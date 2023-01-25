Вільнюс святкує 700-річчя - музична візуальна подорож і прем'єра документального фільму на LRT

Столиця Литви – Вільнюс – святкує своє 700-річчя. Глядачі LRT TELEVISION сьогодні ввечері матимуть можливість побачити музичну візуальну подорож, яку розпочав Гедимінас і продовжуємо вже ми, покоління за поколінням. Згодом на глядачів чекатиме прем’єра – документальний фільм "700 років Вільнюсу. Подорож у часі".

«Laiko portalas», який відкриється 25 січня на Соборній площі, об’єднає найвідоміші голоси різних поколінь, луна яких, як писав Гедимінас, рознесеться по всій Литві, розповідаючи про столицю Литви Вільнюс. Учасники дійства почують і побачать спеціально створену до ювілею святкову програму, основою якої є музичні твори різних поколінь і жанрів, що розкривають історичну та сучасну тематику Вільнюса.

На соборній площі ми зануримося в гармонію слів, звуків, голосів і образів, у безперервну історію Вільнюса як міста для всіх нас – не лише вільнюсців, а й міста всієї Литви, яке створив Гедимінас своїми листами, а його бачення продовжували впродовж віків інші покоління, і ми, які творимо, працюємо і живемо сьогодні у Вільнюсі.

Серед учасників ювілейного концерту Андрюс Мамонтовас, Моніка Лю, Мантас Янкавічюс, Єва Барбора Юозапайтете, Саулюс Петрейкіс, гурти «Solo Ensamblis» і «Freestarz», Камерний оркестр Святого Христофора, Камерний оркестр нових ідей NIKO та багато інших. Виконавці, які зустрінуться на сцені Соборної площі, будуть освітлені вивісками «Порталу часу» – візуальними образами минулого та сьогодення, який ознаменує початок Вільнюського фестивалю світла, який розпочнеться після концерту.

Початок концерту на телеканалі LRT та на порталі LRT.lt - 19:30.

21:30 на глядачів чекає прем’єра – останній документальний фільм режисера Андріаса Лигнугаріса «700 років Вільнюсу. Подорож у часі».

У фільмі харизматичний історик професор Альфредас Бумблаускас супроводжує глядачів у семи частинах фільму, доповнених відтворенням історичних сцен - екранізації семи століть Вільнюса. Гортаючи одну сторінку історії за іншою, професор допомагає не тільки дізнатися про найважливіші історичні події столиці Литви, а й зрозуміти їх значення та сенс, зацікавитися вражаючим і захоплюючим минулим.

«700 років Вільнюсу. Подорож у часі з професором Альфредом Бумблаускасом» — це і цікавий фільм, і найкращий урок історії, і багато приводів пишатися нашою столицею та предками, які її творили. Подорож крізь сім століть пробуджує бажання більше дізнатися про минуле та більш відповідально творити майбутнє.

Повний перелік святкових заходів можна знайти за посиланням.