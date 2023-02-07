Німе кіно: Як європейці у супроводі українських музикантів мандрують у весняний Київ-1929

Кіноконцерт «Навесні» — це міська симфонія режисера-українця Михайла Кауфмана, яка зображує Київ навесні 1929 року. У фільмі показано, як Київ прокидається після весни, діти катаються на велосипедах, коти гріються на сонці, городяни збираються на пікніки. У м’якій формі фільм показує повсякденне життя Києва 1929 року, і виглядає він разюче сучасно!

Показ європейськими містами цієї унікальної кінострічки супроводжується живою музикою українського музичного дуету - подружньої пари піаністки Роксани Смирнової та гітариста Міші Калініна.

Касові збори від кіноконцерту спрямовуються на підтримку українських кінематографістів.

Наприкінці минулого тижня концерти відбулися у столицях Естонії та Фінляндії - Таллінні та Гельсінкі.

«Майже століття тому красу України зафіксувала людина з кінокамерою... Фільм чутливо супроводжувала пара українських музикантів Роксана Смирнова на фортепіано та Міша Калінін на електрогітарі. Як витончено грає фортепіано, дотримуючись музичності самого фільму, ритмів природи та руху киян, гітара Калініна привнесла широкий діапазон звуків і текстур у цей момент змін у природі, зафіксований для нащадків. Це було ідеальне поєднання музики та зображення; явно цей дует має прихильність до німого кіно, і до цього фільму зокрема», - написала у своєму резюме британська журналістка-кінокритик Памела Хатчінсон.

LRT.lt розпитало дует про деталі цього благодійного турне. В яких європейських містах глядач вже побачив, а в яких ще зможе побачити кінострічку про весняний Київ 1929-го року.

“Концерт триває біля години. Можу сказати, що це унікальний фільм, бо фільми того часу переважно показували комунізм, політичні збори, мір-труд-май, але це кіно інше, у Михайла Кауфмана нібито була якась свобода. Він показує весну у різних проявах. Показує красу природи та красу людського життя. Фільм дуже динамічний. Він починається з танення снігу та закінчується святом і танцями. Кауфман зняв квітучі сади, вулиці Києва, свято Пасхи, працюючи машини з середини, спорт та багато іншого. Все це створює сильні контрасти та робить фільм єдиним цілим від початку до кінця. Також у фільмі можна побачить такі історичні факти як затоплення Подолу (ще до того як була побудована платина кожної весни вода від танення снігу затоплювала Поділ). Але дуже цікаво, що ця стрічка була втрачена, та у 2005-му році вона була знайдена в Амстердамі”, - розповідає Роксана Смирнова.

Роксана і Міша написали музику для кінострічки. Вони зауважують цікаву деталь, що у цьому фільмі показують Київ яким він на той час був, і там переважно усі назви й вивіски українською мовою.

“Там показують релігійні обряди, Пасху, майже усе українською. Можливо, саме тому фільм було втрачено? Може, це було причиною?”, - ставлять запитання музиканти.

Роксана Смирнова / www.roksanasmirnova.com

Міша Калінін / www.mishakalinin.com

Але хто є аудиторією цього благодійного туру? Хто приходить на ці покази, чи це є українці, які у них емоції теж виникають?

“Це залежить від країни, де ми граємо, бо ми грали у Швейцарії, Німеччині, Норвегії, Швеції. У цих країнах люди реагують по-іншому, ніж, наприклад, коли ми грали в Естонії. Також приходять переважно люди місцеві, українці теж приходять, але не так багато”, - розповідають митці.

Проте, для швейцарців кінострічка, підсилена мистецтвом Роксани та Міші, стала справжнім відкриттям.

“Реакція швейцарців нас здивувала. Вони зробили справжні відкриття і сказали: "О, це ми зараз побачили, що Київ - це європейське місто, і це могло бути будь-яке інше європейське місто”. Вони були здивовані, що Україна була європейською державою навіть тоді, та Київ був європейським містом. Вони казали, що тут він виглядає як Польща, як Чехія або як Німеччина. Так, вони були дуже здивовані”, - не стримують свого захоплення Роксана і Міша від відгуку швейцарської аудиторії.

Отже, окрім Естонії та Фінляндії, благодійні покази вже відбулися також у Швеції, Швейцарії, у Норвегії Роксана і Міша грали два рази у Тромсе та в Осло на різних фестивалях.

На річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого музиканти дадуть кіноконцерт у місті Люцерн, Швейцарія. А після цього - у Шотландії.

“Зараз ведемо перемовини з Німеччиною, Хорватією та з Нідерландами”, - розповідають митці. - Але ми взагалі граємо різні концерти, ми також граємо концерти нашої музики. Час від часу робимо концерти зі збором коштів на підтримку та відновлення української культури після війни. Концерти з нашою музикою без фільму відбуваються на різних майданчиках. Це може бути театр, музей чи клуб. Іноді концерти відбуваються у церквах, іноді у культурних центрах. Влітку часто граємо на фестивалях у форматі open air”.

Роксана Смирнова і Міша Калінін. DOCPOINT / docpoint.ee/en/programm/in-spring/

Роксана і Міша називають свою діяльність культурною місією. Початок війни вони зустріли у Києві. А до війни вже мали запрошення до фестивалю у Тромсе (Норвегія) з цим фільмом.

“Ми мали там грати, але війна прийшла, через війну ми не знали, чи поїдемо, але ж отримали спеціальний пірміт від Міністерства культури. Зараз ми продовжуємо грати концерти на підтримку України та будемо це робити до нашої Перемоги”, - розповідають музиканти.

“Ми граємо музику та розповідаємо про Україну зі сцени, це наш основний меседж. Для людей на концертах це не тільки дотик до Української культури, але ще й зв'язок між новинами та реальністю”, - зауважили вони наприкінці нашої розмови.

“Дует українських музикантів Роксана Смирнова і Міша Калінін. Саме так нас представляють”, - уточнили музиканти, подякувавши за наше запрошення до Вільнюса.