, українські і литовські школярі і студенти.

Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві / Олена Головатенко / LRT

«У нас не було жодних сумнівів в тому, що треба їхати до України і знімати. Ми з Мартінасом були в Ірпені, Бучі, Ізюмі. Коли ти їдеш по цих містах, то спочатку не можеш повірити і думаєш, що все це – декорації», - ділиться пережитими емоція авторка робіт Ольга Посашкова.

«Ми чули це страшне виття сирен, ми знали, що українські воїни нас захищають, але все одно це було жахливо», - додає вона.

Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві / Олена Головатенко / LRT

Ольга вважає свій творчий доробок маленьким внеском у спільну справу.

«Насправді ми мали зробити цю виставку, мали це побачити, і щоб все це відчути, потрібно оглянути експозицію не один раз», - уточнює фотомисткиня.

«Мені хочеться взяти пензлик, щоб бути, як ван Гог: з одного боку війна, а з іншого тут мир. Я дуже радий, що ми маємо об'єктиви Ольги і Мартінаса, які можуть передати все, що вони бачать. Сподіваюся, що наступного разу ми відкриємо виставку з українськими кольорами вже в Києві», - зауважив віце-спікер Сейму Паулюс Сайдаргас.

«Ця виставка розповідає про те життя, яким живе Україна. Те, що автори показали, - це і біль, і жахіття, і віра в Перемогу. Це не просто професійні роботи, вона змушує побачити правду, спонукає до аналізу, підштовхує до висновків і наділяє нас на конкретні швидкі політичні кроки», - зазначив Перший заступник Посла України Віктор Гамоцький.

Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві / Олена Головатенко / LRT

«Коли ми говоримо про війну, то ми говоримо не лише про трагедію, а передусім про величезну силу духу і героїзм українського народу», - прокоментувала відкреття фотовиставки спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

З нагоди першої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну віце-спікер Литовського Сейму Паулюс Саударгас дав ексклюзивне інтерв'ю журналістам 5-го каналу і Українській редакції LRT.lt.

Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
Виставка фотохудожників Ольги Посашкової та Мартінаса Амбразаса “4.5.0. — все спокійно” у Сеймі Литві
# Українці в Литві# Україна# Країни Балтії
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