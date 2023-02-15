Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023

Новини

11 хв. тому

Гасло книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу», а між рядками – невтомна підтримка України

Маріупольский драмтеатр

Новини

38 хв. тому

У Росії журналіста засудили до 6 років колонії за "брехню" про вибух Маріупольського драмтеатру

Олімпійський басейн Лаздінай у Вільнюсі

Новини

1 год. тому

У Вільнюсі відкрили олімпійський басейн Лаздінай

Марш на підтримку України

Новини

5 год. тому

«Radarom!» не зупиняється: Тапінас щодня влаштовує аукціони, а «Baldai1» подвоїть пожертви, зібрані під час фіналу відбору на Євробачення

Литовська залізниця. Ілюстративне фото

Новини

5 год. тому

Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів

Литовські дерев'яні ліжка на латвійській сировині

Новини

20 год. тому

Унікальні ліжка для Київського метро, цивільних і бійців ЗСУ - благодійний продукт двох країн Балтії з білоруською логістикою

Конкурс талантів від Українського центру у Вільнюсі

Новини

1 д. тому

Український центр у Вільнюсі оголошує конкурс талантів

Міндаугас Малдоніс та Андрій Олійнік

Новини

1 д. тому

Литовські байдарочники передали свою нагороду Україні

Міністр юстиції Евеліна Добровольська і член Європейської комісії Дідьє Рейндерс

Новини

1 д. тому

Литва активно сприятиме діяльності Міжнародного координаційного центру з розслідування злочинів російської агресії

Система ППО NASAMS

Новини

1 д. тому

Литва готова сприяти ремонту українського NASAMS, - президент Литви Гітанас Науседа у Норвегії

Vičiūnai Group

Новини

1 д. тому

Забруднення кадмієм виявили в морепродуктах литовської Vičiūnai, в компанії заперечують відправку продукції в Україну

Шевченко мобілізує

Новини

1 д. тому

Український центр Вільнюса оголошує Всеукраїнський конкурс підліткової прози та поезії "Запеклі" до Дня народження Тараса Шевченка

Ксенія Єрофеєва і Поліна Стасюк - гості Української хвилі на Радіо LRT Klasika

Новини

1 д. тому

Українська Хвиля: LTUA.LT, або Швидка інформаційна допомога для українців в Литві

Ілля Рєпін. "Запорожці пишуть лист турецькому султану", 1880-1891

Новини

2 д. тому

Музей мистецтва «Метрополітен» визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Facebook. Ілюстративне фото

Новини

2 д. тому

Канцлер уряду Литви та представники Meta обговорять блокування проукраїнських облікових записів у Facebook

Міський голова Бучі Анатолій Федорук

Новини

3 д. тому

Міський голова Бучі відвідав Вільнюс: "Неможливо пробачити те, що зробили росіяни"

Новини

2023.02.15 13:50

Гасло книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу», а між рядками – невтомна підтримка України

LRT.lt
LRT.lt 2023.02.15 13:50
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На 23-му Вільнюському книжковому ярмарку ми не побачимо всесвітньо відомих письменників. Майже всі литовські видавництва отримали негативну відповідь від представників авторів. Причина: «Ви в зоні бойових дій». На жаль, це реальність. 

Про це під час сніданку, організованого Вільнюським книжковим ярмарком, повідомила журналістам президент Асоціації видавців Литви та голова оргкомітету Вільнюського книжкового ярмарку Лоліта Варанавічене.

Втім, на заході буде чимало гостей, переважно з України. Цьогоріч ярмарок зібрав 200 учасників, очікується, що його відвідає понад 50 тисяч читачів.

За словами виконавчого директора Асоціації литовських видавців Рути Елійошайтіте-Кайкаре, програма ярмарку здебільшого сформована під 700-річчя Вільнюса та Україну, яка переживає агресію. Це відображено і в логотипі ярмарку.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Елійошайтите-Кайкаре
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Елійошайтите-Кайкаре / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За словами керівника відділу програм і проектів Інституту культури Литви Рути Нанартавічуте, спільно з українською організацією «Книжковий Арсенал» будуть організовані поетичні читання, дискусії інтелектуалів, не залишаться осторонь і молоді читачі.

Біля входу в Палац «Litexpo» відкриється виставка творів мистецтва, створених в Україні під час війни. Місцем зустрічі стане український стенд між залами 3 і 4. Спеціальний кінопоказ відбудеться 24 лютого. Українці зможуть потрапити на ярмарок безкоштовно.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Ukrainos namai» проведе аукціон, зібрані кошти передасть Збройним силам України. Леся Рожак, представник посольства України, переконана, що ярмарок обов'язково продемонструє, скільки спільного між литовським і українським народами.

За словами Лоліти Варанавічєне, ярмарок фактично розпочався ще 14 лютого, коли письменницю Крістіну Сабаляускайте, яка проживає в Лондоні, оголосили почесним громадянином Вільнюса.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Всі питають, що нового буде на ярмарку?» Нічого нового. Книг у формі кулі точно не буде, – дотепно зазначив організатор ярмарку, наголосивши, що головне – це зміст книжок, дискусії, події. – У 2020 році ярмарок відвідало понад 70 тисяч учасників. Ми прагнемо повторити це досягнення. Однак важлива не кількість, а зміст, якість».

На ярмарок приїжджає відомий французький психотерапевт Крістоф Андре, у якого візьме інтерв’ю журналіст Валдас Путейкіс. Також відбудеться дистанційна бесіда з лауреатом Нобелівської премії Ольгою Токарчук.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Девіз цьогорічного Книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу». Подія триватиме 4 дні (23-26 лютого): Friends Day – четвер, Experience Day – п’ятниця, Date Day – субота та Family Day – неділя.

Найпопулярніші події, дискусії та презентації книг транслюватимуться LRT – постійним партнером ярмарку.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Відвідувачів Зали юного читача порадує велика кількість книжкових новинок на видавничих стендах, різноманітні творчі заходи, сценічні заходи. У залі діятиме відкритий простір, створений литовськими бібліотекарями, на воркшоп запросять творців дитячої книги, а творча студія «Knygų pariš» представить роботи відомих зарубіжних та вітчизняних ілюстраторів. Другий рік із відкритими серцями у затишному куточку «Книжковий старт» чекатимуть найменші читачі.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Леся Рожак
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Леся Рожак / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

15-хвилинний форум – це місце для серйозних тем та інтелектуальних розмов, тут відбуватимуться дискусії, презентації нових видань, короткі розмови про найновіші книжки, приділятиметься увага актуальним суспільним та культурним проблемам. Як і щороку, тут зустрінуться учасники «Дискусійного клубу» – відомі люди литовської та зарубіжної культури, мистецтва, суспільства та науки.

22-й Вільнюський книжковий ярмарок
22-й Вільнюський книжковий ярмарок / V. Černiausko/VKM nuotr.
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Лоліта Варанавічене
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Елійошайтите-Кайкаре
Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023
# Україна# Українці в Литві# Країни Балтії
Маріупольский драмтеатр
40 хв. тому

У Росії журналіста засудили до 6 років колонії за "брехню" про вибух Маріупольського драмтеатру

Олімпійський басейн Лаздінай у Вільнюсі
1 год. тому

У Вільнюсі відкрили олімпійський басейн Лаздінай

Марш на підтримку України
5
5 год. тому

«Radarom!» не зупиняється: Тапінас щодня влаштовує аукціони, а «Baldai1» подвоїть пожертви, зібрані під час фіналу відбору на Євробачення

5
Литовська залізниця. Ілюстративне фото
5 год. тому

Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів

Литовські дерев'яні ліжка на латвійській сировині
20 год. тому

Унікальні ліжка для Київського метро, цивільних і бійців ЗСУ - благодійний продукт двох країн Балтії з білоруською логістикою

Конкурс талантів від Українського центру у Вільнюсі
1 д. тому

Український центр у Вільнюсі оголошує конкурс талантів

Міндаугас Малдоніс та Андрій Олійнік
1 д. тому

Литовські байдарочники передали свою нагороду Україні

Міністр юстиції Евеліна Добровольська і член Європейської комісії Дідьє Рейндерс
1 д. тому

Литва активно сприятиме діяльності Міжнародного координаційного центру з розслідування злочинів російської агресії

Система ППО NASAMS
1 д. тому

Литва готова сприяти ремонту українського NASAMS, - президент Литви Гітанас Науседа у Норвегії

Vičiūnai Group
1 д. тому

Забруднення кадмієм виявили в морепродуктах литовської Vičiūnai, в компанії заперечують відправку продукції в Україну

оновлено
Литовські дерев'яні ліжка на латвійській сировині
2023.02.14 17:12

Унікальні ліжка для Київського метро, цивільних і бійців ЗСУ - благодійний продукт двох країн Балтії з білоруською логістикою

Литовська залізниця. Ілюстративне фото
2023.02.15 08:08

Литва закриває один з двох прикордонних переходів для білоруських поїздів

Марш на підтримку України
5
2023.02.15 08:34

«Radarom!» не зупиняється: Тапінас щодня влаштовує аукціони, а «Baldai1» подвоїть пожертви, зібрані під час фіналу відбору на Євробачення

5
Олімпійський басейн Лаздінай у Вільнюсі
2023.02.15 12:51

У Вільнюсі відкрили олімпійський басейн Лаздінай

Маріупольский драмтеатр
2023.02.15 13:23

У Росії журналіста засудили до 6 років колонії за "брехню" про вибух Маріупольського драмтеатру