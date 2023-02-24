Спікер Сейму: Кремль недооцінив бажання українців жити в європейській державі

Україна вже виграла війну, розпочату Росією, хоча шлях до остаточної перемоги важкий і сповнений втрат, але Кремль недооцінив бажання українців жити в нормальній європейській державі, вважає спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

«Кремль не тільки прорахувався, переоцінивши свої повноваження, а й не дооцінив бажання українців жити в нормальній європейській державі – без радянської спадщини, олігархів російського зразка, чиновницького свавілля та корупції», – сказала спікер Сейму на конференції, присвяченій річниці широкомасштабної війни у п'ятницю.

Конференція "Рік війни в Україні" у Сеймі / P. Peleckio/BNS nuotr.

За словами Вікторії Чміліте-Нільсен, коли рік тому Росія напала на Україну, були люди, які вірили, що війна триватиме недовго і що агресор прокладе собі шлях, окупувавши території, але після перших кількох днів війни стало зрозуміло, що її військові можливості були значно переоцінені.

«На перший погляд, як це не парадоксально, але в реалізації цілей агресії Росія отримує абсолютно протилежні результати, ніж очікувала. Останні дані свідчать про те, що українське суспільство зараз найбільш цілеспрямоване, найбільш антиросійське, найбільш прозахідне, ніж будь-коли”, – сказала очільниця парламенту.

Конференція "Рік війни в Україні" у Сеймі / P. Peleckio/BNS nuotr.

Спікерка Сейму зазначила, що Росія почала війну з гаслом «демілітаризації України», але своїми діями лише створила умови, які дозволяють українцям озброїтися новітньою західною зброєю.

«Як не дивно, але зараз йде демілітаризація самої Росії, яка вже втратила на полі бою значну частину техніки та не має боєприпасів», — сказав спікерка Сейму.

За її словами, потужність російської армії, як деякими експертами на Заході, так і на Сході, сильно переоцінюється, а українська – недооцінюється, але зазначила, що для того, щоб змінити хід війни та досягти значних результатів до середини літа потрібна зброя.

Конференція "Рік війни в Україні" у Сеймі / P. Peleckio/BNS nuotr.

«Танки, які можуть підтримувати наземну атаку, далекобійна артилерія, далекобійні ракети, які порушують логістичні ланцюги, літаки, які забезпечують панування в повітрі. Хоча деякі принципові рішення вже прийняті, інші знаходяться на стадії розгляду, озброєння, навіть після остаточного узгодження його обсягу, не з’явиться миттєво, потрібен час. Проте озброєння, особливо важке, є необхідною умовою для досягнення прориву у війні», – сказала спікерка Сейму.

Росія вторглася в Україну рівно рік тому і розпочала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни. Рік війни вже забрала десятки тисяч життів, зруйнував інфраструктуру України та завдав шкоди світовій економіці.