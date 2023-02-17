Константинопольський патріархат скасував рішення Віленсько-Литовської єпархії РПЦ про позбавлення сану проукраїнських литовських священиків

17-го лютого Вселенський (Константинопольський) патріархат офіційно повідомив про розгляд апеляцій литовських священиків Московського патріархату Володимира Селявка, Віталіюса Моцкуса, Віталіса Даупараса, Гінтараса Сунгайли та Георгія Ананьєва, яких керуючий єпархією митрополит Віленський і Литовський Інокентій своїм рішенням позбавив сану. Рішення було введене у дію патріархом Московським Кирилом.

Про це повідомив сайт ortodoksas.lt.

Ці священики були виключені зі священства влітку за критику Московського патріарха Кирила, який підтримав російську агресію проти України.

У Православній Церкві існує право оскаржити рішення місцевого патріарха у вищому апеляційному органі – у Вселенському (Константинопольському) Патріархаті.

Священики з Литви скористалися цим правом і подали апеляцію до Вселенського Патріарха, яка була розглянута і остаточно задоволена.

"Після ретельного дослідження відповідних обставин було встановлено, що, з одного боку, місцева церковна влада, яка наклала покарання, вже остаточно розглянула ці справи [на своєму рівні], а з іншого боку, що причини для покарання ґрунтувалися зовсім не на церковних критеріях, а на виправданій протидії цих священнослужителів війні в Україні. Тому, виносячи безповоротні рішення щодо цих звернень, Святійший владика рекомендував Священному Синоду скасувати указ про відсторонення від сану священиків і відновити їх у попередньому церковному статусі священиків, що було одноголосно прийнято", - йдеться у відповіді головного секретаріату Священного Синоду Вселенського Патріархату.

"Константинопольський Патріархат задовольнив нашу апеляцію, скасував попередні рішення церковного суду", - сказав священик Гінтарас Сунгайла в п'ятницю. За словами священнослужителя, Константинопольський патріархат є вищою апеляційною інстанцією.

За словами отця Сунгайли, після поновлення у сані ці священнослужителі були прийняті до Константинопольського Патріархату.

"Вселенський патріарх прийняв цих кліриків під свій чесний омофор", - уточнюється в офіційному повідомленні повідомленні Вселенської Патріархії.

Священнослужителі, усунуті від священства та повернувшись до нього, також пристали до ініціативи мирян про відокремлення від Московського патріархату, просячи Константинопольського патріарха дозволити Литві відновити канонічне підпорядкування безпосередньо йому.

Зі свого боку, Віленсько-Литовська єпархія РПЦ на словах прагне нібито більшої автономії, заявляє про "антивоєнну позицію", але стверджує, що "зіткнулася з затримкою Московського Синоду з ухваленням рішень". Ця риторика супроводжувалася практичними рішеннями про відлучення священників, які разом зі своїми мирянами не могли надалі підтримувати позицію московського патріарха Кирила, до підпорядкування якого ця єпархія належить.

Втім, у Віленсько-Литовській єпархії РПЦ вже різко відреагували на рішення Константинопольського патріарха відновити в правах п'ятьох литовських православних священнослужителів.

«Складається враження, що та інформація, яку надали Святішому Патріарху Варфоломію, не є ні повною, ні правдивою, ні об’єктивною. Бо як інакше можна пояснити твердження у доповіді «про те, що причини цих рішень ґрунтувалися зовсім не на церковних критеріях, а на незгоді вищезгаданих представників духовенства з війною в Україні». Це твердження не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні і наголошується, що виключення зі священства є "безповоротним містичним актом".

В офіційній відповіді Константинополя на апеляцію з посиланням на канонічне право також наголошується, що «тільки Патріарху Константинопольському дозволяється приймати іноземне духовенство, навіть без відпускної грамоти від єпископа, який їх висвятив».

Аналогічну до Віленсько-Литовської митрополії РПЦ позицію, попри війну РФ проти Україні, займає РПЦвУ (т. зв. "УПЦ МП"), зберігаючи підпорядкування патріарху Московському Кирилу (Гундяєву).

"Даний крок спростить духовну опіку українців, які через російську військову агресію знайшли прихисток на території дружньої Литви і які не бажають отримувати духовну опіку від Московського патріархату", - коментує рішення Вселенської патріархії сторінка Українського Дому у соцмережі Фейсбук.

На сторінці також запрошують українців звертатися з приводу духовної опіки чи звершення таїнств хрещення, вінчання та сповіді.