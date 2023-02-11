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2023.02.11 08:48

Актор Олександр Філіппенко виїхав з Росії до Литви

РС
Радіо Свобода 2023.02.11 08:48
Олександр Філіппенко у вишиванці в травні 2022 року
Олександр Філіппенко у вишиванці в травні 2022 року / focus.ua

Актор Олександр Філіппенко виїхав з Росії. Про це в ефірі телеканалу "Дождь" розповіла його донька Олександра.

Раніше "Театр Моссовета", в якому працював Філіппенко, не відновив з ним контракту, а організаторам концертів актора почали відмовляти у наданні майданчиків. За словами Олександри Філіппенко, події пов'язані з громадянською позицією батька.

Як зазначає "Дождь", у травні минулого року, на "День вишиванки" Філіппенко опублікував фотографію, на якій він в українському одязі сидить за столом.

"Тато вирішив дістати свою вишиванку і згадати про прекрасні дні, проведені в Києві, про студію Довженка, і написав якісь слова любові - насамперед адресовані друзям, які перебувають в Україні", - пояснила донька актора, додавши, що зараз її батько живе у Вільнюсі.

Олександр Філіппенко - народний артист Росії, який зіграв понад сто ролей у театрі та кіно. Також він набув популярності завдяки сольним виступам, під час яких він читає твори Гоголя, Зощенка, Довлатова, Солженіцина, Левітанського та багатьох інших авторів.

Філіппенко неодноразово критично висловлювався про владу Володимира Путіна, публічно підтримував російську опозицію та виступав на мітингах та вечорах на підтримку політичних в'язнів. У 2014 році разом з низкою інших діячів культури актор висловив незгоду з анексією Криму.

Після повномасштабного військового вторгнення на територію України російська влада почала переслідувати, зокрема, діячів культури, які виступили проти війни. Десятки режисерів, акторів, музикантів та художників зіткнулися з неможливістю займатися професійною діяльністю в Росії та були змушені залишити країну. За антивоєнну позицію проти деяких із них - як, наприклад, проти лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука та актора Артура Смольянінова - було порушено адміністративні справи щодо "дискредитації російської армії".

Радіо "Свобода"

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