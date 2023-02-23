ЛРТ з України. Дорога до «фортеці Бахмут»: «Російські елітні війська намагаються прорвати нашу оборону»

Звивиста, присипана снігом і розбита дорога від міста веде до Бахмута, який останні півроку є епіцентром запеклих боїв великої війни, розв'язаної Росією в Україні.

Атакують Бахмут з півночі, сходу та півдня. Місто у півкільці. На півдні ворожі позиції і головну трасу, що веде до міста, відокремлює близько двох кілометрів. З півночі російські війська зайняли місто Соледар, і тепер Бахмут прострілюється з трьох сторін.

Боротьба за Бахмут, який в Україні іменують «Фортеця» ведеться не тільки в місті, а й за його межами.

Дорога до Бахмуту / Б. Герджюнаса/LRT nuotr.

Оборона фортеці на підступах до неї

Наш автомобіль, в якому, окрім мене, ще двоє колег журналістів і водій, підстрибуючи на донбаських вибоїнах, на великій швидкості пробирається на українські позиції на південь від Бахмута. Темп задають «провідники» з бригади «Азов», їхня машина їде попереду.

Ця бригада була утворена на початку повномасштабного вторгнення з метою оборони Києва. На чолі підрозділу тоді опинилися ветерани «Азова», які воювали на Донеччині з 2014 року. Тобто, це не регулярний полк «Азов», а бригада, яка взаємодіє з ним у складі ЗСУ.

Неподалік Бахмута дислокована їхня артилерійська батарея. Шість мінометних розрахунків вдень та вночі прикривають свою піхоту.

Коли російські війська намагаються штурмувати українські позиції на «нулі» – нульові позиції перебувають на лінії зіткнення з противником, відстань між окопами двох сторін може становити кілька сотень метрів – артилеристи, до яких ми зараз приїхали, атакують штурмовиків супротивника своїми снарядами.

Сержант артилерійської батареї Маріан Мороз / Б. Герджюнаса/LRT nuotr.

"Чим більше я далекобійною зброєю знищу ворогів на підступах, тим менше помре людей в окопах, моїх друзів, моїх побратимів з піхоти", - каже сержант мінометного розрахунку бригади "Азов" Маріан Мороз.

Його знаряддя стріляє мінами 120 калібрів. Вони здатні вражати цілі на відстані 7 кілометрів, на такій відстані зараз знаходяться позиції росіян.

Молодому сержанту – Маріану всього 22 роки – з початку вторгнення він вже воював у Київській області та брав участь у боях на Запорізькому напрямку. Там, як він сам каже, вчився воювати. Навчанню сприяла не така висока інтенсивність боїв, яка сьогодні охопила Донбас.

Маріан як мантру повторює, з десяток разів раніше нами від інших військових почуту фразу: "З усіх напрямків, на яких я був, цей напрямок - найскладніший".

Покриті сажею руки сержанта і певна втома, яка проступає на обличчі, лише підтверджують цю мантру. Артилерія в цьому місці України, здається, не вщухає ні на хвилину, щогодини українські позиції на підступах до міста намагаються штурмувати найманці та завербовані у російських в'язницях ув'язнені з ПВК «Вагнер». Результати цього нескінченного штурму відображаються у фотографіях, які регулярно публікуються різними телеграм-каналами новин: на них – поля навколо Бахмута, усипані десятками трупів російських солдатів.

«Тут ми вимотали їх дуже сильно, у них тут колосальні втрати. Учора, наприклад, я відбив дві атаки і по перехопленням [переговорів], там у росіян були і 200-і, і 300-і (загиблі та поранені – ЛРТ)», – каже Маріан Мороз.

За даними російської служби Бі-Бі-Сі, за перші два тижні лютого втрати російських солдатів зросли вп'ятеро. Як стверджують журналісти, які протягом року, на основі відкритих джерел, відслідковують кількість загиблих на війні росіян, це найбільший приріст російських втрат за весь час вторгнення в Україну. Лютневі зведення Генерального штабу України також вказують на величезну кількість убитих українцями росіян. Часом денний приріст загиблих у таких зведеннях сягав і 800 осіб.

Ворожий вогонь ненадовго стих, боєць прямує у безпечне місце / Б. Герджюнаса/LRT nuotr.

Така динаміка та статистика війни може створити ілюзію, що Україна з легкістю відбиває наступ Росії на Донбасі. І незважаючи на те, що українські втрати – тема суворо цензурована – ні офіційні особи країни, ні українські медіа намагаються її не торкатися – свідчення Маріана Мороза та десятки інших українських військових вказують на те, якою є реальна ціна битви за Бахмут.

«Артилерія не зазнає таких сильних втрат як піхота. Але в піхоті у мене були знайомі, яких вже немає в живих», – ділиться сержант і додає, що головними пораненнями в його підрозділі є часті контузії через інтенсивний артилерійський вогонь.

Бахмутська м'ясорубка, яка триває, великі втрати українських підрозділів і найбільша концентрація сил України саме тут, у невеликому, за мірками країни, місті, змушує замислитися, в чому сенс такого запеклого опору саме тут? Нещодавно видання CNN писало про те, що Білий дім та західні партнери радили Україні залишити місто, щоб зберегти життя своїх військових та сконцентруватися на новому контрнаступі.

Проте, складається відчуття, що обох сторін битва за Бахмут давно вийшла за межі стратегічного значення. Росії потрібне захоплення міста як трофей. Після серії невдач у Харківській, Херсонській та Донецькій областях російське керівництво бачить заняття Бахмута до роковин повномасштабного вторгнення як один зі способів відновлення своєї репутації. Україна ж, у свою чергу, не хоче давати ворогові можливість реабілітуватися, до того ж боротьба за Бахмут вже добряче вимотала ворога.

«Вони використовують свої елітні групи, щоб пробити нашу оборону, а в цей час ми збираємо резерви, щоб вдарити на іншому фронті. У мене такі думки», – вважає Маріан Мороз.

Запитую, чи не здається йому, що Бахмут треба залишити, щоб уникнути ще більших втрат з українського боку.

“Не мені обговорювати такі речі. Я воїн, який виконує своє завдання тут, на цьому напрямку. І моє завдання в тому, щоб зберегти життя своїх бійців та знищити ворога на своїй ділянці. І, якщо мені скажуть тримати позицію на відстані двох кілометрів вперед чи назад, я її триматиму», – відповідає він.

Контрабатарейний ворожий вогонь / Б. Герджюнаса/LRT nuotr.

Контрбатарейний вогонь

Над Донбасом повис густий туман. Очі здатні роздивитися дерева, кущі та степи Донеччини, по різні боки від нас приблизно за 50–100 метрів, далі вони потопають у білому серпанку.

«У тумані «пташка» (безпілотник) не надто ефективна, вона не бачить повноцінно позицій та координат», – каже Маріан Мороз.

Незважаючи на погану погоду, наша з Маріаном розмова все ж таки проходить під звичні для цих місць звуки: глухі хлопки, що періодично трясуть небо над нами.

«Це наші працюють, приблизно за два кілометри звідси», – коментує звуки Маріан Мороз.

Замість «пташки» вогонь братів по зброї сержанта сьогодні коригують піхотинці на передніх позиціях, десь на околицях Бахмута.

У момент, коли я дякую співрозмовнику за розмову і збираюся вимкнути мікрофон, глухий далекий хлопок змінює гучний і короткий свист міни. У голові проскакує думка, яку я чув раніше в інтерв'ю з українським військовими: «Якщо міна свистить, значить вона летить у тебе».

За свистом – вибух. Міни падають неподалік, як стане відомо пізніше, за 200–300 метрів від нас.

Реагуючи на контрбатарейний вогонь супротивника, Маріан встигає вилаятися, падає на землю, а потім тікає і ховається за парканом сільського будинку неподалік від нас. Ще через кілька секунд наша невелика компанія з трьох журналістів, водія і пари військових лежить на землі, впершись обличчями в сніг.

Бійці бригади «Азов» чекають на обстріл / Б.Герджюнаса/LRT nuotr.

Свист повторюється тричі. Притулившись до паркану, за яким зник Маріан, лежимо нерухомо. Один з військових сидить навпочіпки, спершись на дерево, яке росте біля будинку.

"Хлопці, коли перестануть, валіть звідси", - звертається він до нас і акуратно, нахилившись, прямує до будинку, а потім теж ховається за парканом.

Більше хвилини не чути ні свистів, ні вибухів. Підхопившись з землі, миттєво опиняємось у машині, на якій сюди приїхали. У перші хвилини в автомобілі – тиша. Чути тільки звук ковзаючої на снігу гуми, шум двигуна та голосне дихання нас чотирьох.

«Щось назад хлопці відстають», – жартома тишу перериває наш водій, Стас. Провідники з бригади «Азов» їдуть десь позаду.

Мінометний розрахунок сержанта Маріана Мороза залишається тримати позицію.