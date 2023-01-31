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2023.01.31 12:36

Треба припинити проводити «червоні лінії» і дати Україні винищувачі та ракети, – президент Литви

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.31 12:36
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії", натомість потрібно постачати Україні необхідну зброю.

«Я бачив "багато червоних ліній", які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводені не нами, західними країнами, демократіями, а що їх намагається провести терористична держава Росія через страх і погрози. І намагається їх нам нав’язати», – сказав він у понеділок увечері на телеканалі LRT.

Науседа зазначив, що в Україні вже пройдено ряд «червоних ліній».

«Я говорю не тільки про танки. Статус кандидата України в ЄС колись був табу, червоною лінією теж. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю. Але й ця червона лінія пройдена досить давно», – сказав президент.

«Цей Рубікон пройдено, тому я сподіваюся, що ця червона лінія – якщо вона дійсно існує, а я думаю, що вона існує лише в наших головах – також буде пройдена», – сказав він, маючи на увазі прохання Києва щодо винищувачів і ракет великої дальності.

«Оскільки винищувачі та ракети великої дальності є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, де незабаром відбудеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань», — сказав Науседа.

«Тож я відповідаю на ваше запитання, чи ці червоні лінії мають бути перетнутими», — додав він.

Президент України Володимир Зеленський каже, що Україні потрібно більше важкого озброєння від союзників по НАТО, включаючи винищувачі та ракети великої дальності, щоб протистояти вторгненню Росії.

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / AP
Гітанас Науседа
Президент України Володимир Зеленський
# Україна# Країни Балтії
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