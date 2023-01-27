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2023.01.27 16:48

Литва віддасть Україні гігантський трансформатор вагою 200 тонн

5
5.ua 2023.01.27 16:48
Трансформатор вагою 200 тонн
Трансформатор вагою 200 тонн / 5.ua

Литва демонтує і передасть Україні гігантський електричний трансформатор для підтримки енергетичної інфраструктури, щойно йому знайдуть заміну. Він важить 200 тонн і коштує близько двох мільйонів євро.

Про це повідомляє український 5 канал.

Пристрій збудований 1980 року. Позаяк у Литви все ще залишилася частина радянських електромереж, її обладнання підходить для Україні. Велетенський автотрансформатор – один із рідкісних і напрочуд цінних. Він здатний забезпечити електроенергією місто розміром з Вільнюс.

Я повідомлялося, Литва поставила Україні найбільше генераторів і трансформаторів серед держав ЄС. Усього – понад 1000 пристроїв, які рятують інфраструктуру після російських ракетних обстрілів. Сума допомога Вільнюса українській енергетиці становить 6 мільйонів євро.

"Цей трансформатор дуже потужний – і саме таких бракує. Він є критичним елементом нашої та української інфраструктури, бо самотужки може забезпечити електроенергією весь Вільнюс. Але нам здається, цього недостатньо. Часом ми думаємо, що не передбачили такого розвитку подій. Якби передбачили, що буде війна і така велика потреба в технологічному обладнанні, то не віддали б на брухт так багато трансформаторів. Але ми це зробили, бо замінюємо радянські пристрої на західні. Тепер передаємо Україні все, що залишилося. На жаль, цього мало", – сказав головний виконавчий директор литовського оператора системи передачі Litgrid Рокас Масюліс.

# Україна# Країни Балтії
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