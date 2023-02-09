Міністр оборони Литви відвідав Україну і зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас перебуває з візитом в Україні та зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим.

«День офіційного двостороннього візиту в Україну пройшов у розмовах з міністром оборони Олексієм Резніковим, представниками Збройних Сил про безпекову ситуацію, дії російсько-окупаційних військ, ситуацію в Чорному морі, форми підтримки України та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі тощо. На наших зустрічах ми зберігаємо максимально можливу відкритість, яка дозволяє зрозуміти та оцінити реальну ситуацію», – повідомив міністр у Facebook.

За його словами, Україна високо цінує підтримку Литви, яка стає дедалі різноманітнішою.

«Водночас, була нагода передати нашу безпосередню підтримку представникам українських бригад, які прибули з найважчих ділянок фронту. Про тонкощі місцевого громадянського спротиву розповів очільник Миколаївської області Віталій Кім. Можу лише повторити те, що сказав: я захоплююся не лише українськими воїнами, а й їхніми родинами, які допомагають їм захищати країну у цій війні», – написав Арвідас Анушаускас.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим у четвер Міністерством національної оборони, Арвідас Анушаускас був радий тому, що великі країни Заходу все активніше підтримують Україну, надсилаючи вкрай необхідне важке озброєння – танки та бронетехніку. Міністр також висловив сподівання, що більше не буде сумнівів щодо постачання іншої зброї, наприклад винищувачів чи ракет великої дальності.

«Західні політики все більше розуміють необхідність допомогти українській Армії Перемогти шляхом надання необхідного озброєння. Вже пройдено не одну попередню червону лінію, останню подолали рішенням про передачу танків. Прикро, що тільки жахи війни змінюють це ставлення. Ми не можемо допустити перемоги Росії, і Захід має забезпечити перемогу України», – зауважив міністр.

Тоді під час зустрічі Олексій Резніков наголосив, що Україна високо цінує підтримку Литви.

«Для мене честь знову вітати мого відважного друга з Литви в Україні. Ми домовилися про подальші кроки для досягнення перемоги над країною-терористом», – сказав Міністр оборони України.

У січні міністр повідомив, що Литва передасть Україні два вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 та інші боєприпаси, а загальна вартість переданої підтримки становить близько 125 мільйонів євро.

У грудні міністр національної оборони заявив, що військова підтримка Литви Україні становить 240 мільйонів. євро. В Україну передали різну зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, а Литва навчає українських військових.