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2023.01.31 18:08

Начальник Сил тероборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра подякував "Українському Дому" у Вільнюсі та його волонтерам

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.31 18:08
Подяка "Українському дому" у Вільнюсі від Сил тероборони ЗСУ
Подяка "Українському дому" у Вільнюсі від Сил тероборони ЗСУ / Український дім

Начальник Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майор Ігор Танцюра подякував Українському Дому у Вільнюсі та його волонтерам за підтримку та допомогу Силам територіальної оборони.

"Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України від щирого серця висловлює Вам вдячність за Вашу допомогу та безкорисну працю! Завдяки Вам особовий склад Сил територіальної оборони Збройних Сил України має змогу зростати над собою, як всебічно підготовлені та цінісно орієнтовані особистості. Дякуємо за Ваш безцінний внесок у нашу спільну справу! Разом до перемоги! Слава Україні!", - йдеться в офіційній Подяці командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майора Ігоря Танцюри на адресу колективу Національного центру "Український дім" у Вільнюсі.

Тим часом "Український дім" продовжує свою гуманітарну місію в Україні завдяки громадській активності населення Литви.

"Вчора ввечері ми повернулися з Києва. Це була надзвичайно вдала поїздка. Військовим вручили дуже гарний позашляховик Toyota та теплі подарунки від колективу Литовського національного театру опери та балету для військових", - йдеться у повідомленні на сторінці "Українського дому" у соцмережі Фейсбук.

Крім того, працівники "Українського дому" домовляються з Верховною Радою України та урядовими установами про відкриття двох Національних центрів солідарності від імені Литви у Києві. Третій такий центр волонтери вирішили відкрити у Дніпрі і дякують усім причетним до цього важливого проекту.

# Українці в Литві# Країни Балтії
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