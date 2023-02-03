Вільнюс музейний і мистецький: Як з користю провести вихідні і вечір п'ятниці?

Усі найближчі вихідні у Вільнюсі пройдуть під гаслом «SU-MENĖK», що в перекладі означає «Стань мистецтвом».

41 галерея та музеї запрошують оглянути свої виставки, деякі з них будуть відкриті лише у вихідні і працюватимуть безкоштовно або за спеціальними цінами.

Цими днями у столиці курсує безкоштовний автобус за спеціальним маршрутом. У кожній галереї чи музеї, оглянувши виставку, можна отримати печатку. Зібравши 20 печаток та надіславши їх організаторам до 1-го квітня за електронною поштою sumenek@vilnius.lt, ви отримаєте призи від організаторів.

Маршрут та розклад безкоштовного автобуса можна подивитися тут.

Список галерей та музеїв - тут.

В рамках програми «Su-menėk» для україномовних поціновувачів мистецтва пропонується відвідати музей Самуеля Бака 11-го та 12-го лютого.

О 12:00 тут відбуватимуться заняття для дітей з малювання абстракцій з використанням липкої стрічки. Запрошуються дітки будь-якого віку. Діточкам, які молодше шести років, бажано брати участь у цьому заході разом з дорослими. Тому його відвідування всією родиною вітається!

Реєстрація не потрібна, вхід вільний.

О 14:00 на екскурсію запрошує картинна зала музею Самуеля Бака. Його творчість відображає спогади людини, якій в дитинстві довелося стати свідком жахів Другої світової війни та змиритися з вимушеним виселенням з рідної оселі. Попри трагічні сюжети, роботи Самуеля Бака здатні переносити глядача від жахаючих спогадів до осяяної надії на добре майбутнє.

Приклади його робіт можна побачити на інтерактивному веб-сайті, який нещодавно переклали українською.

Реєстрація не потрібна, вхід вільний.

Обидва заходи однаково актуальні 11 і 12 лютого (субота, неділя).

Локація: зупинка на маршруті «Samuelio Bako muziejus» (№31),

Адреса: вул. Наугардуко, 10.

З додатковими питаннями можна звертатися за номером:

+37063220908 (телефоном або месенджерами).

3 28-го лютого (9:00-18:00) в Art Cafe (Goštauto g. 8) відбудеться «Фотовиставка C•A•P•T•U•R•E•D».

C•A•P•T•U•R•E•D – арт-проєкт, реалізований фотографом Данутою Лабачене. Проект спрямований на те, щоб розповісти історію різних людей з їхньою енергією, духом, красою та автентичністю, зображеними "у пікселях".

Проект підкреслює найкращі якості та надихає людей любити свої відмінності та насолоджуватися своєю унікальністю. Ви знайдете незвичайні інтерпретації того, що означає бути мамою та татом, другом, професійним спортсменом, кондитером, майстром манікюру чи городянином. І обов'язково знайдете щось особливе для себе.

Весь лютий Дитяча галерея / Vaikų galerija запрошує відвідати інтерактивну виставку «Місто Гедімінаса / Gedimino miestas» про Вільнюс, створену спільно дітьми та професійними художниками.

Виставку можна буде відвідати за адресою Vilniaus g.39/6.

Години роботи: з середи по п'ятницю з 12.00 до 19.00. У суботу і неділю з 12.00 до 18.00.

3-5 лютого у національній бібліотеці імені Мартінаса Мажвідаса (Gedimino pr. 51) відбудеться LT Game Jam 2023.

Захід відкритий для всіх, хто любить нові знайомства, брайнсторміг, дискусії, дизайн, програмування та ігри. Мови заходу - англійська і литовська.

Більше подробиць та реєстрація тут.

3-го лютого о 16.00 Вільнюська консерваторія ім. Й. Таллат-Кяльпшіса /Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija (Gerosios Vilties g. 19) запрошує на святковий концерт на честь 700-річчя Вільнюса «Рига вітає Вільнюс /Rіga sveikina Vilnių».

Беруть участь: оркестр духових інструментів музичної школи Бронюса Йонушаса та оркестр духових інструментів університету Латвії. Вхід вільний.

3-4 лютого - це останні дні, коли можна оглянути виставку "Vaikų kambarys", автор Миколас Саука (VDA, Titaniko salė, Maironio g.3).

Цими днями заплановані дві екскурсії з виставки з автором. 3-го лютого - о 18.00. 4-го лютого - о 14.00.

Мова екскурсій - литовська. Вхід вільний.

Ігрова вечірка "ІМПРОВІЗАЦІЯ" знову чекає на свій колектив! П'ятниця-неділя о 18:00. Колективи: 18+ 25+ та 50+.

Імпровізація - це зона відпочинку та нестримних веселощів! Місце, де можна стати частиною веселої компанії, незалежно від того, в парі ви чи в творчому пошуку! Територія, де мовні ігри створюють напрочуд дружню та веселу атмосферу між незнайомими людьми! Де всі учасники виконують різні завдання розмовного жанру, які дають привід для спілкування та самовираження!

Місце: Салат-бар "Mano GURU" Вхід вільний, але за реєстрацією!

Телеграм: @Juli_joy369; Вайбер: +380939397722 +37062581585; інстаграм: @improv_vln.

3-го лютого о 19.00 у Зарічному інкубаторі мистецтв / Užупіо meno inkubatoriuje (Užupio g. 2A) відбудеться відкриття виставки «Щоденник сміття / Šiukšlių dienoraštis».

Автор Julija Skudutytė ставить питання, яким є ставлення у людини до оточуючих речей. Чому одні речі ми зберігаємо, а інші викидаємо на смітник?

Для висвітлення цього питання автор обрала техніку акварелі та автопортрет.

Виставка триватиме до 25 лютого.

Години роботи галереї: середа-п'ятниця з 12.00 до 18.00.

Вхід вільний.

3-го лютого у концертній залі Organium (Savanoriu g. 1) о 19.00 відбудеться концерт "ТИТАНИ МУЗИКИ" (Ізраїль).

Вартість: 8-15 євро. Дует: Вайдман (скрипка) – Красовський (фортепіано).

3-го лютого о 19.00: Театрально-музична постановка "INDIGO. DAS SCHLIEMANN PROJEKT".

Місце: Dumų fabrikas (Dumų g.5). Вартість 13-25 євро.

3-го лютого Концерт електронної музики «Digital Tsunami X Mechatronica»

Час: 23:00. Місце: Kablys+Club (Kauno g. 5).

Вартість: 7 EUR.

Події 4 лютого:

О 7.45 клуб любителів піших походів Вільнюського університету знову кличе до чергового походу. Цього разу у планах – на південь від Вільнюса.

Початок походу: 7:45 на залізничному вокзалі біля кас. Поїзд Vilnius-Juodšiliai.

Фініш: 17.20, зупинка Pagiriai (78-й автобус).

Планується пройти: ~25 км. З собою мати гроші на квитки, їжу та напої собі та другу, відповідний одяг та відмінний настрій.

Більше інформації тут.

4-5 лютого з 10.00 до 18.00 Vilnius outlet (Pociūno g.) запрошує на фестиваль батутів. Організатори обіцяють, що батути стоятимуть на кожному поверсі! А публіку розважатимуть аніматори. Вхід вільний.

Щосуботи взимку о 10.00 студія руху Wide Open (Vilnius Outlet, Pociūno g.) запрошує дітей від 3 до 6 років на ігротерапію.

Необхідна реєстрація.

4-го лютого з 11.00 до 16.00 на 5-му поверсі ТЦ CUP (Upės g. 9) відбудеться ярмарок книг з інших рук.

Охочі торгувати книгами мають заповнити цю анкету.

4-го та 11-го лютого о 12.00 Каzio Varnelio namai-muziejus (Didžioji g. 26) запрошує на майстер-клас з виготовлення світловідбивачів. Підходить для дорослих та родин. Ціна: вхідний квиток у музей. Тривалість: ~ 90 хвилин.

Необхідна реєстрація за ел.поштою: k.varnelio.muziejus@lnm.lt.

4-го лютого о 14.00 - останній день, коли можна оглянути виставку "Vaikų kambarys", автор Миколас Саука (VDA, Titaniko salė, Maironio g.3). Екскурсія виставкою з автором. Мова екскурсій - литовська. Вхід вільний.

4-го лютого о 15.00 театр Atviras ratas (Ašmenos g.) запрошує на спектакль «Vakhtery» харківської театральної трупи.

Це вистава, в якій актори грають історії із життя глядачів. За спектакль зазвичай грають 5-8 історій. Вхід вільний, але організатори будуть раді вашому донату. Необхідна реєстрація.

4-го лютого о 20:30 Jazz Cellar 11 (Aušros vartų g. 11). Концерт джазу «Home Jazz Band».

Квитки від 28 євро. Більше інформації.

4-го лютого 23:00 (Kauno g. 32) «EXZIBIT: Danny Daze, Solid Blake, Manfredas, Eivydas K»

Квитки від 19 євро. Більше інформації.