Гасло книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу», а між рядками – невтомна підтримка України

На 23-му Вільнюському книжковому ярмарку ми не побачимо всесвітньо відомих письменників. Майже всі литовські видавництва отримали негативну відповідь від представників авторів. Причина: «Ви в зоні бойових дій». На жаль, це реальність.

Про це під час сніданку, організованого Вільнюським книжковим ярмарком, повідомила журналістам президент Асоціації видавців Литви та голова оргкомітету Вільнюського книжкового ярмарку Лоліта Варанавічене.

Втім, на заході буде чимало гостей, переважно з України. Цьогоріч ярмарок зібрав 200 учасників, очікується, що його відвідає понад 50 тисяч читачів.

За словами виконавчого директора Асоціації литовських видавців Рути Елійошайтіте-Кайкаре, програма ярмарку здебільшого сформована під 700-річчя Вільнюса та Україну, яка переживає агресію. Це відображено і в логотипі ярмарку.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Елійошайтите-Кайкаре / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За словами керівника відділу програм і проектів Інституту культури Литви Рути Нанартавічуте, спільно з українською організацією «Книжковий Арсенал» будуть організовані поетичні читання, дискусії інтелектуалів, не залишаться осторонь і молоді читачі.

Біля входу в Палац «Litexpo» відкриється виставка творів мистецтва, створених в Україні під час війни. Місцем зустрічі стане український стенд між залами 3 і 4. Спеціальний кінопоказ відбудеться 24 лютого. Українці зможуть потрапити на ярмарок безкоштовно.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Ukrainos namai» проведе аукціон, зібрані кошти передасть Збройним силам України. Леся Рожак, представник посольства України, переконана, що ярмарок обов'язково продемонструє, скільки спільного між литовським і українським народами.

За словами Лоліти Варанавічєне, ярмарок фактично розпочався ще 14 лютого, коли письменницю Крістіну Сабаляускайте, яка проживає в Лондоні, оголосили почесним громадянином Вільнюса.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Всі питають, що нового буде на ярмарку?» Нічого нового. Книг у формі кулі точно не буде, – дотепно зазначив організатор ярмарку, наголосивши, що головне – це зміст книжок, дискусії, події. – У 2020 році ярмарок відвідало понад 70 тисяч учасників. Ми прагнемо повторити це досягнення. Однак важлива не кількість, а зміст, якість».

На ярмарок приїжджає відомий французький психотерапевт Крістоф Андре, у якого візьме інтерв’ю журналіст Валдас Путейкіс. Також відбудеться дистанційна бесіда з лауреатом Нобелівської премії Ольгою Токарчук.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Девіз цьогорічного Книжкового ярмарку – «700 рядків за свободу». Подія триватиме 4 дні (23-26 лютого): Friends Day – четвер, Experience Day – п’ятниця, Date Day – субота та Family Day – неділя.

Найпопулярніші події, дискусії та презентації книг транслюватимуться LRT – постійним партнером ярмарку.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Відвідувачів Зали юного читача порадує велика кількість книжкових новинок на видавничих стендах, різноманітні творчі заходи, сценічні заходи. У залі діятиме відкритий простір, створений литовськими бібліотекарями, на воркшоп запросять творців дитячої книги, а творча студія «Knygų pariš» представить роботи відомих зарубіжних та вітчизняних ілюстраторів. Другий рік із відкритими серцями у затишному куточку «Книжковий старт» чекатимуть найменші читачі.

Прес-конференція Вільнюського книжкового ярмарку 2023. Леся Рожак / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

15-хвилинний форум – це місце для серйозних тем та інтелектуальних розмов, тут відбуватимуться дискусії, презентації нових видань, короткі розмови про найновіші книжки, приділятиметься увага актуальним суспільним та культурним проблемам. Як і щороку, тут зустрінуться учасники «Дискусійного клубу» – відомі люди литовської та зарубіжної культури, мистецтва, суспільства та науки.