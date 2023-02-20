Минулого тижня винищувачі НАТО шість разів супроводжували російські літаки

Минулого тижня винищувачі, які виконували місію повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, шість разів піднімалися в небо для супроводу російських літаків, які порушили правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це в понеділок повідомило Міністерство оборони Литви.

13-го лютого винищувачі НАТО вилетіли для ідентифікації та супроводу російського штурмовика Іл-20, який летів з материкової частини Росії до Калінінграда, і двох літаків Іл-18, один з яких летів у тому ж напрямку, а інший – у протилежному.

Також ідентифікували два російські винищувачі Су-27, які вилетіли з Калінінграда та повернулися до нього.

Чотирнадцятого та сімнадцятого лютого супроводжували один літак Іл-20. Перший вилетів з Калінінграда і повернувся в балтійський ексклав РФ, а другий полетів на її "материкову" частину.

19 лютого був ідентифікований і супроводжений "Ан-124", який летів з "материкової" частини РФ в Калінінградський ексклав.

Більшість російських літаків здійснювали польоти без надання попереднього плану польоту, з вимкненим транспондером, у трьох випадках підтримували радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом, у решті – ні.

Місія повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії здійснюється з Литви та Естонії.