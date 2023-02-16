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2023.02.16 13:42

Білорусь приєдналася б до нападу РФ на Україну, лише якщо б на неї напали – Лукашенко

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BNS 2023.02.16 13:42
Олександр Лукашенко в Зімбабве. Ілюстративне фото
Олександр Лукашенко в Зімбабве. Ілюстративне фото / Стоп-кадр з Youtube

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко запевнив у четвер, що його країна, де дислоковані російські війська, сприятиме нападу Москви на Україну лише у разі нападу на Білорусь українських військ.

"Я готовий воювати разом з росіянами з території Білорусі тільки в одному випадку: якщо хоч один військовий з [України] прийде на нашу територію зі зброєю, щоб вбивати мій народ", - заявив Олександр Лукашенко іноземним ЗМІ під час прес-конференції у Мінську.

"Це стосується [і] інших наших сусідів, - сказав Лукашенко. – Якщо вони атакують Білорусь, наша відповідь буде найлютішою».

У лютому минулого року Мінськ дозволив Кремлю використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. У Білорусі також дислокується частина російських військ, але Лукашенко пообіцяв не надсилати свою армію, яка налічує 60-70 тисяч вояків, через південний кордон в Україну.

Проте, зростає побоювання, що білоруська армія може сприяти російським силам в Україні.

Президент Росії Володимир Путін заявив минулого місяця, що схвалив плани створення спільних з Білоруссю військових навчальних центрів.

У жовтні було оголошено, що Білорусь і Росія формують спільні регіональні сили, до Білорусі прибуло кілька тисяч російських військових.

Дві країни також регулярно проводять спільні військові навчання, які носять виключно оборонний характер.

Лукашенко повідомив, що зустрінеться з Путіним у п'ятницю.

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