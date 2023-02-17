Священики Володимир Селявко, Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас, Гінтарас Сунгайла та Георгій Ананьєв

Новини

1 год. тому

Константинопольський патріархат скасував рішення Віленсько-Литовської єпархії РПЦ про позбавлення сану проукраїнських литовських священиків

Голова литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас

Новини

7 год. тому

Глава литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас: «Допомога Україні у пріоритеті для нас»

Радіоприймач

Новини

8 год. тому

Український радіожурналіст: "Радіо – важлива частина цієї війни"

Гітанас Науседа

Новини

9 год. тому

Повоєнна Україна не може залишатися в сірій зоні НАТО, – Гітанас Науседа у Мюнхені

Віргініус Сінкявічус

Новини

11 год. тому

Сінкявічюс відвідує Україну, де презентує ініціативи Європеййської комісії щодо відновлення країни

Війна Росії проти України

Новини

12 год. тому

З України до Литви прибув на лікування поранений литовський доброволець

Олександр Лукашенко в Зімбабве. Ілюстративне фото

Новини

1 д. тому

Білорусь приєдналася б до нападу РФ на Україну, лише якщо б на неї напали – Лукашенко

Україна під час ракетного обстрілу

Новини

1 д. тому

Росія обстріляла ракетами цілі в різних регіонах Україні

Друзі дитинства Сергій Горбенко й Людас Мажиліс

Новини

1 д. тому

Як литовський друг України знайшов оригінал Акта про незалежність Литви (газета СВІТ-інфо №101 від 20 квітня 2017 року)

Литовська Таріба: Йонас Басанавічюс — у центрі в першому ряду, поруч — Антанас Сметона (четвертий справа), 1917 рік

Новини

1 д. тому

16 лютого 1918 року Литовська Рада під керівництвом Йонаса Басанавічюса одноголосно проголосила відновлення незалежності Литви

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023

Новини

2 д. тому

Гасло книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу», а між рядками – невтомна підтримка України

Акція на підтримку України у Вільнюсі

Новини

2 д. тому

Банк Литви випустить ще одну пам'ятну монету на підтримку України

Кров зберігається в спеціальних пакетах (контейнерах)

Новини

2 д. тому

Литва направила в Україну понад 6 тисяч контейнерів для забору крові

Маріупольский драмтеатр

Новини

2 д. тому

У Росії журналіста засудили до 6 років колонії за "брехню" про вибух Маріупольського драмтеатру

Олімпійський басейн Лаздінай у Вільнюсі

Новини

2 д. тому

У Вільнюсі відкрили олімпійський басейн Лаздінай

Марш на підтримку України

Новини

2 д. тому

«Radarom!» не зупиняється: Тапінас щодня влаштовує аукціони, а «Baldai1» подвоїть пожертви, зібрані під час фіналу відбору на Євробачення

Новини

2023.02.17 22:44

Константинопольський патріархат скасував рішення Віленсько-Литовської єпархії РПЦ про позбавлення сану проукраїнських литовських священиків

LRT.lt
LRT.lt 2023.02.17 22:44
Священики Володимир Селявко, Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас, Гінтарас Сунгайла та Георгій Ананьєв
Священики Володимир Селявко, Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас, Гінтарас Сунгайла та Георгій Ананьєв / ortodoxas.lt

17-го лютого Вселенський (Константинопольський) патріархат офіційно повідомив про розгляд апеляцій литовських священиків Московського патріархату Володимира Селявка, Віталіюса Моцкуса, Віталіса Даупараса, Гінтараса Сунгайли та Георгія Ананьєва, яких керуючий єпархією митрополит Віленський і Литовський Інокентій своїм рішенням позбавив сану. Рішення було введене у дію патріархом Московським Кирилом.

Про це повідомив сайт ortodoksas.lt.

Ці священики були виключені зі священства влітку за критику Московського патріарха Кирила, який підтримав російську агресію проти України.

У Православній Церкві існує право оскаржити рішення місцевого патріарха у вищому апеляційному органі – у Вселенському (Константинопольському) Патріархаті.

Священики з Литви скористалися цим правом і подали апеляцію до Вселенського Патріарха, яка була розглянута і остаточно задоволена.

"Після ретельного дослідження відповідних обставин було встановлено, що, з одного боку, місцева церковна влада, яка наклала покарання, вже остаточно розглянула ці справи [на своєму рівні], а з іншого боку, що причини для покарання ґрунтувалися зовсім не на церковних критеріях, а на виправданій протидії цих священнослужителів війні в Україні. Тому, виносячи безповоротні рішення щодо цих звернень, Святійший владика рекомендував Священному Синоду скасувати указ про відсторонення від сану священиків і відновити їх у попередньому церковному статусі священиків, що було одноголосно прийнято", - йдеться у відповіді головного секретаріату Священного Синоду Вселенського Патріархату.

"Константинопольський Патріархат задовольнив нашу апеляцію, скасував попередні рішення церковного суду", - сказав священик Гінтарас Сунгайла в п'ятницю. За словами священнослужителя, Константинопольський патріархат є вищою апеляційною інстанцією.

За словами отця Сунгайли, після поновлення у сані ці священнослужителі були прийняті до Константинопольського Патріархату.

"Вселенський патріарх прийняв цих кліриків під свій чесний омофор", - уточнюється в офіційному повідомленні повідомленні Вселенської Патріархії.

Священнослужителі, усунуті від священства та повернувшись до нього, також пристали до ініціативи мирян про відокремлення від Московського патріархату, просячи Константинопольського патріарха дозволити Литві відновити канонічне підпорядкування безпосередньо йому.

Зі свого боку, Віленсько-Литовська єпархія РПЦ на словах прагне нібито більшої автономії, заявляє про "антивоєнну позицію", але стверджує, що "зіткнулася з затримкою Московського Синоду з ухваленням рішень". Ця риторика супроводжувалася практичними рішеннями про відлучення священників, які разом зі своїми мирянами не могли надалі підтримувати позицію московського патріарха Кирила, до підпорядкування якого ця єпархія належить.

Втім, у Віленсько-Литовській єпархії РПЦ вже різко відреагували на рішення Константинопольського патріарха відновити в правах п'ятьох литовських православних священнослужителів.

«Складається враження, що та інформація, яку надали Святішому Патріарху Варфоломію, не є ні повною, ні правдивою, ні об’єктивною. Бо як інакше можна пояснити твердження у доповіді «про те, що причини цих рішень ґрунтувалися зовсім не на церковних критеріях, а на незгоді вищезгаданих представників духовенства з війною в Україні». Це твердження не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні і наголошується, що виключення зі священства є "безповоротним містичним актом".

В офіційній відповіді Константинополя на апеляцію з посиланням на канонічне право також наголошується, що «тільки Патріарху Константинопольському дозволяється приймати іноземне духовенство, навіть без відпускної грамоти від єпископа, який їх висвятив».

Аналогічну до Віленсько-Литовської митрополії РПЦ позицію, попри війну РФ проти Україні, займає РПЦвУ (т. зв. "УПЦ МП"), зберігаючи підпорядкування патріарху Московському Кирилу (Гундяєву).

"Даний крок спростить духовну опіку українців, які через російську військову агресію знайшли прихисток на території дружньої Литви і які не бажають отримувати духовну опіку від Московського патріархату", - коментує рішення Вселенської патріархії сторінка Українського Дому у соцмережі Фейсбук.

На сторінці також запрошують українців звертатися з приводу духовної опіки чи звершення таїнств хрещення, вінчання та сповіді.

# Країни Балтії# Українці в Литві
Голова литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас
5
7 год. тому

Глава литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас: «Допомога Україні у пріоритеті для нас»

5
Радіоприймач
8 год. тому

Український радіожурналіст: "Радіо – важлива частина цієї війни"

Гітанас Науседа
9 год. тому

Повоєнна Україна не може залишатися в сірій зоні НАТО, – Гітанас Науседа у Мюнхені

Віргініус Сінкявічус
11 год. тому

Сінкявічюс відвідує Україну, де презентує ініціативи Європеййської комісії щодо відновлення країни

Війна Росії проти України
12 год. тому

З України до Литви прибув на лікування поранений литовський доброволець

Олександр Лукашенко в Зімбабве. Ілюстративне фото
1 д. тому

Білорусь приєдналася б до нападу РФ на Україну, лише якщо б на неї напали – Лукашенко

Україна під час ракетного обстрілу
1 д. тому

Росія обстріляла ракетами цілі в різних регіонах Україні

Друзі дитинства Сергій Горбенко й Людас Мажиліс
5
1 д. тому

Як литовський друг України знайшов оригінал Акта про незалежність Литви (газета СВІТ-інфо №101 від 20 квітня 2017 року)

5
Литовська Таріба: Йонас Басанавічюс — у центрі в першому ряду, поруч — Антанас Сметона (четвертий справа), 1917 рік
1 д. тому

16 лютого 1918 року Литовська Рада під керівництвом Йонаса Басанавічюса одноголосно проголосила відновлення незалежності Литви

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
21
2 д. тому

Гасло книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу», а між рядками – невтомна підтримка України

оновлено
21
Голова литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас
5
2023.02.17 16:41

Глава литовського благодійного проекту Bonitatem Міндаугас Йонушас: «Допомога Україні у пріоритеті для нас»

5
Радіоприймач
2023.02.17 15:59

Український радіожурналіст: "Радіо – важлива частина цієї війни"

Віргініус Сінкявічус
2023.02.17 12:47

Сінкявічюс відвідує Україну, де презентує ініціативи Європеййської комісії щодо відновлення країни

Гітанас Науседа
2023.02.17 14:40

Повоєнна Україна не може залишатися в сірій зоні НАТО, – Гітанас Науседа у Мюнхені

Війна Росії проти України
2023.02.17 11:49

З України до Литви прибув на лікування поранений литовський доброволець