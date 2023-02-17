Український радіожурналіст: "Радіо – важлива частина цієї війни"

13 лютого у всьому світі відзначався Всесвітній день радіо. У 2023 році було обрано тему «Радіо і світ». Радіомовлення охоплює найширшу аудиторію. В умовах війни радіо є не тільки інформатором повістки новин, але й допомагає запобігти і пом'якшити ескалацію конфліктів. Повідомляючи новини та інформуючи широку громадськість, радіостанції формують громадську думку серед слухачів. В інтерв'ю російській службі Радіо ЛРТ радіоведучий українського "Радіо НВ" Павло Новіков розповів, як радіо за відсутності Інтернету та світла допомагало біженцям та жителям окупованих територій.

- Розкажіть, будь ласка, про ваш ранковий ефір 24 ​​лютого, як ви дізналися, що почалася війна, і в якому емоційному стані ви були вранці, коли потрібно було виходити в ефір?

Київ вранці 24 лютого 2022 року / B. Gerdžiūno/ LRT nuotr.

- Я живу у Києві, тому я все зрозумів, коли почув перші вибухи. Потім у всіх соціальних мережах почала з'являтись інформація про війну. Вранці 24 лютого я вийшов з дому о 05:20, викликав таксі та доїхав до роботи. У редакції ми одразу видалили всю рекламу та музику з плейлиста. До 24 лютого Радіо НВ працювало у форматі talk and music, тобто це було 40% музики та 60% обговорення тем новин.

Наш продюсер ранкового ефіру попросив мене та мою колегу Юлю вийти на півгодини раніше в ефір, що ми і зробили. Одразу ж почалися включення з різних міст, по яких теж були удари, звичайно, в перші години все було трохи хаотично, але я вважаю, що ми, як команда, спрацювали досить професійно. Багато наших радіослухачів, які ухвалили рішення евакуюватися, писали нам і в соціальні мережі, і на пошту, що, збираючи рюкзак, дуже багато людей взяли з собою серед найціннішого і нас у своєму смартфоні, у своєму планшеті. Вони казали, що, слухаючи нас, знаючи, що ми ведемо мовлення з Києва, відчували себе спокійніше.

- Як у вас пройшов ранок наступного дня?

- Більш метушливо. Після ефіру 24 числа я зрозумів, що моїй родині (дружині, доньці та мамі) треба евакуюватися. Відомо було, що мій син піде у військкомат. Все це ми відклали на 25 число, бо ми мали впевненість, що за добу Київ точно не впаде. 25-гочисла я знову вів ранковий ефір, але, оскільки тоді вже не ходив ніякий транспорт, ні громадський, ні таксі, нічого, я вийшов на роботу близько п'ятої ранку, мені до редакції всього 10 км.

Після ефіру моїм завданням було організувати евакуацію дружини, доньки та мами. Коли я вийшов з редакції, відійшовши буквально на 600-700 метрів, при мені розстріляли диверсійну групу російських окупантів. Ще відходячи від редакції, я вже чув навкруги автоматні черги, вулиці були перегороджені комунальною технікою.

Так ось, я чую переді мною постріли, бачу, як зупиняється КАМАЗ, а з кабіни КАМАЗА дістають трупи. Я, звичайно, не став далі йти в тому ж напрямку, звернув на тихі вулички і пішов по своїх справах. Збираючись в евакуацію, у свій рюкзак я поклав пару шкарпеток, професійний мікрофон, звукову картку та ноутбук. 26 лютого ми весь день провели в дорозі, їхали до населеного пункту у Центральній Україні, де у моєї мами будинок, а 27 числа вранці я вже був в ефірі. І, власне, далі було 6 місяців ефірів без єдиного вихідного, щоранку 7 днів на тиждень. Для мене це було в якомусь сенсі заспокійливим та психотерапевтичним ефектом, коли навколо хаос і незрозуміло, що відбувається, то робота заспокоює.

- Що було після шести місяців роботи з дому?

Кияни в метро / B. Gerdžiūno/LRT nuotr.

- У серпні ситуація стала спокійнішою, і ми остаточно повернулися до Києва, де почалася рутинна робота. Складнощі були лише на початку, тому що вся редакція була розкидана містами. Влітку якийсь час центром життя був Львів, бо туди переїхало найбільше людей, відповідно, там ми розгорнули студію. У перші тижні війни деякі мої колеги виходили в ефір у режимі телефонного дзвінка, оскільки було неможливо підключитися до мобільного Інтернету. Ми виходили в ефір зі станцій метро, ​​які використовувалися як бомбосховища, деякі мої колеги по кілька днів жили в нашій редакції, бо маємо гарне, захищене бомбосховище.

- Ви згадали, що вам радіослухачі говорили про те, як радіо їм допомагало, можливо ви самі стикалися з ситуацією, коли не було Інтернету, але було радіо?

Російські загарбники у Херсоні / AP nuotr.

– Радіо – це важлива частина цієї війни. Коли окупаційні війська заходили в українські міста та села, то вони насамперед вимикали, глушили та знищували передавачі, їм потрібно було відключити все українське інформаційне поле.

Наприклад, у Херсоні, який Україна вже звільнила, перше, що зробили окупанти – вони просто видерли антену, хоча це звичайний шматок заліза з передавачем; все обладнання у нашому херсонському ретрансляторі було розграбоване миттєво, російські війська це роблять скрізь, це стосується всього українського, бо мародерство – це такий фірмовий профіль окупантів.

Мої знайомі, які були в окупації під Києвом, розповідали, що в перші дні до них доходив радіосигнал з Києва, у них могло не бути електрики, але приймач на батарейках працював. Через радіо люди дізнавалися про різну інформацію, наприклад, коли буде зелений коридор на виїзд тощо. Також радіо незамінне на прифронтових територіях, де немає Інтернету, але дістає радіосигнал. Наприклад, наша радіостанція регулярно дає інформаційні довідки про те, як поводитися, якщо ви опинилися на окупованій території, якщо вас намагаються завербувати на окупованій території в російську армію, як поводитися, як приховувати інформацію в телефонах, як перейменовувати друзів-журналістів, як поводитися у разі ядерного удару.

До повномасштабного вторгнення у нас була сітка мовлення в 44 містах, а зараз залишилося трохи більше 30. У Херсоні вже відновили мовлення, але є ще території, які окуповані.