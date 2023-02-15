У Росії журналіста засудили до 6 років колонії за "брехню" про вибух Маріупольського драмтеатру

Ленінський районний суд російського міста Барнаул засудив журналістку видання "RusNews" Марію Пономаренко до шести років колонії за поширення "брехні" про російську армію. Про це в середу повідомляє RusNews, пише Укрінформ.

Також суд заборонив Марії Пономаренко займатися журналістською діяльністю протягом п'яти років. Виступаючи з «останнім словом», Марія заявила, що не очікує помилування, але не вважає себе злочинцем.

«На якій підставі до мене застосовується військова цензура, якщо війни немає, а йде спецоперація?», – запитала вона.

Прокуратура просила засудити Марію Пономаренка до дев'яти років позбавлення волі.

Марія Пономаренко – журналіст «Русньюс» у Барнаулі. Її затримали у квітні 2022 року. За версією слідства, в середині березня журналістка опублікувала у Telegram-каналі нібито "неправдиву інформацію" про те, що російські війська завдала авіаудару по Маріупольському драмтеатру. "Офіційні джерела, в тому числі Міноборони Росії, спростували цю інформацію, яка була відома громадянці Пономаренко М.", - заявили представники російських правоохоронних органів.

Маріупольский драмтеатр / MAXAR/AP nuotr.

У слідчому ізоляторі Марія Пономаренко скаржилася на погіршення психічного стану та повідомила, що порізала собі вени.

Після початку широкомасштабної агресії Кремля проти України в Росії були прийняті додаткові репресивні закони, які сприяють цензурі інформаційного простору.

Маріупольский драмтеатр / AP nuotr.

Як повідомлялося, російська агресія спричинила масштабну гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Місто майже повністю зруйноване. Зараз у Маріуполі залишилося близько 100 тисяч людей.

У березні росіяни розбомбили міський драмтеатр, де переховувалися переважно жінки та діти. Загинули сотні людей.