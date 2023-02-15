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2023.02.15 13:23

У Росії журналіста засудили до 6 років колонії за "брехню" про вибух Маріупольського драмтеатру

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ELTA 2023.02.15 13:23
Маріупольский драмтеатр
Маріупольский драмтеатр / Stop kadras

Ленінський районний суд російського міста Барнаул засудив журналістку видання "RusNews" Марію Пономаренко до шести років колонії за поширення "брехні" про російську армію. Про це в середу повідомляє RusNews, пише Укрінформ.

Також суд заборонив Марії Пономаренко займатися журналістською діяльністю протягом п'яти років. Виступаючи з «останнім словом», Марія заявила, що не очікує помилування, але не вважає себе злочинцем.

«На якій підставі до мене застосовується військова цензура, якщо війни немає, а йде спецоперація?», – запитала вона.

Прокуратура просила засудити Марію Пономаренка до дев'яти років позбавлення волі.

Марія Пономаренко – журналіст «Русньюс» у Барнаулі. Її затримали у квітні 2022 року. За версією слідства, в середині березня журналістка опублікувала у Telegram-каналі нібито "неправдиву інформацію" про те, що російські війська завдала авіаудару по Маріупольському драмтеатру. "Офіційні джерела, в тому числі Міноборони Росії, спростували цю інформацію, яка була відома громадянці Пономаренко М.", - заявили представники російських правоохоронних органів.

Маріупольский драмтеатр
Маріупольский драмтеатр / MAXAR/AP nuotr.

У слідчому ізоляторі Марія Пономаренко скаржилася на погіршення психічного стану та повідомила, що порізала собі вени.

Після початку широкомасштабної агресії Кремля проти України в Росії були прийняті додаткові репресивні закони, які сприяють цензурі інформаційного простору.

Маріупольский драмтеатр
Маріупольский драмтеатр / AP nuotr.

Як повідомлялося, російська агресія спричинила масштабну гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Місто майже повністю зруйноване. Зараз у Маріуполі залишилося близько 100 тисяч людей.

У березні росіяни розбомбили міський драмтеатр, де переховувалися переважно жінки та діти. Загинули сотні людей.

Маріупольский драмтеатр
Маріупольский драмтеатр
Маріупольский драмтеатр
Маріупольский драмтеатр
# Україна
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