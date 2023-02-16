Росія обстріляла ракетами цілі в різних регіонах Україні

У ніч на четвер РФ знову обстріляла Україну крилатими та іншими ракетами, вразивши цілі в різних частинах країни, від сходу до заходу.

Українські чиновники повідомили, що в результаті одного з цих ударів загинула 79-річна жінка та поранено щонайменше семеро людей.

Російські війська за дві години застосували 36 різних ракет, повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, українська ППО збила 16 ракет. Рівень успіху нижчий, ніж під час деяких попередніх пусків ракет Росією.

Українські офіційні особи заявили, що були вражені цілі на півночі, заході, півдні та сході, а також у центральній частині країни.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російські війська "змінили тактику" атаки та активно ведуть розвідку та використовують муляжі ракет для введення в оману ППО.

Він не надав подробиць, але сказав, що російські війська, можливо, шукають способи ухилитися від української протиповітряної оборони, яка підкріплена західними системами озброєнь і раніше була успішною проти російських ракет і безпілотників.

Один з ударів минулої ночі зруйнував будинок у східному місті Павлограді, вбив 79-річну жінку та поранив щонайменше сімох людей, двоє з яких були госпіталізовані, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Сім будинків були зруйновані, ще 30 пошкоджені, а на фабриці спалахнула пожежа, але її вдалося загасити через кілька годин, додав голова ОВА.

Голова військової адміністрації західної Львівської області Максим Козицький повідомив, що пожежа виникла на одному з об’єктів критичної інфраструктури. Більше подробиць чиновник не повідомив.