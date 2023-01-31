Треба припинити проводити «червоні лінії» і дати Україні винищувачі та ракети, – президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії", натомість потрібно постачати Україні необхідну зброю.

«Я бачив "багато червоних ліній", які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводені не нами, західними країнами, демократіями, а що їх намагається провести терористична держава Росія через страх і погрози. І намагається їх нам нав’язати», – сказав він у понеділок увечері на телеканалі LRT.

Науседа зазначив, що в Україні вже пройдено ряд «червоних ліній».

«Я говорю не тільки про танки. Статус кандидата України в ЄС колись був табу, червоною лінією теж. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю. Але й ця червона лінія пройдена досить давно», – сказав президент.

«Цей Рубікон пройдено, тому я сподіваюся, що ця червона лінія – якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує лише в наших головах – також буде пройдена», – сказав він, маючи на увазі прохання Києва щодо винищувачів і ракет великої дальності.

«Оскільки винищувачі та ракети великої дальності є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, де незабаром відбудеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань», — сказав Науседа.

«Тож я відповідаю на ваше запитання, чи ці червоні лінії мають бути перетнутими», — додав він.

Президент України Володимир Зеленський каже, що Україні потрібно більше важкого озброєння від союзників по НАТО, включаючи винищувачі та ракети великої дальності, щоб протистояти вторгненню Росії.