Українські волонтери співали Гімн України разом з депутатами литовського Сейму

21 лютого волонтери Українського Центру заспівали гімн України разом з представниками литовського Сейму.

Сейм Литовської Республіки ініціював кампанію на підтримку України під назвою "Хвиля гімну за Україну".

"Ми співаємо гімн, кладучи руку на серце. Співаємо так, ніби даємо клятву вірності, присягу державі Україна. Це мить, коли серце відбиває замозолений ритм: "душу, тіло ми положим за нашу свободу". Наш момент тяглості історії: "і покажем, що ми, браття козацького роду". Дякуємо литовцям, що розділили з нами цю мить єднання, як і цей рік!" - повідомляє сторінка Українського Центру у соцмережі Фейсбук.

Волонтери Українського Центру заспівали гімн України разом з депутатами литовського Сейму / facebook.com/ukrainos.centras

Під час виконання гімну до учасників акції завітав посол Пакистану у Литві. Як відомо, ця країна активно допомагає Україні у протистоянні російській агресії, передаючи боєприпаси у великих кількостях.