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2023.02.21 10:53

Посольства у Вільнюсі приєднуються до кампанії збору коштів "Radarom!"

LRT.lt
LRT.lt 2023.02.21 10:53
Кампанія "Давай радарити!"
Кампанія "Давай радарити!" / E.Blaževič/LRT nuotr.

Посольство Естонії у Вільнюсі та Європейська бізнес-мережа (EBN) приєднуються до кампанії збору коштів на підтримку України Radarom!

На честь Дня незалежності Естонії 24 лютого посольство та EBN проводять аукціон зі збору коштів на підтримку кампанії Radarom! Збір коштів спрямований на закупівлю багатофункціональних тактичних радарів, які допоможуть контролювати простір навколо важливих інфраструктурних об’єктів України, таких як електростанції чи водонапірні вежі.

Ініціатори мають амбітну мету зібрати 10 мільйонів євро. Станом на ранок понеділка кампанія, яка стартувала 30 січня, зібрала понад 8 мільйонів євро.

«Ми, в Європейському Союзі, стикаємося з певним ризиком "втомитися" від цієї війни. На жаль, російська жорстока агресія проти України ще далека від завершення, тому ми маємо продемонструвати Україні свою єдність. Кожна маленька історія єдності наближає нас до покупки безпілотників для України та їхньої перемоги», – цитує посла Естонії в Литві Кая Каарелсона в прес-релізі EBN.

На заході організатори продаватимуть речі, подаровані посольствами та бізнесом: від проживання в готелі до українських марок в рамках.

«Ми раді, що люди так активно долучаються до цієї події. Поєднання литовських та іноземних ділових та дипломатичних представників для пожертвувань для Radarom! допоможе швидше досягти 10-мільйонної позначки, і це може надихнути інших ініціювати подібні збори коштів за межами Литви», – каже команда European Business Network.

Європейська бізнес-мережа (EBN) – це платформа співпраці між посольствами Вільнюса та компаніями іноземного капіталу.

# Україна
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