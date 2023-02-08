Українські школярі, які живуть у Литві, озвучили "Вечірні казки" - тепер послухати їх зможе кожен

Культовий аудіопроект "Вечірні казки" від Радіо ЛРТ тепер доступний не лише литовською, а й українською мовами. Казки, які зараз зберігаються в радіотеці ЛРТ, були озвучені українською мовою учнями школи "Гравітація", яка на початку війни переїхала з Харкова до Литви.

Майже 20 українських школярів з Вільнюса різного віку виконали казки в ефірі Радіо ЛРТ.

Діти, які приїхали до ЛРТ в середині січня, не тільки з ентузіазмом стояли біля мікрофону, а й мали можливість познайомитися з закуліссям роботи національного мовника, побувати в радіо- і телестудіях.

Українські школярі озвучують "Вечірню казку" / E. Blaževič LRT nuotr.

"Діти, які приїхали до Литви після почтаку війни, живуть тут вже майже рік, тому ми хотіли створити для них яскраві враження, познайомити їх з радіо і створити щось, що може бути цінним для їхніх земляків. Коли ми передали запрошення приїхати до ЛРТ для запису казок адміністрації школи, вони з радістю прийняли його. Всі діти прийшли добре підготовленими - вони сміливо вийшли до мікрофона і читали з виразністю та інтонацією, а деякі учні навіть намалювали ілюстрації до своїх казок", - розповідає Гуода Литвайтене, керівник Радіо ЛРТ.

З українськими вечірніми казками можна ознайомитися на порталі LRT.lt, де віднедавна також з'явилися новини українською мовою.

Українські школярі озвучують "Вечірню казку" / E. Blaževič LRT nuotr.

"Ми часто чуємо від батьків маленьких дітей, що "Вечірні казки" допомагають їхнім малюкам заспокоїтися перед сном. Ми сподіваємося, що записані українськими дітьми казки також допоможуть українцям, які перебувають у Литві з малюками", - каже Гуода Литвайтене.

Усі "Вечірні казки", створені Радіо ЛРТ та озвучені відомими акторами, доступні в Радіотеці ЛРТ.