Художниця та журналістка з Чернігова Леся Синиченко зобразила Широку війну ще до її початку

Чернігівська художниця і журналістка Леся Синиченко широку війну почала малювати задовго до її початку. Малювала інтуїтивно, йдучи за своїм передчуттям. А коли в лютому 2022-го роздивилася ці картини, то мимоволі здригнулася: вони виявилися пророчими.

"Я думала тоді дуже багато було у мене картин про дім і про жінку. Про те, в чому вона знаходить сили в складних обставинах життєвих. Чомусь мені це прийшло в голову, і я ці думки просто таки крутила. І дім. Що для нас дім? Яким він має бути? І що без нього? Це дуже дивно, тому що це були несвідомі такі думки. І потім, коли вже розпочалася війна, і я роздивилася роботи, то побачила в них настільки багато пророчих речей, що це мене навіть трішки злякало", - зізнається мисткиня з Чернігова.

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Тоді художниця навіть уявити не могла, що ці картини матимуть продовження і згодом складуть персональну виставку в далекій Литві.

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Поки ж рідне місто над Десною опинилося в облозі росіян. Вдень Чернігів нещадно обстрілювала ворожа артилерія, а вночі бомбила авіація. Довкола сіявся страх і гинули люди.

Про малярство не було й мови. Леся насилу спромоглася вести блокадний щоденник:

"Тоді писався щоденник, і навіть його було важко писати, тому що було якесь таке заціпеніння, хотілося відразу кудись втекти мені. У мене така була реакція. Втекти відразу не вийшло, і це було як… ти навіть слова загубив всі. Просто сидів. Я пам’ятаю, що неможливо було. В бомбосховищі ми сиділи. Там було багато дітей, я думала, що можливо треба працювати з дітьми? І я розумію, що не можу всього цього зробити. У мене нема сил просто навіть на якісь елементарні дії".

Чим далі звужувалося кільце чернігівської облоги, тим важче було виживати. Ризикуючи потрапити під обстріл в дорозі, Леся з родиною таки вирвалася з блокади, вирушивши у спокійну на то час частину України - на захід.

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Ось там і вибухнув пережитий стрес. І знову несподівано - мальованими квітами:

"Ми там опинилися у невеличкому приміщенні великою родиною. І я спочатку нічого не могла робити, потім почала потроху виходити на кухню, там був невеличкий стіл такий. Я сідала збоку і малювала квіти. Я просто більше нічого не могла малювати, це були квіти. Я навіть викладала їх у facebook, і багато людей тоді писало мені, що дякую тобі за ці квіти. Хоча я не відчувала, що я щось особливе можу ними передати. Але мабуть були такі емоції, що людям були близькими, і хотілося це відчути".

Наступною зупинкою евакуаційного шляху художниці стала Литва, куди її запросила подруга-поетеса. Литва дала не лише прихисток, а й можливість творити далі:

"Після такої "квіткової" досить довгої паузи я почала потім вже якісь робити роботи, продовжувати більш усвідомлені, пов'язані з реальністю. І, коли я вже приїхала в Литву, я творила нон-стоп. Без цього неможливо було жити. Я просто хотіла розповісти про те, що пережила, про те, що відбувається, і тому не зупинялася".

Так під мирним вільнюським небом побачили світ понад 20 нових художніх робіт Лесі Синиченко.

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

І якщо ті, довоєнні, були передвісницями лиха, то литовські стали рефлексією мисткині на пережиті жахи. Згодом художниця об'єднала їх у персональну виставку з ємною назвою "Трансформація":

"Мені хотілося представити ці робити. Коли просто закінчила, не знаю, чи легше стало. Не можу сказати. А от коли уже зараз як представлені, і люди це бачать, і я бачу реакції людей. Я бачу, що вони відчувають, розділяють мої почуття, - мені легше, так. Мені хочеться донести ці думки, поділитися про те, наскільки взагалі важливо розуміти, що таке війна. Що вона стосується реально кожної людини. Що ти не можеш нікуди дітися, закрити очі і думати, що тебе це не стосується. Дуже маленький світ, тому відвернутись просто неможливо".

Майже місяць персональна виставка українки Лесі Синиченко була представлена в художній галереї для дітей та молоді у Вільнюсі.

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Глибока образність робіт, їхня філософська натуралістичність, сміливе експериментування авторки з техніками живопису і поетичний супровід кожної картини, з яким художні образи прочитуються мовби зсередини, - все це справляє незабутнє враження.

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

"Підійшла жінка, і вона читала написи, і побачила мене, підійшла до мене, і вона не змогла говорити. У неї дрижав голос, тільки прочитала і просто обійняла мене. Це запам'ятовується дійсно", - ділиться враженнями Леся Синиченко.

Немов передчуваючи довгу і болючу розлуку з рідним домом, ще до війни Леся відчайдушно малювала домівку:

"Дім - це такий був перший найголовніший образ. Навіть у мене така робота є. "Головне встигнути сказати “я в будиночку”. Це як діти граються і ховаються. І потім, коли я зрозуміла, як ми бігали ховатися в сховище, тобто це я зробила до всього цього. І у мене навіть не було ідеї про те, що це може бути, що може через півроку я буду бігати і ховатися в сховище. Ще у мене є робота "Для мене ти - тепла домівка" - це також про людей, тому що може будинку не бути, а може бути саме людина, яка для тебе - дім".

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Друга наскрізна тема робіт художниці - секрети жіночої сили:

"Цей образ жінки мене дуже цікавить саме тому, що чоловік більше завжди. Мені так здається, що для нього все одно завжди перше - це суспільне, щось більш глобальне. А жінка, вона охоплює все. І вона все через себе пропускає - і особисті речі, і суспільні. Її вистачає на це все. Тому мені цікаво було знайти такий образ жінки, як вона тримається взагалі? Що вона може і так, і сяк, вона вся в цьому, її серця вистачає на все".

У картинах Лесі майже тотемні кішки, риби, птахи, фантастичні квіти і геть несподівані, пронизливо-відверті назви, як-то "Весело в холодному мокрому носі твоєї собаки".

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

"Це мій особистий досвід, тому що я намагалася завжди, коли там було дуже страшно, собака мене обіймала, я до неї притулялася, це дійсно було якось заспокійливо. Ну і також теж пошук того, як втриматись в цій ситуації, як вижити після того, що пережили? Навіть не пережили, а переживаємо ми всі", - пояснює чудернацькі, як на перше враження, назви своїх робіт Леся.

Відкриття виставки стало можливим насамперед завдяки підтримці Ради культури, що діє при уряді Литви. А також за активного сприяння художньої галереї для дітей та молоді: невипадково виставка стала частиною літературного фестивалю "Дитячий острів".

На думку художниці, саме через яскраві образи тварин прочитати смисл картин можуть і діти:

"Мені хотілося розповісти такою мовою, щоб вона була зрозумілою і універсальною для дітей. Я взагалі бачила цей проєкт як книгу насправді. І, коли я навіть першу частину робила, я думала про те, що це таке книга. І зараз, коли закінчила, ще більше бачу це книгою, тому що мені хотілося, щоб діти також відчули це".

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

А ще і дітей, і дорослих захоплює самобутня техніка живопису української художниці. Її роботи неможливо сплутати з творами інших авторів.

"Чому я пишу "змішана техніка", тому що я дуже люблю міксувати різні елементи ручної і друкованої графіки. Тобто, тут є і трафаретна техніка, і якісь елементи навіть з витинанкою пов’язані, колажі. Тобто, я це все змішую, і саме завдяки цьому вдається створити такий простір глибокий дуже", - каже авторка робіт.

Литва у цьому просторі дедалі більше асоціюється у Лесі з квітами. Їх художниця дивним чином також передбачила ще тоді, несамовито малюючи в Україні. Саме розмаїттям квітів зустрів українку її новий литовський дім, де справді по-рідному Лесину родину обігріли радушні господарі Едіта та Робертас:

"Коли ми прийшли в дім, який нас прийняв, у Едіти був повний будинок квітів. Вони просто, я не знаю… неймовірна кількість квітів! Величезні, всілякі такі, по всьому будинку розставлені. І, коли я побачила ці квіти, то ніби потрапила додому. Ти малював-малював, а потім потрапив туди, в те, що ти собі намріяв".

Творчий пошук Лесі, а значить і її мистецька трансформація, тривають. Зокрема війна витягла на поверхню одну з базових людських емоцій - страх:

"Зараз я розмірковую над таким проєктом, де тема страху, тому що мене дуже зачепило, наскільки було страшно в Чернігові, і наскільки цей страх знищив тебе як людину. Він перекреслює повністю все, ким ти був. Тобто, він не лишає нічого від тебе, просто ти боїшся так само, як той пес. Просто якісь тваринні інстинкти. І мені цікаво подумати, поміркувати на цю тему, що таке страх. Як його можна… як можна не боятися? Як взагалі можна з ним жити?"

Виставка чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

Аби протистояти страхіттям війни, Леся донатить на ЗСУ. Частину коштів від проданих власних робіт, що поповнили приватні колекції в Україні, Фінляндії та Великобританії, художниця передає чернігівським волонтерам.

Сама ж шукає розраду від розпачу і страхів в силі природи:

"Мабуть, нам пощастило, що ми живемо в будинку біля лісу. І у мене кожний день починався з того, що я йду в ліс. І оці прогулянки лісові - тут дуже красиві ліси хвойні, - я там дихаю, я там просто на самоті блукаю десь, і це допомагає мені повертатися додому, до свого нинішнього дому, і бути якось в тонусі".

А рідний дім для Лесі поки все ще недосяжний. Більше того, війна буквально розкидала її сім'ю по світу:

"У нас зараз вся родина на чотири країни розійшлася. Чоловік мій і молодший син залишилися в Києві. Вони були також на заході, потім повернулися в Київ. Мій старший син навчається в Польщі. Сестра в Фінляндії. А ми ось тут".

Литва, яка стала для української художниці землею порятунку, творчого відродження і нових планів, подарувала ще й чимало приємних відкриттів. Дещо з литовського життя її щиро вразило.

Поетка і мисткиня Леся Мудрак на виставці чернігівської художниці Лесі Синиченко "Трансформація" у Вільнюсі / Олег Головатенко / LRT

"Відразу, на що звертаєш увагу, це як багато часу проводять діти і батьки разом. Наскільки саме тато бере велику участь у житті дітини. Кожні вихідні я бачу, як поруч з нами на велосипедах або підшки на прогулянках дуже багато гуляє людей. Вони йдуть в якісь походи, і це просто масово. Настільки, що я такого у нас ніколи не бачила, бо у нас завжди з цим асоціації більш розважальні. А на природу? Якщо на природу, то це якийсь пікнік. А вони саме гуляють і займаються спортом. І поруч. Це так приємно. Дуже мені хотілося, щоб такого у нас більше було", - ділиться емоціями від Литви Леся Синиченко.

Персональна виставка у столиці, участь у мистецьких фестивалях та проєктах і радість спілкування з однодумцями - цим наповнила Литва життя художниці:

"Це було дуже приємно, тому що я відчувала постійно підтримку людей, свого кола людей. Я не опинилась в якійсь ізоляції, а потрапила якимось таким чином одразу в свою бульбашку. Це така кількість людей, що дуже важко їх перелічити. Єдине, що я кажу, що мені пощастило, що я опинилася в своєму середовищі, такому звичному, близькому і дуже рідному, яке мене розуміє, і яке я розумію".

Підшукуючи синомім до свого відчуття Литви, гостинність і любов, яку вона прийняла усім серцем, Леся вкотре подивувалася:

"Для мене, як не дивно, бо Литва ніби не така тепла, але для мене це ТЕПЛО! Обійми, підтримка, я не знаю, якось так...".