Місія українки Ганни Довбах - допомагати найбільш вразливим, а сила Литви для неї - це персональна репутація і колективна історична пам'ять

Вона - персона нон-ґрата в Білорусі, а в РФ її діяльність визнана ворожою на рівні держави. Вона правозахисниця і допомагає тим, від кого відвертається суспільство, - наркозалежним, ВІЛ-інфікованим, представникам сексменшинств.

Вона побувала майже в 30 країнах. Часті перельоти - частина її роботи, а робочий дрес-код - вишиванки, яких назбирала цілу колекцію.

З 2014-го вона живе і працює в Литві, де зробила вдалу кар'єру, за духом і характером залишаючись справжньою українкою.

Це Ганна Довбах, соціальний психолог і культурог, публіцист, виконавчий директор Євроазійської асоціації зменшення шкоди.

Місія - допомагати найбільш вразливим

"Я дуже щаслива, що моя робота є і активізмом, тому що наша Євразійська асоціація зменшення шкоди вже 25 років існує. Зареєстрована в Литві, але вона об'єднує громадські організації з усього регіону таких пострадянських країн, - починає розповідати про себе і свою місію Ганна Довбах. - Це єднання людей, які організовують медичні і соціальні послуги для найуразливіших груп населення, в основному для людей, які вживають наркотики".

Місія Ганни та її однодумців - підтримувати власну гідність і права людини у наймаргіналізованіших групах населення. Цьому вона присвятила половину свого життя:

"Фактично наша задача - реформування в країнах (а це 28 країн), підтримка громадських ініціатив, щоб там на основі прав людини, на основі гідності людської реформувати систему медичної допомоги і дати можливість людям жити гідне життя незалежно, що вони вживають, якими хворобами вони хворіють. І ця робота - вона начебто не про активізм. Але вона дуже сильно про підтримку власної гідності людей. Як узбецький чиновник сказав: “Ні, оту українку не пускайте, вона експортує революції”.

Експресія Ганни Довбах / Олег Головатенко / LRT

Активна підтримка України

Попри марні чиновницькі побоювання Ганна справді була учасницею українських революцій, а після останньої - революції Гідності ще й відстоювала свої права в суді як активістка Євро- та Автомайдану. І хоча з того самого 2014-го року Ганна живе в Литві, воля і незалежність України - сенс її буття:

"Мушу сказати, що зараз, коли сталася біда і війна повномасштабна в Україні, то всі наші партнери піднялися як один, що в Грузії, що в центральній Азії, що в Молдові, що в Польщі, що в Словаччині, в Угорщині на те, щоб підтримати біженців, підтримати всіх, передати гуманітарну допомогу в Україну".

З початку війни організація, яку очолює Ганна Довбах, зібрала понад 350 тисяч євро, за які придбала та передала до України генератори, акумулятори, спальні мішки, медикаменти. Таким чином Євроазійська асоціація зменшення шкоди стала ще й справжнім гуманітарним хабом для своїх українських колег, які навіть в умовах війни намагаються відстоювати права людини:

"Якраз в Україні зараз організації здійснюють оце зменшення шкоди і працюють на права людини з повним ходом. Навіть для України. Ми зараз з одним проєктом будемо документувати військові злочини проти тортурів щодо людей, які вживають наркотики на замісній підтримувальній терапії. Абсолютно Україна аж кипить! Дуже важко працювати в блекауті. Зв'язку немає, але всі на зв'язку, всі працюємо".

Як соціальний психолог Ганна Довбах рішуче спростовує один з головних наративів російської пропаганди про те, що Литва, як і інші країни, зрештою втомиться допомагати Україні:

"І литовці, і латиші, і естонці, і поляки, і всі пострадянські країни, Грузія, Вірменія прекрасно знають, і Центральна Азія прекрасно знає сутність російської імперії. І я, мої друзі, мої партнери, а їх тисячі - це люди, які прекрасно розуміють, що наступними… І от, коли от почалося повномасштабне вторгнення, і всі одразу казали: ми наступні. Молдова казала, Грузія казала. Литва казала, Естонія казала. І всі знають прекрасно, за кого воює українська армія. Тому не буде тої втоми. Буде систематичність".

Волонтерство, українці Литви, вишиванка і історичний бекграунд

У вільний від роботи час Ганна працює волонтеркою Української суботньої школи у Вільнюсі. Вона радо ділиться з дітьми знаннями з історії та культурології, плете ляльки-мотанки, пече смаколики для бійців на передову і постійно помічає, як змінюються українці через випробування війною:

"Всі українці мобілізовані. Це неймовірна картина. І хто живе тут трошки довше, хто тільки приїхав, - ми всі стали більш свідомими українцями. Тобто, це більше не маргінес - знати українську історію. Це більше не дивина - читати українську літературу. І як так щаслива від цього. Тому що я якраз належу до тої маленької купки, яка знала українську літературу ще з 90-х. Я - основний читач і слухач всіх українських продуктів, але зараз це стало мейнстримом. Я дуже щаслива. Українська культура єднає всіх, якою б мовою не говорили в сім'ї. Всі переходять, навіть дітки в нашій школі. Видно, як вони можуть бути з литовсько-української родини, і фактично вони за рік перейшли на українську".

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко /LRT

Один з елементів підтримки національної ідентичності для Ганни Довбах - популяризація вишиванки. Вона вдягає її на роботу і поза нею. Завжди купує нові, приїжджаючи до України. А ще зібрала унікальну колекцію старовинного вишиваного одягу:

"Я маю кілька костюмів повних. Я їх дуже рідко зараз ношу, тому що бережу дуже сильно, повних українських костюмів. Але на великі події, на міжнародні конференції, наприклад, тут була велика конференція на 700 людей “Зменшення шкоди” в Литві в 2017-му році, то я її відкривала в українському народному костюмі старовинному, а закривала в литовському народному, тому що я теж собі зробила литовський народний повністю по старих технологіях. Купила, пошили мені все. А з таких звичайних вишиваночок штук десять є, і мені дуже подобаються сучасні".

У Литві колишня киянка живе майже десять років. Що допомагає їй зберегти національну автентичність і не розчинитися в полікультурному середовищі?

"Навіть таке питання не стоїть, як розчинитися. Тому що я точно знаю, що я українка, і для мене сімейна домашня мова, ми з донею говоримо українською. Я трошки таки вивчила, навіть склала іспит литовською. І для для мене ця ідентичність - це спосіб заводити знайомства. У мене дуже багато вже стало литовських друзів, які постійно… Тобто, запитання, а як варити…Чи буває борщ з кількою - це нормальне питання від литовських друзів. Або розкажи, які є способи? А що в українській культурі це? Чи знаєш ти такого художника? Такого артиста?"

А найбільше, що надихає енергійну українку в Литві, - зв'язок історії та культури наших дружніх країн:

"Розказувати про те, як пов'язана культура великого князівства Литовського з українською культурою і з тими руськими князівствами. І що там на карті? Де ми всі в тому великому князівстві? І для тих українців, які приїжджають, я стараюся показувати і Литву також, якою вона є прекрасною. А для литовців показувати, які чудеса є в Україні".

"Маланка" в Українському центрі Вільнюса / Олег Головатенко / LRT

"Репутація понад усе і історична пам'ять",

або про користь литовського досвіду для України майбутнього

Разом з тим Ганна напевно знає, чому саме варто повчитися українцям у литовців. Війна не вічна, і нам доведеться заново розбудовувати свою країну. Ось тут і стане в нагоді корисний досвід Литви:

"Є дві речі, які я дуже ціную в Литві. Перше - це повага до закону незалежно від грошей. Тут немає незаконної забудови. Ми можемо подивитися в Вільнюсі, і біля Білого мосту прямо всередині міста вільний простір, лавочки і деревця. А українські олігархи побудували б там величезні торговельні комплекси".

Друга суспільна цінність литовців, яка вразила Ганну, - репутаційна:

"Я питала у людей, а чому тут не забудовують? Ті, хто відповідають за екологічну безпеку, за виконання законів, вони мені сказали: так я все життя заробляв цю репутацію, я не можу її продати ні за які гроші. Тобто, фактично, всі свою репутацію настільки цінують, що не можна корупційно щось зробити таке, що буде всім видно, що от ти забудував історичну пам'ятку чи ти забудував ліс або сквер".

Екологічна свідомість та бережне ставлення до навколишнього середовища, на думку Ганни, також є визначальною рисою литовського суспільства:

"Литовці дуже поважають і дуже цінують свої ліси, сквери, природу. Це настільки щодня… Є бабулечки, які ходять і забирають сміття будь де, де вони тільки побачать. І це робить кожен. Бігуни, які… ось ти займаєшся спортом, і ти біжиш з пакетиком, бо раптом у когось випав папірець. Це абсолютно щоденне піклування про той простір, в якому ти живеш".

А справжнє захоплення небайдужої українки викликає плекання литовцями власної історичної пам'яті:

"Литовці завжди пам'ятають і окупаційний режим, і всі ті лиха, які були, і всіх тих своїх героїв. Нехай невеличких, але героїв. Ті, хто зберегли литовську мову, живучи в Сибіру. Ті, хто поверталися, їх не пускали в Литву. Але поверталися, вони жили в Латвії, працювали десь в садах, але підтримували серед дітей литовську мову. І на державному рівні це теж є. І це важлива складова. Тобто, фактично, литовцям, які народжені в Сибіру, держава виплачує окремі пенсії. Але питання не в пенсіях. Питання в тому, що ми пам'ятаємо своїх героїв, пам'ятаємо цю історію. Ми не йдемо на компроміс із совістю кажучи: “Ну, пройшло багато часу, нехай”. Ні, не нехай. Це наша… ну те, за що ми тримаємось, коли нам стає важко".

Ганна Довбах і авторка сюжету Олена Головатенко / Олег Головатенко / LRT

Родина і команда, яка дає надію світу. "Головні битви ще попереду"

Життєвими крилами самої Ганни Довбах є її родина. До повномасштабного вторгнення вона літала до неї кожні два місяці. Обіймалася, дарувала подарунки з Литви, жадібно дихала київським повітрям, блукала Подолом і Печерськом, набираючись сили і снаги від рідного міста і людей.

Тепер дістатися дому значно важче, але труднощі не лякають:

"Тримаємо традицію. Єдине, що зараз інші подарунки. Раніше я возила прекрасної сир джюгас мамі, а тепер я боюся, що я буду везти акумулятори, тому що вони тут трішки дешевше, ніж там, і сонячні батареї".

Людина, що випромінює світло - це про Ганну. Вона світиться теплом, а сама себе називає лісовою мавкою, бо коли стає сумно, буквально біжить до лісу. Улюблений біг знімає стрес і надає енергії для того, щоб бути штабом всієї родини, волонтерських ідей та громадських ініціатив допомоги людям важкої долі:

"Бігати, дихати і слухати людські історії. Страшенно люблю. Це просто неймовірно: по всьому регіону от саме те, як люди знаходять сили в собі. Навіть через залежності, навіть через дуже важкий шлях, через насильство, через все, з чим ми працюємо. А у мене непроста робота. Як ці люди, пройшовши через ці страхи, жахи, несумісні з життям, вони світяться, вони допомагають іншим, вони підтримують одне одного. Вони реально горять місією. Права людини надихають! І соціальна допомога реально дає змогу от щодня підтримувати один одного. І це така дуже нематеріальна, але дуже сильна штука".

Права людини надихають, а прагнення української перемоги примушує щосили рухатися вперед. Ганна з болем говорить про те, що жодне з сучасних українських визвольних змагань поки не завершилося перемогою.

Янукович втік, а ті, хто жорстоко розганяв студентів на Майдані та вбивав Небесну Сотню, досі не покарані. Адвокати, в тому числі й її, Ганни, б'ються в судах за справедливість, а рідна країна палає у вогні страшної війни за право на життя цілої нації. "Попереду ще важкі битви, тому всі ми маємо бути сильними", - говорить правозахисниця і волонтерка, литовська українка Ганна Довбах.

"У нас немає ні перемоги майдану і немає перемоги в війні. Тобто кожний раз це ще більший біль. Більше зціпити зуби і прорватися, і перемогти. Тому перемогу наближаємо, як можемо, і я впевнена, що це треба просто прийти на майдан і обійматися з рідними людьми, і плакати за тими, хто поклав життя на цю перемогу".