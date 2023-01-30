Глави комітетів Литви, Польщі та України у США обговорять перспективи України в НАТО

Голови комітетів закордонних справ литовського, польського та українського парламентів вирушили до США, щоб обговорити перспективи України в НАТО.

«Вперше їду до Вашингтона у форматі Любліна, що дуже природно для нас — литовців та поляків, — адже ми боролися за спільну свободу не лише десятиліттями, а й століттями, від Балтики до Чорного моря», – сказав перед візитом голова комітету Сейму з іноземних справ Жигімантас Павілоніс.

За його словами, настав час закріпити свободу українців у Євросоюзі та НАТО.

"Ми не зробимо це без Вашингтона, тому в рамках Люблінського трикутника лідери наших парламентів домовилися об'єднати зусилля через Атлантику. Настав час закріпити свободу України", - йдеться у повідомленні Сейму.

Візит голів комітетів парламентів трьох країн до Вашингтона приурочений до початку роботи 118-го Конгресу США (Сенату та Палати представників).

У ході зустрічей планується обговорити багатосторонню фінансову, військову та політичну підтримку України, питання безпеки регіону Балтійського моря, майбутній візит глав парламентів Люблінської трійки – Литви,

Польщі та України у Вашингтоні.

Також обговорюватиметься підготовка Литви до саміту НАТО у Вільнюсі у липні цього року.