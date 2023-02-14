Унікальні ліжка для Київського метро, цивільних і бійців ЗСУ - благодійний продукт двох країн Балтії з білоруською логістикою

Два балтійські виробники: латвійське підприємство Finieris та литовський виробник меблів DUV об'єднали свої зусилля для виробництва унікальних дерев’яних ліжок для українців. Витрати на матеріал та виробництво меблів вже склали близько 90 тис євро. Проект є соціальним і для українців є абсолютно безкоштовним.

Модульні ліжка, на яких може одночасно розміститися до 4-5 людей, отримали вже 18 станцій столичного Київського метрополітену: «Академмістечко», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Вокзальна», «Університет», «Театральна», «Хрещатик», «Голосіївська», «Деміївська», «Палац «Україна», «Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Тараса Шевченка», «Сирець», «Лук’янівська», «Кловська», «Дружби народів», «Позняки», «Харківська».

«У випадку тривалої повітряної тривоги або ж роботи підземних станцій винятково в режимі укриття модульні лави трансформуються в ліжка. Також перевагою конструкції є компактний розмір у розібраному вигляді, легкість у зборі та помірна вага», – йдеться у повідомленні столичного метрополітену.

Легкі у складанні, без жодного шурупа, такі ліжка вкрай необхідні у місцях розташування українських бійців на фронті, у шпиталях, бомбосховищах, школах, метрополітенах та місцях тимчасових розміщень внутрішніх переселенців.

Ліжка у Київському метрополітені / Київський метрополітен

Доцільність використання таких меблів в Україні побачив представник торгово-промислової палати Латвії в Україні - підприємець і уродженець Донбасу В'ячеслав Редько, який і виступив ініціатором об'єднання потужностей двох балтійських гігантів-виробників.

LRT вже розповідала своїй аудиторії про цей унікальний проєкт. Проте, у зв’язку з численними повідомленнями ЗМІ ми вирішили звернутися до його ініціатора В'ячеслава Редька безпосередньо, аби правильно розставити акценти. Адже проєкт об’єднав не лише дві балтійські держави - Литву і Латвію, але і білоруських робітників, які забезпечили безкоштовну логістику готових виробів в Україну. В планах - підключити Естонію і через постійний збір коштів благодійними фондами організувати безперервний процес забезпечення України унікальними дерев’яними ліжками.

"Я познайомився одразу з латвійською фабрикою Finieris. А через декілька тижнів з литовцями. Написав лист на фабрику в Латвію, вони видали фуру матеріалу. А литовська фірма зробила. Так дві країни долучилися до співпраці з Україною. А потім вийшла третя сторона - білоруси, які мешкають у Литві. Вони нам трохи допомогли з логістикою. Безкоштовно привезли готові ліжка до Києва", - розповідає В'ячеслав.

Він постійно намагається показати, що це "єдиний кулак". І хоче залучити до проєкту Естонію.

"Це моя ідея, скласти все докупи. І так стали зірки, що Finieris не відмовив. Підприємство дало по моєму листу трейлер фанери майже на 30 тисяч євро. І наше посольство України в Латвії в особі Посла Міщенка підтримувало. Вони запитали у посольських, хто це і що це? Потім відправили на завод представників, на фабрику до Литви. Подивитися, що там працює, які верстати. І після цього нам відправили фуру фанери", - уточнює В'ячеслав Редько.

В Туреччині на нейтральній території був підписаний меморандум між Латвією як постачальником сировини і Литвою як виробником.

"А я з ними, до речі, познайомився на виставці у Києві. Виставка “Волонтер”. Побачив, що на виставці під час війни присутня іноземна компанія. Почав вникати, що у них за продукт. Полетів потім у Вільнюс спеціально, полетів в Ригу і ці пазли склав".

Як представнику Латвійської Торгово-Промислової палати в Україні взагалі спало на думку, що ці кроваті потрібні?

"Я вам скажу, що сон здоровий - це найголовніший продукт у життєдіяльності людини. І сон має бути якісним. Наскільки це можливо за військових умов. По-перше, по-друге, дуже унікальне ліжко, яке розроблене у Вільнюському університеті. Там наукова думка у всій цій історії. Це не просто, як комерсанти взяли і зробили. Це складається цілий пазл. Геніальність у простоті", - уточнює В'ячеслав.

Студенти Вільнюського університету за роботою / LRT stop kadras

Скільки ліжок вже поїхало до України?

"Метро наштовхнуло на нову думку. Дивіться, я поставку зробив в одну школу київську, в одну лікарню ми ставимо і в бомбосховища. Метрополітен Харкова чекає. Близько 600 штук уже приїхало. Ми виготовили 581 ліжко з того матеріалу, який нам дали безкоштовно. Моя концепція: безкоштовно отримав матеріал у Латвії, безкоштовно в Литві зробив, безкоштовно максимально доставив в Україну і безкоштовно передали. Це повністю соціальний проект. І тут ніхто не повинен заробити. Я взагалі вважаю, що сьогодні треба максимально допомагати країні, а не висмоктувати з неї усе можливе", - розповідає В'ячеслав Редько.

Тим часом, ліжка вже випробували в Україні. Воно складається з двох частин і може використовуватися як сидіння. Вийшло так, що на одному ліжку може ссидіти 4-5 людей. І за вагою, і за надійністю:

"Виробник показував мені фотографії 500 кілограмів навантаження на центр ліжка, і воно тримає і 250 кілограмів по краях. Повністю натовський стандарт за розміром. Я хочу показати європейцям, що на нашому гіркому досвіді України, коли цивільна оборона була розвалена і бомбосховища були розпродані, і нічого там не було, щоб вони запасалися і мали такі ліжка. Які оперативно допоможуть якось частково хоча б налагодити побут".

Ентузіаст хоче, щоб такі ліжка з часом з'явилися в кожній школі Європи, у європейських метрополітенах, яка використовується і для сидіння, і як ліжко.

Він зауважує, що в останній версії ліжка можна з'єднувати ременями одне з одним, а тому можна зробити велику площину:

"Зараз школи в Україні за законом мають бути забезпечені бомбосховищами. І бомбосховища мають бути відповідно обладнані. Ось вони купують класичні лавки. Три людини на лавці сидять. Я сьогодні говорив з інститутом Тимофія Мілованова. Вони опікуються школами, ось вони постачають ці лавки. Ну а на лаві дитина може лише сидіти. Тут він може сидіти, він може на ній грати, і може на ній спати".

Як організувати постійний процес унікального виробу, щоб він не припинявся?

"Ми сподіваємося, що він і не буде припинятися. Ми зараз беремо заявки, нам заявки надсилають по 100-200 штук з кожної структури. Але ми можемо давати там 10-20, максимум по 50 штук. Ну що таке 600 штук на всю країну? Приймаємо заявки, і я сподіваюся, що ми почнемо зараз збирати кошти на наступну партію, але вже за гроші. Тому що ні виробник фанери, ні виробник ліжок постійно без коштів не може виготовляти. Я і так їм вдячний, що вони це зробили", - уточнює В'ячеслав.

За його словами, у Литві вже відкритий благодійний фонд, готовий приймати кошти на виготовлення ліжок. Є також партнер - благодійний фонд в Україні.

"Але, окрім цивільних, таких ліжок гостро потребують і військові. Ми поділили 50/50. 50% далі піде цивільним, 50% - військовим. Військові дуже добре їх сприймають. Особливо мобільні підрозділи. Військові також можуть використовувати ці вироби у комбінованому варіанті. Нам надіслали хлопці фото, на якому склали наші ліжка в стопку і металеві залізні. По-перше, їх перевозити так простіше і легше. Вони швидше збираються, швидше розбираються", - резюмує В'ячеслав Редько.

Обидва підприємства – латвійський Finieris та литовський DUV до цього неодноразово брали участь у благодійних проектах, але самостійно одне від одного. Одне ліжко виготовляється за дві години, його собівартість складає 150 євро. Експлуатація мобільних ліжок отримала високу оцінку українських солдатів в умовах війни. Проєкт реалізовано за підтримки Посольства України в Латвійській Республіці, LITUA kartu, Конфедерації українців Латвії «Віче».