Представник «Caritas» Ангеле Лазаускене: біженки з України – це потенційні жертви торгівлі людьми

Представники благодійної організації Caritas провели конференцію, на якій обговорювалися масштаби торгівлі людьми у зв'язку з війною в Україні. Фахівці зазначають, що Литва у трафікінгу є як кінцевою точкою, так і транзитною державою. За словами керівника програми «Caritas» «Допомога жертвам насильства та торгівлі людьми» Ангелі Лазаускене, жертвами торгівлі людьми найчастіше стають найвразливіші категорії громадян.

- Розкажіть, як часто по допомогу до «Caritas» звертаються жертви трафікінгу з України?

– Не часто, я пояснюю це традиціями країни. Люди або терплять, або самі намагаються вийти з ситуації, що склалася. Важливо наголосити, що дуже часто люди не розуміють, що їх використовують. Справа в тому, що ми фактично не маємо закритих справ у поліції, де як потерпіла сторона була б жертва трафікінгу з України.

Найчастіше до нас за допомогою звертаються дівчата та жінки, які потрапили до сфери сексуальних послуг, лише тоді, коли їх або побили, або їм погрожували. Але в цілому звернень не дуже багато, тому що психологічно людям досить непросто зважитися розповісти про це. У Caritas українці можуть отримати і консультацію юриста, і консультацію психолога. Психолог допомагає людям розмовляти, довіритися, і коли людина відкривається, тоді вона розповідає про свою проблему.

Торгівля людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації (асоціативне фото) / Shutterstock nuotr.

- Як звичайні люди, городяни допомагають біженцям з України?

- Ми спостерігали, що люди, які прийняли у себе будинки біженців, надавали їм велику допомогу. Сторона, що прийняла, допомагала біженцям вирішити багато проблем. Допомагали не лише грошима, їжею та дахом, а й шукали фахівців, таких як юристи, психологи.

- Розкажіть про масштаби проблеми торгівлі людьми, які втекли від війни з України до Литви?

- Важливо зрозуміти, що такі злочини скоюються не десь у незрозумілому місці, а у Литві, там, де ми живемо. Говорячи про торгівлю людьми, треба визначити три стадії – вербування, перевезення та використання.

Вербування людини завжди починається з місця її проживання. Це означає, що злочин починається в тому місці, де живемо ми, де живуть ці люди, це наше місто, наш район, тому ми можемо запобігти такому злочину. Дуже часто людина, яка потрапила в таку ситуацію, не одразу розуміє небезпеку, яка загрожує їй. Важливо розуміти, що якщо відбулося вербування, то наступним етапом буде перевезення людини до іншого міста чи навіть країни.

Тому, якщо ви бачите, що з людиною відбувається щось дивне, вона змінилася, то в наших силах довести цю людину до допомоги професіоналів. Торгівлею людьми займаються добре організовані злочинні групи, у них вже відпрацьований механізм, тому людині, яка потрапила туди, дуже непросто піти. Злочинці обирають людей, які перебувають у поганому стані, які не мають друзів, які не будуть чинити опір. Під усе вищесказане добре підходять люди, які приїхали до нас з України.

(За даними ООН, на кінець липня 2022 року близько 6 мільйонів людей виїхали з України до сусідніх країн. Приблизно 90 відсотків тих, хто виїхав з України – це жінки та діти, які наражаються на високий ризик стати жертвами торгівлі людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації - ред.).

Біженці, рятуючись від війни, приїжджають до Литви, до країни, де вони ніколи не жили, не знають мови. Таким людям дуже важко, особливо спочатку. Крім того, вони залежать від інших людей, і саме ці люди можуть стати жертвами таких злочинів, як торгівля людьми. І тут наше завдання, всіх, кожного – запобігти злочину, допомогти людині, яка туди потрапила, вибратися. Багато біженців приїжджають жити в такі місця Литви, де мало роботи, тим більше, важко влаштуватися без знання литовської мови. Ось тоді злочинці бачать, що людина перебуває у скрутному становищі. Часто буває, коли дівчат та жінок запрошують займатися наданням сексуальних послуг, обіцяючи при цьому гарне життя, гроші, житло, роботу. І якщо людина перебуває у скрутному становищі, то вона може погодитися на таку пропозицію.

Українські воєнні біженці. Ілюстративне фото / AP nuotr.

– Які ще бувають види торгівлі людьми?

- Інший аспект таких сумнівних пропозицій – рабські умови праці, робота по 15, 18 годин на день, без вихідних, і як зарплата – місце, де вони живуть (найчастіше це одна кімната на 5-7 осіб) та їжа.

Говорячи про торгівлю людьми, зазвичай люди мають на увазі лише жінок, але це не так. Через нашу програму, яка допомагає жертвам торгівлі людьми, щороку проходить приблизно 30 осіб, торік було 56 осіб, із них 50% – чоловіки. Чоловіків найчастіше використовують для скоєння злочинів, їх винаймають, щоб перевезти контрабанду, найчастіше наркотики. Для контрабанди зазвичай вербують людей або залежних, або з інвалідністю, або просто тихпотребують грошей. Молодих чоловіків використовують для скоєння злочинів, наприклад для крадіжки в магазинах. Людям обіцяють великі гроші, але у підсумку вони або нічого не отримують, або одержують дуже невелику суму, тільки для того, щоб вони не пішли і продовжували працювати, думаючи, що вони самі обрали таке життя.

Національна лінія допомоги жертвам торгівлі людьми, тел.: 8 800 91119. Допомога надається російською, англійською та литовською мовами.