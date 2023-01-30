Аптека. Ілюстративне фото

Новини

8 год. тому

Українці зможуть отримати ліки в аптеках безкоштовно за рецептами згідно переліку МОЗ

Вікторія Чміліте-Нільсен

Новини

9 год. тому

Спікерка Сейму: ми повинні зробити все, щоб Росія не брала участі в Олімпійських іграх

Прапор України і НАТО

Новини

10 год. тому

Глави комітетів Литви, Польщі та України у США обговорять перспективи України в НАТО

Ганна Довбах і її "Джавеліночка"

Новини

12 год. тому

Місія українки Ганни Довбах - допомагати найбільш вразливим, а сила Литви для неї - це персональна репутація і колективна історична пам'ять

Робота. Ілюстративне фото

Новини

13 год. тому

Половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити, – дослідження

Едмундас Якілайтіс, Йонас Охман, Олег Шураєв, Андрюс Тапінас

Новини

15 год. тому

Давай радарити! Литва починає наймасштабнішу кампанію на підтримку України

Результат удару військ РФ по лікарні у Херсоні

Новини

1 д. тому

У Херсоні під час обстрілів росіян загинуло троє людей

Моніка Лю і alyona alyona

Новини

2 д. тому

Литва роздала музичні нагороди М.А.М.А.: На арені "Жальгіріс" український хор з alyona alyona і Монікою Лю виконав пісню "Дай Бог"

Российская пропаганда

Новини

2 д. тому

В Литві ще раз спростували російський фейк про "полювання" на військовозобов'язаних українців

В. Зеленський

Новини

3 д. тому

Зеленський висловив розчарування позицією очільника Міжнародного олімпійського комітету і запросив його до міста Бахмута

Прапори України і Литви. Ілюстративне фото

Новини

3 д. тому

Міністри закордонних справ Литви і України обговорили питання санкцій і спецтрибуналу для РФ

Трансформатор вагою 200 тонн

Новини

3 д. тому

Литва віддасть Україні гігантський трансформатор вагою 200 тонн

Танки Leopard

Новини

3 д. тому

Польща поставить Україні десятки власних танків PT-91, Володимир Зеленський подякував за це рішення

Медик-волонтерка Юлія Паєвська (Тайра)

Новини

3 д. тому

Червоний Хрест зазнав фіаско, у Росії в полоні перебувають і цивільні, – парамедик Тайра

Український культурний центр у Каунасі CulturEUkraine

Новини

3 д. тому

Доля Українського культурного центру у Каунасі під питанням: немає фінансів на опалення

Українська лікарня

Новини

3 д. тому

Реальність українських лікарень: коли вимикається електрика, люди помирають через брак кисню

Новини

2023.01.30 12:33

Глави комітетів Литви, Польщі та України у США обговорять перспективи України в НАТО

L
LRT 2023.01.30 12:33
Прапор України і НАТО
Прапор України і НАТО / AP nuotr.

Голови комітетів закордонних справ литовського, польського та українського парламентів вирушили до США, щоб обговорити перспективи України в НАТО.

«Вперше їду до Вашингтона у форматі Любліна, що дуже природно для нас — литовців та поляків, — адже ми боролися за спільну свободу не лише десятиліттями, а й століттями, від Балтики до Чорного моря», – сказав перед візитом голова комітету Сейму з іноземних справ Жигімантас Павілоніс.

За його словами, настав час закріпити свободу українців у Євросоюзі та НАТО.

"Ми не зробимо це без Вашингтона, тому в рамках Люблінського трикутника лідери наших парламентів домовилися об'єднати зусилля через Атлантику. Настав час закріпити свободу України", - йдеться у повідомленні Сейму.

Візит голів комітетів парламентів трьох країн до Вашингтона приурочений до початку роботи 118-го Конгресу США (Сенату та Палати представників).

У ході зустрічей планується обговорити багатосторонню фінансову, військову та політичну підтримку України, питання безпеки регіону Балтійського моря, майбутній візит глав парламентів Люблінської трійки – Литви,
Польщі та України у Вашингтоні.

Також обговорюватиметься підготовка Литви до саміту НАТО у Вільнюсі у липні цього року.

# Україна# Країни Балтії
Аптека. Ілюстративне фото
8 год. тому

Українці зможуть отримати ліки в аптеках безкоштовно за рецептами згідно переліку МОЗ

Вікторія Чміліте-Нільсен
9 год. тому

Спікерка Сейму: ми повинні зробити все, щоб Росія не брала участі в Олімпійських іграх

Ганна Довбах і її "Джавеліночка"
5
12 год. тому

Місія українки Ганни Довбах - допомагати найбільш вразливим, а сила Литви для неї - це персональна репутація і колективна історична пам'ять

5
Робота. Ілюстративне фото
13 год. тому

Половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити, – дослідження

Едмундас Якілайтіс, Йонас Охман, Олег Шураєв, Андрюс Тапінас
15 год. тому

Давай радарити! Литва починає наймасштабнішу кампанію на підтримку України

Результат удару військ РФ по лікарні у Херсоні
1 д. тому

У Херсоні під час обстрілів росіян загинуло троє людей

Моніка Лю і alyona alyona
2 д. тому

Литва роздала музичні нагороди М.А.М.А.: На арені "Жальгіріс" український хор з alyona alyona і Монікою Лю виконав пісню "Дай Бог"

Российская пропаганда
2 д. тому

В Литві ще раз спростували російський фейк про "полювання" на військовозобов'язаних українців

В. Зеленський
3 д. тому

Зеленський висловив розчарування позицією очільника Міжнародного олімпійського комітету і запросив його до міста Бахмута

Прапори України і Литви. Ілюстративне фото
3 д. тому

Міністри закордонних справ Литви і України обговорили питання санкцій і спецтрибуналу для РФ

Едмундас Якілайтіс, Йонас Охман, Олег Шураєв, Андрюс Тапінас
2023.01.30 08:00

Давай радарити! Литва починає наймасштабнішу кампанію на підтримку України

Ганна Довбах і її "Джавеліночка"
5
2023.01.30 10:55

Місія українки Ганни Довбах - допомагати найбільш вразливим, а сила Литви для неї - це персональна репутація і колективна історична пам'ять

5
Аптека. Ілюстративне фото
2023.01.30 15:00

Українці зможуть отримати ліки в аптеках безкоштовно за рецептами згідно переліку МОЗ

Вікторія Чміліте-Нільсен
2023.01.30 14:03

Спікерка Сейму: ми повинні зробити все, щоб Росія не брала участі в Олімпійських іграх

Робота. Ілюстративне фото
2023.01.30 09:54

Половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити, – дослідження