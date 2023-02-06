У столиці Литви відкрилася виставка "Берегиня козацького Роду"

У Центрі культури "Новий Вільнюс" столиці Литви відбулося відкриття виставки "Берегиня козацького Роду". Експонати виставки зібрала та створила українка Наталія Гоцюк.

Було представлено понад 20 робіт майстрів народної творчості України, більшість з них створено під час війни в Україні.

Відкриття виставки "Берегиня козацького роду" у Вільнюсі / Naujosios Vilnios kultūros centras

Наталя Гоцюк розповіла про давні українські ремесла та традиції, наприкінці виставки пригостила всіх давніми українськими стравами - кулішем за чернігівською рецептурою (гартаночкою), узваром та українським хлібом.

Виставкову програму доповнила лауреат українських музичних фестивалів Алла Черес, яка заспівала та виконала кілька творів на українському народному музичному інструменті - бандурі.

Спонсором виставки виступає Рада культури Литви. Вона триватиме до 6-го березня.