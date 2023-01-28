Литва роздала музичні нагороди М.А.М.А.: На арені "Жальгіріс" український хор з alyona alyona і Монікою Лю виконав пісню "Дай Бог"

У п'ятницю ввечері на арені «Жальгіріс» у Каунасі відбулася церемонія вручення музичної премії M.A.M.A. - найпопулярнішим артистам країни вручили десяток статуеток за роботу, виконану ними протягом року.

Починаючи з 2012 року, щорічна церемонія нагородження збирала на арені величезний натовп - як фанів, так і представників світу розваг, які пройшлися червоною доріжкою перед початком дійства.

Церемонія розпочалася з ретроспективи – попурі з хітів литовських виконавців минулих років.

Шквал оплесків отримав номер, присвячений підтримці України – співачка Моніка Лю вийшла на сцену з відомою українською реперкою alyona alyona. Виконавці разом заспівали пісню «Дай Бог», урізноманітнену елементами українського фольклору, на екранах під час виступу розквітали соняхи.

"По-перше, це були надзвичайні емоції. На таку сцену виходити - це дуже відповідально і дуже класно. Це чудовий досвід. Було дуже багато підтримки України. Коли ми стояли на сцені, волонтерському фонду підтримки України якраз вручали премію. Ти відчуваєш гордість, бо всі починають кричати і підтримувати Україну. Це надзвичайні і дуже теплі відчуття", - розповіла про свої враження LRT керівниця українського аматорського хору Надія Адамчук.

Вона також зауважила, що українська виконавиця Джері Хейл, за участі якої влітку був записаний кліп "Дай Бог", не змогла приїхати, адже знаходиться в США на навчанні. Але alyona alyona відпрацювала з Монікою Лю, за її словами, "дуже круто".

До речі, згодом Моніка Лю неодноразово поверталася на сцену – вона стала лауреатом титулу «Пісня року» за пісню «Sentiments» на Євробаченні, виконала її на сцені, як і свій останній хіт «Champagne».

Моніка Лю / E. Blaževič / LRT nuotr.

На сцені у п’ятницю ввечері було багато скандувань «Слави Україні!» – і ведучі церемонії, і виконавці закликали жертвувати Україні та не забувати про війну, яка відбувається поруч.

«Ця нагорода зігріває розбиті серця старших реперів. Але найголовніша перемога, на яку ми чекаємо, – це перемога України у війні», – символічно одягнений у футболку сказав Габріеліус Ляуданскас, лідер визнаного хіп-хоп гурту року G&G Sindikato – Svaras з назвою батальйону «Азов».

„G & G Sindikatas“ / E. Blaževič / LRT nuotr.

До речі, лауреатів останньої премії оголосив активіст Йонас Охман, засновник ініціативи на підтримку України «Blue/Yellow». Водночас він анонсував нову ініціативу зі збору коштів на оборонні радари для України з наступного тижня.

Серед нагороджувачів можна було побачити відомих литовських акторів і спортсменів, на сцену також вийшли легенда естради Джордана Буткуте та співачка Jazzu, яка нещодавно народила первістка, яка також закликала не забувати жертвувати Україні.